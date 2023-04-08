承諾加速交付對台軍售，美眾院外委會主席麥考爾：「不是為了戰爭，而是追求和平」
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美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾表示，訪團來台灣不是代表單一黨派，而是代表美國對台灣的支持，美國國會也正在盡一切所能加速武器的交付，並且會提供台灣軍事訓練協助，「這不是為了發動戰爭，而是為了追求和平」。台灣已經以卓越的勇氣啟發全世界，是世界希望與民主的燈塔，希望台美雙方繼續合作、團結一致。
麥考爾允促成加速交付對台軍售，提供軍事訓練協助
（中央社）正在台灣訪問的美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）今（8）日承諾，美方一定會交付軍售台灣的武器，國會正在盡一切所能加速，且會提供軍事訓練協助，「這不是為了發動戰爭，而是為了追求和平。」
麥考爾6日率跨黨派議員團搭行政專機抵台訪問，總統蔡英文今天在台北賓館設宴款待訪團。麥考爾在午宴開始前致詞，上台後先用中文說出「我們愛台灣」打招呼，引起滿場掌聲回應。
麥考爾說，訪團來台灣不是代表單一黨派，而是代表美國對台灣的支持，此前已經見過日本首相岸田文雄，以及韓國總統尹錫悅，很高興也能見到剛結束出訪的蔡總統。
提及國際局勢，他表示，二戰以來首次看到全球強權權力平衡有如此大的動盪，無論是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）無端入侵烏克蘭，或是共產中國對台灣的壓迫侵略及對太平洋的威脅，全球民主陣營應該要團結一致抵禦暴政以及壓迫。
他讚揚蔡總統是有勇氣的領導人、有勇氣的台灣總統，訪團十分肯定蔡總統所做的努力，團結才會力量大，美國會持續支持台灣。
麥考爾表示，共產中國視台灣的開放、力量與韌性為眼中釘。蔡總統曾提及中國國家主席習近平認為民主是失能、無效的，威權主義才可以更有效率做決策；但他認為習近平錯了，在民主體制中，民眾是自由的，權利受到保障，人權、人性尊嚴都受到尊重，台灣與美國共享一樣的理念價值，且雙方關係非常強健。
麥考爾表示，美國國會在1979年訂定「台灣關係法」，為台美交往設下良好基礎，保障台灣有武器可以自我防衛，他也以外委會主席的身分批准對外軍售，「我向蔡總統承諾，一定會交付這些武器。」
他表示，美國國會正在盡一切所能加速武器的交付，而美國也會提供台灣軍事訓練協助，「這不是為了發動戰爭，而是為了追求和平。」
麥考爾指出，前美國總統雷根（Ronald Reagan）說過和平靠力量，若展現脆弱就會招致攻擊與衝突，展現力量就能嚇阻且推動和平，台灣已經以卓越的勇氣啟發全世界，是世界希望與民主的燈塔，希望台美雙方繼續合作、團結一致。
麥考爾也提及，台灣是蓬勃發展的經濟體、美國第8大貿易夥伴，此行同時拜會了台灣半導體與航太科技領域的領導高層。
蔡總統款宴麥考爾訪團，感謝美跨黨派議員支持台灣
（中央社）總統蔡英文今天款宴美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾所率領的訪問團，總統致詞感謝訪團以行動展現對台灣的支持，盼台美持續加強安全合作，也希望兩國能在台美21世紀貿易架構下完成更多談判。
美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾日前率跨黨派議員團搭行政專機抵台訪問，總統蔡英文今天在台北賓館設宴款待訪團，外交部長吳釗燮、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅等人陪同。訪團在台期間晉見副總統賴清德、拜會立法院，並接受立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮款宴，針對台美議題交換意見。
蔡總統在午宴正式開始前致詞表示，很高興剛回台灣就能接待麥考爾訪團，感謝麥考爾首次以外委會主席身分率團來台，以行動展現對台灣堅定的支持，也感謝訪團對台灣議題的重視以及在美國國會對台灣的支持，讓台美關係大步向前，期待未來能有進一步合作。
蔡總統說，長期以來，美國國會都是推動台美關係發展的關鍵力量，麥考爾主責的外交委員會更是重要角色，今年新1屆國會開議時，美國眾議院就以壓倒性比數通過「台灣保證落實法」，讓台美關係更加深化。
她表示，另外「美國國防授權法」、「綜合撥款法」都納入多項強化區域安全合作，以及支持台灣提升防衛戰力的倡議，這也是以立法方式實踐對台灣安全的承諾。
蔡總統說，她期待台美持續加強安全合作，貿易部分，也希望在台美21世紀貿易架構下完成更多談判，建立更緊密夥伴關係。
她表示，近年來威權主義不斷擴張，民主國家之間的合作更顯重要，台灣人熱愛民主、追求和平，也會善盡社會責任，將持續與美國等理念相近國家共同捍衛民主自由價值。
貿協牽線，麥考爾與台灣半導體國防業者交流談合作
（中央社）美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾率跨黨派眾議員訪台，在貿協牽線下，麥考爾一行人7日與台灣半導體及國防重要業者進行早餐會，針對台美產業合作議題，交換意見。
外貿協會8日發布新聞稿指出，董事長黃志芳在早餐會致詞時表示，台美共同面臨捍衛自由民主制度及價值的挑戰，此時更凸顯雙方強化科技及產業合作的重要性，所以安排這項交流餐會。
黃志芳並引用總統蔡英文日前過境美國、會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）時所說，「只要我們團結一心，必定更強大」（We are stronger when we are together），說明麥考爾訪團此時來訪，正是以具體的行動呼應蔡總統的這句話。
麥考爾表示，美國在亞洲必須和台灣及擁有相同民主自由價值的盟友加強合作，尤其全球因COVID-19疫情及俄烏戰爭下面臨供應鏈穩定的議題，更凸顯台美兩國產業合作的契機及急迫性，「早餐會適為最好的溝通平台」。
貿協指出，此次麥考爾來訪行程緊湊，特別抽出早餐時間與台灣業者交流，顯示美國眾議員極為關切台美雙方產業合作，尤其全球面臨供應鏈重組議題下，雙方加強合作的重要性。
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
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「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html