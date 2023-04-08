路透：中國急招商，港官員稱「一天接待8至10個內地團是家常便飯」
我們想讓你知道的是
中國取消清零政策後，人們注意到很多省市區積極派出各類招商團前往歐亞國家，這一現象折射中國經濟面臨的壓力，對其成果尚難以評估。
文：德國之聲中文網
招商引資是中國政府目前一項緊迫的任務。香港商界三功能組別代表、立法會議員嚴剛同中國內地官員進行了會晤後對《路透社》表示，各地政府負債累計高達9兆美元，「很明顯，為實現高標準的增長目標，內地各級政府壓力很大」。他認為，鑑於同美國之間緊張的地緣關係，招商代表團只能前往歐亞地區的其它國家。
上周，中國新總理李強在博鰲論壇表示，中國「將始終堅持改革開放、創新驅動」，歡迎外資到中國投資，支持私企發展。過去3年，由於中國實施了嚴格的防控措施，經濟下挫嚴重，2022年原定5.5%的增長目標沒有完成。今年，中國政府設定經濟增長目標為5%，同時擴大數百萬就業崗位。
兩名會晤了內地官員的香港政府成員告訴《路透社》，他們比以往任何一個時候，對招商引資報以更堅定的決心，他們報出的項目包括港口、生物技術，也涵蓋藝術領域以及體育。一名港府官員說：「中國急需外資發展經濟，我從未經歷過，如此眾多人士，各個級層，在這麼短時間內，密集外出招商。」他們說，一天接待8至10個內地團組是家常便飯。
官媒上宣傳招商
中國防疫措施剛剛放開時，去年12月9日，江蘇省一個200人的團隊，打著「搶訂單、拓市場」的口號標語，凌晨1點登上一架私人包機前往歐洲招商，該畫面曾在網上刷屏。
上周，廣西省宣佈同德國哈茲馬克機械公司（HAZEMAG）談成一項在華投資項目。據悉，哈茲馬克將落戶南寧建廠。
福建省莆田市的經貿代表團今年2月出訪新加坡、印尼以及香港，簽訂了13個總額高達218億元人民幣（32億美元）的項目，涉及新能源、金融、鞋服、生命健康、高端製造、跨境電商等多個領域。
今年3月初，福建省泉州市豐澤區在香港簽約3個招商項目，簽約金額達215億元人民幣，以及10個供采訂單，簽約金額達81億元人民幣。
據《人民網》報導，今年1月5日深圳寶安區召開2023年招商動員部署大會，立下年度招商目標為1000億元人民幣的「軍令狀」，其中包括各部門600億元人民幣、各街道400億元人民幣。
以上是各個政府在網上公開的資訊。《路透社》稱，記者試圖聯繫上述政府，但沒有得到回覆。
長期以來，許多外國投資者抱怨在中國遭遇不公平競爭環境、智慧財產權以及轉讓問題，但另一方面，中國一些省市自去年取消新冠防控措施後，積極在海外招商，並高調宣稱取得的成就。
© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
Tags：
智慧城市展「亞洲・矽谷主題館」邀您數位創新共創永續未來
我們想讓你知道的是
亞洲規模最大的智慧城市專業展會-「2023智慧城市論壇暨展覽」（2023 Smart City Summit & Expo）於3月28日至31日在台北南港展覽館2館盛大展出。為展現亞洲‧矽谷2.0政策推動成果，亞洲‧矽谷計畫執行中心特於展會設立【亞洲‧矽谷主題館】，展示智慧醫療、智慧農業、智慧能源、5G AIoT等智慧城市解決方案，希望以創新創業驅動經濟成長，以物聯網產業促進產業轉型升級，並展現台灣發展智慧城市應用的堅強實力。
「亞洲．矽谷推動方案」為政府推動物聯網產業發展與完善創新創業生態系之重要政策，方案推動至今已逾7年，帶動國內物聯網產值屢創新高，2022年產值已達到二兆台幣，並推動智慧城市應用，促成物聯網產業及新創發展。亞矽計畫推動至今，已成功促成249件智慧城市應用方案，並有超過88件海外輸出成功案例，成果十分亮麗。
本次亞洲．矽谷主題館結合智慧城市與淨零排放的政策目標，以【數位創新綠色轉型，共創永續新未來】為展覽主題，參展廠商陣容堅強，其中不乏已獲國際關注的新創廠商。例如寬緯科技的水聚寶智慧水質監測系統，除了落地應用於雲林、嘉義、台南等國內8個縣市外，亦輸出至印尼、汶萊、菲律賓等國家。此外，iStaging愛實境宅裝的裸視3D技術可應用於各式硬體裝置，提供AR與VR沉浸式服務的「O2O」商城體驗，也成功打進LVMH、Richemont和L'Oreal等精品市場。
疫情加速了AIoT與5G發展，智慧城鄉解決方案得以擴大並促成產業數位轉型。參展廠商華電聯網即以5G專網結合VR/MR風電虛實整合模擬訓練系統，提供離岸風電人力培訓量能。亞迪電子則研發無擾式生理數據感測器，提供第一線照護人員最佳床側行為管理服務。璽樂科技透過人工智能預測環境危害，達到職安、品質及工程進度管控和預警。佐臻則是開發高性能AR智慧眼鏡，讓使用者可透過眼球追蹤操作介面進行控制，成為元宇宙的最佳入口工具。
全球暖化與淨零排放政策趨勢下，能源管理與減碳應用已成必然。四度拿下台電智慧電表標案的優必闊，提供遠距離、低功耗通訊系統以及雲端服務，協助公共建設轉型為智慧電網。展綠科技開發智慧鉤錶，監測並收集用電數據，可幫助企業瞭解並管理設備之碳足跡。膜淨材料研發的微過濾膜產品，應用於飲用水過濾及薄膜蒸餾等海水淡化、廢污水處理、再生水利用場域，更於CES 2023參展榮獲Innovation Awards獎項。
此外，本次主題館亦與天衍科技合作，利用其光影展演技術，於館中打造科技互動體驗專區，展示亞洲．矽谷智慧城鄉推動成果，同時也將展出「亞洲．矽谷學院」平台，提供有AI、物聯網及數位科技進修需求的人士前往進修學習。
<國發會 廣告>