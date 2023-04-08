路透：中國急招商，港官員稱「一天接待8至10個內地團是家常便飯」

文：德國之聲中文網

招商引資是中國政府目前一項緊迫的任務。香港商界三功能組別代表、立法會議員嚴剛同中國內地官員進行了會晤後對《路透社》表示，各地政府負債累計高達9兆美元，「很明顯，為實現高標準的增長目標，內地各級政府壓力很大」。他認為，鑑於同美國之間緊張的地緣關係，招商代表團只能前往歐亞地區的其它國家。

上周，中國新總理李強在博鰲論壇表示，中國「將始終堅持改革開放、創新驅動」，歡迎外資到中國投資，支持私企發展。過去3年，由於中國實施了嚴格的防控措施，經濟下挫嚴重，2022年原定5.5%的增長目標沒有完成。今年，中國政府設定經濟增長目標為5%，同時擴大數百萬就業崗位。

兩名會晤了內地官員的香港政府成員告訴《路透社》，他們比以往任何一個時候，對招商引資報以更堅定的決心，他們報出的項目包括港口、生物技術，也涵蓋藝術領域以及體育。一名港府官員說：「中國急需外資發展經濟，我從未經歷過，如此眾多人士，各個級層，在這麼短時間內，密集外出招商。」他們說，一天接待8至10個內地團組是家常便飯。

Photo Credit: GettyImages

官媒上宣傳招商

中國防疫措施剛剛放開時，去年12月9日，江蘇省一個200人的團隊，打著「搶訂單、拓市場」的口號標語，凌晨1點登上一架私人包機前往歐洲招商，該畫面曾在網上刷屏。

上周，廣西省宣佈同德國哈茲馬克機械公司（HAZEMAG）談成一項在華投資項目。據悉，哈茲馬克將落戶南寧建廠。

福建省莆田市的經貿代表團今年2月出訪新加坡、印尼以及香港，簽訂了13個總額高達218億元人民幣（32億美元）的項目，涉及新能源、金融、鞋服、生命健康、高端製造、跨境電商等多個領域。

今年3月初，福建省泉州市豐澤區在香港簽約3個招商項目，簽約金額達215億元人民幣，以及10個供采訂單，簽約金額達81億元人民幣。

據《人民網》報導，今年1月5日深圳寶安區召開2023年招商動員部署大會，立下年度招商目標為1000億元人民幣的「軍令狀」，其中包括各部門600億元人民幣、各街道400億元人民幣。

Photo Credit: GettyImages

以上是各個政府在網上公開的資訊。《路透社》稱，記者試圖聯繫上述政府，但沒有得到回覆。

長期以來，許多外國投資者抱怨在中國遭遇不公平競爭環境、智慧財產權以及轉讓問題，但另一方面，中國一些省市自去年取消新冠防控措施後，積極在海外招商，並高調宣稱取得的成就。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex