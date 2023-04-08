俄羅斯以間諜罪名起訴《華爾街日報》美國記者，拜登呼籲應盡快釋放
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俄羅斯7日已正式起訴《華爾街日報》美國記者格什科維奇，指控他替美國從事間諜活動。美國總統拜登、參議院多數黨領袖舒默，以及共和黨領袖麥康諾皆呼籲莫斯科應盡快釋放該名記者。
俄以間諜為名拘留美記者，美國會領袖要求立即釋放
（中央社）美國聯邦參議院民主黨和共和黨領袖7日口徑一致，譴責俄羅斯以從事間諜活動為由起訴美國記者格什科維奇（Evan Gershkovich），並要求立即釋放他。
《法新社》報導，格什科維奇遭到逮捕，被視為莫斯科嚴重升高對媒體打壓的程度，同時這樣的情形出現，正值莫斯科與華府間的關係因俄羅斯侵略烏克蘭而日漸緊張。
美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）在罕見的聯合聲明中指出：「我們強烈譴責錯誤將美國公民暨《華爾街日報》記者格什科維奇拘留，要求立即將這位國際知名和受人尊敬的獨立記者釋放。」
俄羅斯媒體報導，莫斯科7日以格什科維奇為美國從事間諜活動為由正式起訴他，但格什科維奇、所屬媒體和美國政府均強烈否認。美國總統拜登（Joe Biden）也呼籲將格什科維奇釋放。
此外，舒默和麥康諾重申「譴責俄羅斯政府持續試圖恐嚇、打壓和懲罰獨立記者及民間社會的聲音。」
俄媒報導美國記者涉間諜活動遭起訴，各界抗議
（中央社）俄羅斯媒體7日報導，莫斯科已正式起訴美國記者格什科維奇從事間諜活動，還表示他對這些指控矢口否認。
《法新社》報導，《華爾街日報》特派記者什科維奇被逮捕，引發媒體、權利組織以及華府官員的強烈抗議。
俄羅斯國營媒體《塔斯社》（TASS）引述執法消息來源報導，「聯邦安全局（FSB）為了國家利益，以從事間諜活動為名起訴格什科維奇。」
《塔斯社》指出，「他很明確地否認所有指控，表示他在俄羅斯從事的是新聞活動。」
什科維奇遭到逮捕，被視為莫斯科嚴重升高對媒體打壓的程度。
此外，這樣的情形出現，正值莫斯科與華府間關係因烏克蘭攻勢而嚴重下滑。
美國長期以來一直指控俄羅斯任意逮捕美國人，以確保被拘留的俄羅斯人獲得釋放。
新聞來源
延伸閱讀
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- 美國記者在烏克蘭拍攝平民逃難過程，通過檢查哨之後遭俄軍槍殺
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- 俄烏戰爭報導的媒體倫理守則，與照顧新聞工作者的心理衛生原則
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：羅元祺
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
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