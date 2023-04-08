馬克宏訪中：專家批北京「朝聖之旅」空手而歸，法國國際形象損失慘重
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法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne），對於馬克宏絕口不提台海議題的立場相當不解。他說，法國自詡為歐洲領袖、聯合國安理會常任理事國與印太要角，「然而卻對印太區域的關鍵安全議題，也就是台海穩定裝聾作啞。」
法國學者：馬克宏訪中外交任務失敗，戰略模糊大損國際形象
（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中行程劃下句點，這次國是訪問諸事不順，「朝聖」空手而回。學者批馬克宏不僅外交任務失敗，戰略模糊也對國際形象帶來傷害，最後恐淪為法商業務代表。
馬克宏即將結束在中國的3日國是訪問行程，他今（8）日在廣州會見學生，並與中國國家主席習近平共進晚餐。
總結訪中行程，法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）今日接受法國新聞台（franceinfo）專訪，表示對馬克宏而言，沒有一件事符合預期，「這是國際舞台上的失敗……形象損失慘重」。
智庫布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）資深研究員艾西亞（Alicia Garcia-Herrero）則在昨日《亞洲時報》（Asia Times）評論中表示，「歐洲的最新北京朝聖之旅空手而歸」，認為不僅沒為烏克蘭帶來好消息，也沒有「去風險化」（de-risking）的保證。
朱利安指出，俄烏戰爭被法國政府視為優先要務，然而「向北京要戰爭的解方是個幻想，所有分析家事先就一致認為馬克宏無法達成任務，他果真沒有。找到衝突的政治解方對習近平一點好處也沒有，就如軍援（俄羅斯總統）普亭一樣。」
分析家普遍認為，要求中國敦促俄羅斯停火的任務失敗；北京仍拒絕承認這是由俄羅斯發起的「戰爭」。
朱利安分析，馬克宏對於習近平軍援俄羅斯的立場模糊。「習近平到底是潛在的調停者，還是支持俄國的強權？令人吃驚的是，我們竟無法在兩個立場中做出選擇」。由於對習近平態度模糊，法國向盟友傳送出可信度的負面訊號。
「馬克宏毫無疑問以為自己可以改變局勢，而且值得一試。但在企圖勸退普亭入侵烏克蘭後，這是國際舞台上的第2次失敗，形象損失慘重。」
甚至連習近平承諾致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），也是受馬克宏之邀共同出訪的歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）主動在記者會上提到。但朱利安保留地表示，習近平所謂的「時機成熟」是非常廣泛的政治用語。
法國智庫戰略研究基金會（FRS）研究員博達安（Antoine Bondaz）今天在《法國24台》（France 24）專訪中指出，中國在俄烏問題上只是重複說詞，立場絲毫未改，即使是將致電澤倫斯基也是已經知道的事，「了無新意」。出訪沒有新進展，「但也正常，習近平才剛去過莫斯科，不可能馬上改變國際策略。」
原本希望傳達歐洲團結訊息的馬克宏、馮德萊恩聯合出訪，卻意外成為中方分化歐洲的工具。對北京立場強硬的馮德萊恩出訪期間遭到「冷落」，且2人所傳達訊息的不一致也被放大。
朱利安表示2人一起出訪是好，但結果卻未如預期。1是因為中國人不太歡迎她來；2是和她自信且強硬的態度相比，馬克宏顯得膽怯迎合。
而馬克宏絕口不提台海議題的立場，也讓朱利安相當不解。他說，法國自詡為歐洲領袖、聯合國安理會常任理事國與印太要角，「然而卻對印太區域的關鍵安全議題，也就是台海穩定裝聾作啞。」
法國不願意提，「但若未來無法航行於台灣海峽這條國際貿易航線，法國將受到直接衝擊。」
朱利安批評馬克宏政府的「第3路線」策略缺乏清晰度。馬克宏花很多時間表明不與美國為伍……「但問題是，馬克宏卻不對中國做一樣的事。對北京應該要一樣坦白，甚至嚴厲。分歧的意見不應該藏在地毯下」。
就連馬克宏自豪達成的空中巴士（Airbus）、法國電力集團（EDF）等數筆企業訂單，朱利安也不認為是場勝仗。「是能賺錢沒錯，但馬克宏同樣躲避了法國與歐洲極度擔憂的問題：與中國的貿易逆差。」
馮德萊恩曾提醒因保護主義，歐洲無法公平進入中國市場，然而這次卻沒有在相互貿易與投資的對等上取得進展。「法國總統，他比較像法國企業的業務代表，推銷生意往來，但這是個策略錯誤。」
法國多位學者也批評馬克宏數次失了國際禮儀，例如在記者會上發言時間是東道主的2倍，講到習近平明顯不耐，以及在合照時把手插口袋等。
博達安表示，在這毀譽參半的訪問中，唯一比較正面的是馬克宏在中山大學強調批判思考與研究自由重要的演講，雖然對中國不會有任何影響，但至少帶來正面形象與訊息。
中法發表聯合聲明，法國重申堅持一個中國
（中央社）法國總統馬克宏8日結束為期3天的訪中行程，中法兩國晚間發表聯合聲明，雙方達成5大項51點共識。其中，中法對烏克蘭危機發表3點共識；法國重申堅持一個中國政策，聲明未提到台灣。
據《新華社》7日晚間發布的中法聯合聲明全文，首先在「加強政治對話，促進政治互信」，中法將延續兩國元首年度會晤機制；強調雙方高層交往及戰略對話、高級別經濟財金對話和高級別人文交流機制對於發展雙邊合作的重要性，同意年內舉行3大機制新一次會議。
中法並同意深化戰略問題交流，特別是深化解放軍南部戰區與法國軍隊太平洋海區之間的對話，加強在國際和地區安全問題上的相互理解。
針對兩岸問題，聯合聲明僅提到，「法國重申堅持一個中國政策」，未提及台灣。
在「共同推動世界安全與穩定」，中法在聯合聲明針對烏克蘭危機發表3點共識：
- 雙方支持一切在國際法和聯合國憲章宗旨和原則基礎上恢復烏克蘭和平的努力。
- 雙方反對針對核電站和其他和平核設施的武裝攻擊，支持國際原子能總署為促進和平核設施的安全安保發揮建設性作用，包括為保障札波羅結（Zaporizhzhia）核電廠的安全安保所作出的努力。
- 中法強調衝突當事方應嚴格遵守國際人道法的重要性。2國尤其呼籲根據國際承諾保護受衝突影響的婦女兒童，加大對衝突地區的人道援助，提供安全、快速、無障礙的人道主義援助准入。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
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對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。