承諾加速交付對台軍售，美眾院外委會主席麥考爾：「不是為了戰爭，而是追求和平」

麥考爾允促成加速交付對台軍售,提供軍事訓練協助

(中央社)正在台灣訪問的美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)今(8)日承諾,美方一定會交付軍售台灣的武器,國會正在盡一切所能加速,且會提供軍事訓練協助,「這不是為了發動戰爭,而是為了追求和平。」

麥考爾6日率跨黨派議員團搭行政專機抵台訪問,總統蔡英文今天在台北賓館設宴款待訪團。麥考爾在午宴開始前致詞,上台後先用中文說出「我們愛台灣」打招呼,引起滿場掌聲回應。

麥考爾說,訪團來台灣不是代表單一黨派,而是代表美國對台灣的支持,此前已經見過日本首相岸田文雄,以及韓國總統尹錫悅,很高興也能見到剛結束出訪的蔡總統。

提及國際局勢,他表示,二戰以來首次看到全球強權權力平衡有如此大的動盪,無論是俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)無端入侵烏克蘭,或是共產中國對台灣的壓迫侵略及對太平洋的威脅,全球民主陣營應該要團結一致抵禦暴政以及壓迫。

他讚揚蔡總統是有勇氣的領導人、有勇氣的台灣總統,訪團十分肯定蔡總統所做的努力,團結才會力量大,美國會持續支持台灣。

麥考爾表示,共產中國視台灣的開放、力量與韌性為眼中釘。蔡總統曾提及中國國家主席習近平認為民主是失能、無效的,威權主義才可以更有效率做決策;但他認為習近平錯了,在民主體制中,民眾是自由的,權利受到保障,人權、人性尊嚴都受到尊重,台灣與美國共享一樣的理念價值,且雙方關係非常強健。

麥考爾表示,美國國會在1979年訂定「台灣關係法」,為台美交往設下良好基礎,保障台灣有武器可以自我防衛,他也以外委會主席的身分批准對外軍售,「我向蔡總統承諾,一定會交付這些武器。」

他表示,美國國會正在盡一切所能加速武器的交付,而美國也會提供台灣軍事訓練協助,「這不是為了發動戰爭,而是為了追求和平。」

麥考爾指出,前美國總統雷根(Ronald Reagan)說過和平靠力量,若展現脆弱就會招致攻擊與衝突,展現力量就能嚇阻且推動和平,台灣已經以卓越的勇氣啟發全世界,是世界希望與民主的燈塔,希望台美雙方繼續合作、團結一致。

麥考爾也提及,台灣是蓬勃發展的經濟體、美國第8大貿易夥伴,此行同時拜會了台灣半導體與航太科技領域的領導高層。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文與麥考爾在台北賓館

蔡總統款宴麥考爾訪團,感謝美跨黨派議員支持台灣

(中央社)總統蔡英文今天款宴美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾所率領的訪問團,總統致詞感謝訪團以行動展現對台灣的支持,盼台美持續加強安全合作,也希望兩國能在台美21世紀貿易架構下完成更多談判。

美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾日前率跨黨派議員團搭行政專機抵台訪問,總統蔡英文今天在台北賓館設宴款待訪團,外交部長吳釗燮、美國在台協會(AIT)處長孫曉雅等人陪同。訪團在台期間晉見副總統賴清德、拜會立法院,並接受立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮款宴,針對台美議題交換意見。

蔡總統在午宴正式開始前致詞表示,很高興剛回台灣就能接待麥考爾訪團,感謝麥考爾首次以外委會主席身分率團來台,以行動展現對台灣堅定的支持,也感謝訪團對台灣議題的重視以及在美國國會對台灣的支持,讓台美關係大步向前,期待未來能有進一步合作。

蔡總統說,長期以來,美國國會都是推動台美關係發展的關鍵力量,麥考爾主責的外交委員會更是重要角色,今年新1屆國會開議時,美國眾議院就以壓倒性比數通過「台灣保證落實法」,讓台美關係更加深化。

她表示,另外「美國國防授權法」、「綜合撥款法」都納入多項強化區域安全合作,以及支持台灣提升防衛戰力的倡議,這也是以立法方式實踐對台灣安全的承諾。

蔡總統說,她期待台美持續加強安全合作,貿易部分,也希望在台美21世紀貿易架構下完成更多談判,建立更緊密夥伴關係。

她表示,近年來威權主義不斷擴張,民主國家之間的合作更顯重要,台灣人熱愛民主、追求和平,也會善盡社會責任,將持續與美國等理念相近國家共同捍衛民主自由價值。

貿協牽線,麥考爾與台灣半導體國防業者交流談合作

(中央社)美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾率跨黨派眾議員訪台,在貿協牽線下,麥考爾一行人7日與台灣半導體及國防重要業者進行早餐會,針對台美產業合作議題,交換意見。

外貿協會8日發布新聞稿指出,董事長黃志芳在早餐會致詞時表示,台美共同面臨捍衛自由民主制度及價值的挑戰,此時更凸顯雙方強化科技及產業合作的重要性,所以安排這項交流餐會。

黃志芳並引用總統蔡英文日前過境美國、會見美國眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)時所說,「只要我們團結一心,必定更強大」(We are stronger when we are together),說明麥考爾訪團此時來訪,正是以具體的行動呼應蔡總統的這句話。

麥考爾表示,美國在亞洲必須和台灣及擁有相同民主自由價值的盟友加強合作,尤其全球因COVID-19疫情及俄烏戰爭下面臨供應鏈穩定的議題,更凸顯台美兩國產業合作的契機及急迫性,「早餐會適為最好的溝通平台」。

貿協指出,此次麥考爾來訪行程緊湊,特別抽出早餐時間與台灣業者交流,顯示美國眾議員極為關切台美雙方產業合作,尤其全球面臨供應鏈重組議題下,雙方加強合作的重要性。