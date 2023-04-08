朱立倫駁郭朱配傳言、盼組「非綠大聯盟」，柯文哲：有本事就去整合民進黨

朱立倫喊團結非綠，柯文哲：有本事就整合民進黨

（中央社）國民黨主席朱立倫今（8）日說，現階段整合藍軍，下階段要團結包括台灣民眾黨主席柯文哲等非綠大聯盟。對此柯文哲說，仍反對「非綠聯盟」政治口號，「有本事就去整合民進黨」。

柯文哲去（2022）年卸下台北市長職務後，開始備戰2024總統大選，今日率團訪美，成員包含台北市前副市長黃珊珊等人；行程預計拜訪美國政府機關、國會議員、智庫等，目的是讓世界認識民眾黨，也替台灣撐出最大生存空間。

柯文哲下午在桃園國際機場接受媒體聯訪時表示，直到選前應該都沒有機會再去美國，這一次去就把該做的做完，既然是一趟學習和對話之旅，就要花多一點時間和美國各個階層對話。

媒體詢問，昨（7）日柯文哲說反對「非綠聯盟」的政治口號，今日朱立倫說，現階段在整合藍軍，下一階段要團結非綠大聯盟，包括柯文哲等人。對此柯文哲回應，一開始他就反對這種口號，「有本事就去整合民進黨」，他還是反對這種兩極對抗，台灣該走出這種泥沼。

媒體詢問，民眾黨內部有人建議，在「承認」的基礎上，主張兩岸「相互承認」與國際「雙重承認」。柯文哲說，重點不是名稱而是實質內容，要搞雙重承認，就要講清楚是承認什麼，國內就是政治口號太多，口號一定要有論述。

針對主張召開「兩岸共識國是會議」，柯文哲說，台灣藍綠對抗的氣氛濃厚，如果他上任（總統），一定要先解決內部共識問題，內部都沒有共識，要怎麼處理對外關係。

針對有民調顯示，如果總統大選對手是副總統賴清德和新北市長侯友宜，柯文哲民調17.1%，但跟1月相比卻下滑。柯文哲說，選舉前後民調不重要，只有選舉當天才重要，看看就好。

針對媒體報導，遊戲直播主「亞洲統神」昨日直播時，有觀眾問要不要參選民眾黨不分區立委，統神回應至少要把他排在7、8順位，否則會拒絕。柯文哲說，歡迎所有有志青年來參加民眾黨，但還是有一定遴選程序，現在才要開始不分區的多方徵詢。

Photo Credit: 中央社 台灣民眾黨主席柯文哲8日率團訪美，行前在桃園機場接受媒體聯訪

朱立倫批郭朱配傳言胡說八道，盼團結郭台銘柯文哲

（中央社）國民黨決定透過徵召決定總統人選，黨內希望加快速度，黨主席朱立倫今日說，這次作業比過去提早很多，現階段仍在整合藍軍，下一階段會比較辛苦，要團結非綠大聯盟，包括民眾黨主席柯文哲等人。

朱立倫今天出席「銀光社會力，翻轉高齡新觀念」座談會前受訪表示，國民黨這次比起過去幾屆，都提早很多，上次拖到6、7月才處理，這次從3月就開始，比過去5、6月來得早，3月已初步完成國民黨內部的整合團結。

朱立倫表示，現階段正在進行藍軍整合團結的工作，下一階段會努力做到非綠大聯盟的整合與團結，包括與柯文哲等人。很多人急了一些，認為要趕快徵召，但團結更多力量，爭取更多選民的支持，才是最後勝選的基礎。

對於中廣董事長趙少康說，傳言鴻海創辦人郭台銘與朱立倫可能搭檔參選2024，朱立倫說，這是造謠中傷、胡說八道，放這些話的人都是要破壞國民黨的團結，破壞勝選的機會，這樣惡毒心胸的人，希望大家共同譴責。

朱立倫指出，現階段要拉各方支持國民黨，包括郭台銘，未來也一定希望柯文哲支持，但若要排除這些人，將朋友變為敵人，甚至是惡意中傷、分化挑撥，這不是敵人最希望的嗎。

至於媒體報導徵召總統候選人將納入所謂的「耐打值」，朱立倫駁斥說，不要創造新的名詞，這又是一個挑撥、分化、惡意中傷的作法。被問到是否會想擔任副手時，他也強調，凡製造謠言與分化、惡意中傷，都予以譴責。

媒體詢問，未來是否要公布內參民調，否則郭台銘恐不能信服，朱立倫未正面回應，僅強調郭台銘是藍軍重要的一份子與資產；對於內參民調是否會納入郭台銘，他也未正面回應，重申國民黨的主要候選人希望能有更多人的支持，可以更強，需要郭台銘一起來團結努力。

Photo Credit: 中央社 國立陽明交通大學於4月8日，授予郭台銘名譽博士學位

與朱立倫搭檔選2024？郭台銘：不可能

（中央社）鴻海創辦人郭台銘爭取代表國民黨參選2024總統，外傳可能和國民黨主席朱立倫搭檔，對此，郭台銘今日出席活動時，明確回應「不可能」。

國立陽明交通大學頒授鴻海董事長劉揚偉名譽博士學位，上午在新竹陽明交大舉行頒授典禮，郭台銘出席與會，媒體關注他爭取參選總統進展。

中廣董事長趙少康日前爆料傳聞郭台銘與朱立倫可能搭檔參選，對此，郭台銘直接回應「不可能」。

郭台銘在典禮致詞表示，中小型企業最大問題就是選接班人，選劉揚偉接班「是選對人了」；他說，接班人是包括美國大企業的重要課題，包括國家領導人和接班人選，也都很困難。

郭台銘說，很高興能讓劉揚偉當接班人，他可以騰出時間開拓健康醫療事業，也有機會從事政治改革工作。

和子弟兵高虹安同台，郭台銘肯定高虹安經過百餘日歷練，講話沒有吃螺絲、不用草稿，直接切入主題，抓住重點；高虹安懂科技，他建議高虹安在新竹市推動人工智慧（AI）城市。

郭台銘5日召開記者會，對於4年前負氣離開，向國民黨致歉，並宣布爭取國民黨提名參選總統。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：賴明君

核稿編輯：羅元祺