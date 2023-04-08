俄羅斯以間諜罪名起訴《華爾街日報》美國記者，拜登呼籲應盡快釋放

俄以間諜為名拘留美記者，美國會領袖要求立即釋放

（中央社）美國聯邦參議院民主黨和共和黨領袖7日口徑一致，譴責俄羅斯以從事間諜活動為由起訴美國記者格什科維奇（Evan Gershkovich），並要求立即釋放他。

《法新社》報導，格什科維奇遭到逮捕，被視為莫斯科嚴重升高對媒體打壓的程度，同時這樣的情形出現，正值莫斯科與華府間的關係因俄羅斯侵略烏克蘭而日漸緊張。

美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）在罕見的聯合聲明中指出：「我們強烈譴責錯誤將美國公民暨《華爾街日報》記者格什科維奇拘留，要求立即將這位國際知名和受人尊敬的獨立記者釋放。」

俄羅斯媒體報導，莫斯科7日以格什科維奇為美國從事間諜活動為由正式起訴他，但格什科維奇、所屬媒體和美國政府均強烈否認。美國總統拜登（Joe Biden）也呼籲將格什科維奇釋放。

此外，舒默和麥康諾重申「譴責俄羅斯政府持續試圖恐嚇、打壓和懲罰獨立記者及民間社會的聲音。」

俄媒報導美國記者涉間諜活動遭起訴，各界抗議

（中央社）俄羅斯媒體7日報導，莫斯科已正式起訴美國記者格什科維奇從事間諜活動，還表示他對這些指控矢口否認。

《法新社》報導，《華爾街日報》特派記者什科維奇被逮捕，引發媒體、權利組織以及華府官員的強烈抗議。

俄羅斯國營媒體《塔斯社》（TASS）引述執法消息來源報導，「聯邦安全局（FSB）為了國家利益，以從事間諜活動為名起訴格什科維奇。」

《塔斯社》指出，「他很明確地否認所有指控，表示他在俄羅斯從事的是新聞活動。」

什科維奇遭到逮捕，被視為莫斯科嚴重升高對媒體打壓的程度。

此外，這樣的情形出現，正值莫斯科與華府間關係因烏克蘭攻勢而嚴重下滑。

美國長期以來一直指控俄羅斯任意逮捕美國人，以確保被拘留的俄羅斯人獲得釋放。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：羅元祺