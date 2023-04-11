追蹤331傘兵團：在俄烏戰爭中走向隕落的俄羅斯精英部隊樣本

要弄清烏克蘭戰爭對俄羅斯的影響，科斯特羅馬（Kostroma）是個不錯的選擇。因為這座城市是一個以它名字命名的著名軍團所在地，在俄羅斯與烏克蘭的所有主要戰役中，這個軍團都佔據重要地位。

331近衛傘兵團，通常被稱為科斯特羅馬空降團，去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後不久，就一直是BBC新聞之夜的調查對象。調查揭示了該團及其家鄉社群所付出的代價。截至去年4月，我們確認有39人死亡，去年7月底62人，現在死亡人數已達到94人。

編製這份榜單的大部分工作包括梳理VK（俄羅斯版Facebook）上的社群媒體帳戶，以及當地媒體的報導。然後我們可以將其與衛星圖像及谷歌街景圖像進行交叉參考。

在VK上發現的一段影片顯示科斯特羅馬東北部一個公墓裡的士兵墳墓。影片中顯示的墳墓與我們核對過的士兵姓名相符。

331團的實際死亡人數可能更高。一些士兵來自科斯特羅馬以外的城鎮，這使得追蹤他們的信息變得更困難。據報導，有幾名士兵失蹤，其中一些人可能已經死亡。

考慮到那些嚴重受傷或被俘的人，有理由認為烏克蘭戰爭讓該團損失了幾百名士兵。

科斯特羅馬位於莫斯科東北約300公里處，人口約25萬，這些陣亡士兵在當地引發了討論。去年春天，當地一家網站指出，整個蘇聯阿富汗戰爭持續了九年，讓這座城市失去了56名士兵。在烏克蘭的重大傷亡給地方當局帶來了艱難的政治管理任務。

俄羅斯任命的科斯特羅馬州長西特尼科夫（Sergey Sitnikov）一直在努力說服民眾，這座城市的士兵得到了適當的支持。當地電視台報導了西特尼科夫對醫院、兵營甚至前線的到訪。

西特尼科夫去年12月訪問前線時告訴觀眾，「我們需要幫助他們，讓他們有體面的條件。」他帶來了眾籌的護理包和商業無人機。

西特尼科夫在他的家鄉是普亭的附庸，他不是一個叛逆者，也不是一個能無畏講述讓人不安真相的人。但他願意到前線去，承認不足，即使是以一種迂迴的方式，這與他的老闆形成了有趣對比。

6個月前，當地電視台播放了331團閲兵場上動員起來的傘兵，節目中還播放了西特尼科夫對他們相當坦率的講話：「我祝你們身體健康，成功，完成所有任務……活著回家。」

Photo Credit: BBC News 科斯特羅馬州州長西特尼科夫

徵召傘兵是俄羅斯更廣泛動員的一部分，這突顯出烏克蘭戰爭已在多大程度上耗盡了該國的專業軍隊，其中331團就是一個樣品。在11月的閲兵錄像中，展示了即將被派往前線的150名新兵。

331團的總規模估計在1500至1700人之間。在2022年2月首次向烏克蘭派兵時，它總共派出了兩個營約1000至1200名士兵。在進軍基輔的失敗嘗試中遭遇慘重傷亡後，該團於去年夏天被撤回，並在俄羅斯南部駐軍城鎮別爾哥羅德休整。

在隨後的行動中，該團在所有主要的危機爆發點附近行動，初夏的伊久姆（Izyum），後來的赫爾松，現在又回到頓巴斯。通過監測科斯特羅馬社群媒體上死亡公告中給出的日期，就有可能弄清楚這支部隊是在什麼時候（通常也能知道是在哪裡）被用來充當先鋒的，以及它從前線撤下來休整的平靜時間。例如，2月份的一系列死亡表明331團的一些成員參與了克爾米納（Kreminna）戰役。

每次傷亡人員替補——包括11月電視上播出的義務兵——來填補損失時，原來的骨幹士兵就會減少，整個部隊的規模就會減少。現在前線的人數可能不超過300至400人。

這些損失，以及重傷士兵的返回，在家鄉社區引起了共鳴。戰爭開始幾周後，VK的一位用戶驚呼，「幾乎每天我們科斯特羅馬男孩的照片都會被公布。這讓我不寒而慄。發生什麼了？這種情況什麼時候才能結束？」

當地媒體一直在報導科斯特羅馬陣亡士兵的紀念活動。去年12月，一家電視台為在烏克蘭陣亡的331團傘兵愛德華・魯諾夫（Eduard Reunov）揭幕了一塊紀念牌。紀念牌的風格和報告中使用的語言可以被視為試圖描述成偉大的衛國戰爭（俄羅斯人將1941年至1945年的反納粹戰爭稱為衛國戰爭），暗示今天的士兵正在從事同樣重要的事業。

Photo Credit: GTRK Kostroma / BBC News 當地電視台播放了魯諾夫紀念牌揭幕的過程

但在社群媒體上，我們發現了更現代的紀念方式，甚至有人尋求報復。影片中，士兵們拿著貝殼，上面是魯諾夫以前的同學寫的話，據說還有他的家人寫的話。

一些俄羅斯駐軍城鎮有一種趨勢，妻子和母親們在網上發出自己穿著軍裝的照片。一位331團死去的傘兵的母親淚流滿面地回憶起衛國戰爭，說：「我希望會有關於我們士兵的故事。」

那些質疑這種犧牲的人往往會受到冷遇。「烏克蘭不是我的祖國，我們的男孩白白犧牲了，」有人最近在科斯特羅馬的VK頁面上寫道。另一個人迅速反駁：「這是一個愚蠢的觀點。沒有必要在這裡寫這些東西。」

從對西特尼科夫活動的報導中可以明顯看出，當局正試圖安撫那些對傷亡人員感到焦慮的人。目前不清楚俄羅斯公眾對這場戰爭的支持程度，但我們看到的影片顯示，科斯特羅馬的軍人家庭非常團結。

Photo Credit: GTRK Kostroma / BBC News 一名俄羅斯士兵的妻子披著他的制服拍照

331團的衰落還可以用機器和人員的損失衡量，特別是空降步兵戰車（俄語首字母縮寫為BMD）在連續的戰鬥中已經消耗殆盡。

最初，當331團作為空降部隊特遣部隊的一部分向基輔推進時，我們很難在戰鬥影片中識別出它的車輛。一個塗上的「V」字母被用來區分該特遣部隊所有不同單位，除了331團之外，其他團也使用了一個中間有「3」的倒三角符號。