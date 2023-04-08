2023/04/08,
軍事

共軍今日起連三天環台軍演，國防部譴責：以蔡總統過境美國為藉口，破壞區域和平

共軍今日起連三天環台軍演，國防部譴責：以蔡總統過境美國為藉口，破壞區域和平
2023 年 4 月 7 日，兩架中國軍用直升機飛過一艘解放軍艦艇｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

國防部表示，中共於8日上午編組軍機與軍艦，分自北、中、南逾越海峽中線，截至上午11點為止，共偵獲殲10、殲11及殲16等型機共42架。其中逾越中線及進入西南空域共有29架、共軍艦艇8艘。 國防部並表示，中共以蔡總統出訪過境美國為藉口實施軍演，已嚴重破壞區域和平、穩定及安全。

國防部表示，中共於今（8）日上午編組軍機與軍艦，分別自北、中、南逾越海峽中線，截至上午11點為止，共偵獲殲10、殲11及殲16等型機共42架。其中逾越中線及進入西南空域共有29架、共軍艦艇8艘。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應變處理。

根據《自由時報》報導，共軍東部戰區新聞發言人施毅表示，4月8日至10日，解放軍東部戰區按計劃在台灣海峽和台灣北部、南部、台灣以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。

《自由時報》也指出，福建海事局昨（7）日晚間10點已宣布，8日、11日、13日、15日、17日、20日，一共6日，上午8點至12點，將會在羅源灣可門水道連山東南部附近海域實彈射擊訓練，屆時禁止任何船舶駛入。而4月10日上午7點至晚間8點，福建平潭長江澳鄰近海域也將進行實彈射擊訓練，同樣禁止船舶入內。

蔡英文總統昨（7）日結束「民主共榮」之旅，在訪問完拉丁美洲邦交國，並與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin Owen McCarthy）結束會面後返回台灣。

《中央社》指出，在蔡總統即將與麥卡錫會面前，福建海事局即宣布自5日起，「海巡06」輪編隊在台灣海峽中北部開展巡航巡查專項行動，為期3天。

國防部強調，共軍蓄意製造臺海緊張，除了破壞和平穩定，對區域安全及發展亦造成負面影響。國防部對此種不理性行動，表達嚴正譴責，並將以堅實戰備整備，捍衛國家安全。近年來中共持續派遣機、艦侵擾，已對區域情勢造成威脅，甚至竟以蔡總統出訪過境美國為藉口實施軍演，已嚴重破壞區域和平、穩定及安全。國軍將以沉著、理性、嚴肅態度應對，依「不升高衝突、不引發爭端」原則警戒監控，捍衛國家主權及國家安全。

國防部並強調，國軍將以沉著、理性、嚴肅態度應對，依「不升高衝突、不引發爭端」原則警戒監控，捍衛國家主權及國家安全。國軍並已運用聯合情監偵措施，綿密掌握區域周邊情勢，持續保持高度警覺、適切應處，全力捍衛國家安全。

根據《中央社》報導，行政院長陳建仁表示，中國不斷軍事演習打壓，只會增加國人更團結、更努力堅持印太地區的自由民主，並呼籲中方應克制。

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：羅元祺


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