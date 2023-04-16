美國女高中生獲50多所大學錄取和130萬美元獎學金，她是怎麼做到的？

Photo Credit: Daya Brown / BBC News 黛雅．布朗（Daya Brown）說，18歲的她從未想過有能力交學費上大學。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，美國喬治亞州（Georgia）亞特蘭大市西湖高中（West Lake High School, Atlanta）的黛雅．布朗（Daya Brown）與世界各地千千萬萬的高中生一樣，一直被困在家中上網課。

然後她決定要擬一份清單，列出她希望升讀的大學。

布朗對BBC說：「這是我遠離煩囂的辦法。我跟自己講：『關上Netflix，來計劃一下該怎麼辦吧。』」

她在高中已很享受新聞學、詩詞與辯論。她說自己曾經參加的課外活動幫了她一把，讓她懂得要及早規劃。

「它讓我意志堅定。我告訴自己：『就算世界停頓了，你還能掌握未來。』」

在擬這份心儀學校清單的同時，她還在物色並申請各式各樣的獎學金。

布朗說，「我從來沒想過交學費上大學。」她說希望讓父母不用擔心要負擔學費。

漫長的等待

Photo Credit: Daya Brown / BBC News 黛雅．布朗在西湖高中的畢業典禮上與外祖母（左）、弟弟（右二）和母親（右一）合照。

等待了四個月，她開始收到一封又一封的錄取通知函。

她興奮地說：「我獲得50多家大學錄取，還有不同的獎學金，合起來超過130萬美元。」

然而，當她收到了最期待的那所院校來信之後，只能把其它的都拒掉。

「我申請了超過70所學校，到我收到杜克大學（Duke University）的提前錄取通知，其它都得推掉。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 黛雅．布朗說，她希望幫助其他學生申請入讀大學。

結果，18歲的她接受了杜克大學的一年財政援助獎學金。她將在2023年秋季入讀視覺與媒體研究一年級。

她還是蓋茲獎學金（The Gates Scholarship）的得主。這個獎學金將在夏季頒發予全美300名傑出弱勢群體高中生。

她說：「這對於我來說非常重要，因為這是國內數一數二的獎學金，他們給你付全四年學費。」

那麼，一次過申請那麼多的獎學金，最難的地方在哪裡？

讓人意外的是，布朗覺得最難的不是要填寫海量表格。

她指出：「我認為是那等待的遊戲——毫無疑問那是最難的。但說到底，這教會了我保持耐性。」

如今布朗希望能幫助其他學生達成升學夢想。

她說：「我想成為其他女性與弱勢群體學生的催化劑，跟他們說：『你瞧，她也做得到，我也做得到。』」

大學錄取致勝竅門

黛雅．布朗認為，能如此成功的獲取大量大學錄取，以下三件事給她帶來的幫助很大：

尋求幫助：「找導師和職涯教練去談。學生們很多時候對於查詢可用資源感到難以啟齒，而學校裡有許多人在，他們唯一的工作就是給你幫助。」 有條不紊：「這個過程可以很排山倒海、令人生畏和混亂。試著營造一個能列出你所有申請的平台，重用同一篇自薦文章也無所謂，按照每一家你要申請的院校加以調整就好。」 利用課外活動來推銷自己：「在入學申請過程中，課外活動有助塑造你的形象。他們想看到你作為個人的模樣，也希望透過這些活動了解你的為人，你希望幹些什麼。」

在等待開始大學生活之際，布朗並沒有閒著。

她高中時創辦了一家製作公司，最近在忙那裡的業務。她說這家公司的目標是要推廣青少年人的詩詞、音樂、藝術與電影創作。

「有時候你會反問自己：『我做這些幹什麼？』但你該提醒自己：『你看，你在試著改變別人的生活，這沒有問題，你會為此努力不懈。』」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航