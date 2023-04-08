朱立倫駁郭朱配傳言、盼組「非綠大聯盟」，柯文哲：有本事就去整合民進黨
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朱立倫指出，現階段要拉各方支持國民黨，包括郭台銘，未來也一定希望柯文哲支持，目前正在進行藍軍整合團結的工作，下1階段會努力做到非綠大聯盟的整合。柯文哲對此表示，反對「非綠聯盟」政治口號，「有本事就去整合民進黨」。而被問到2024是否有搭檔參選的機會時，朱立倫與郭台銘皆表示不可能。
朱立倫喊團結非綠，柯文哲：有本事就整合民進黨
（中央社）國民黨主席朱立倫今（8）日說，現階段整合藍軍，下階段要團結包括台灣民眾黨主席柯文哲等非綠大聯盟。對此柯文哲說，仍反對「非綠聯盟」政治口號，「有本事就去整合民進黨」。
柯文哲去（2022）年卸下台北市長職務後，開始備戰2024總統大選，今日率團訪美，成員包含台北市前副市長黃珊珊等人；行程預計拜訪美國政府機關、國會議員、智庫等，目的是讓世界認識民眾黨，也替台灣撐出最大生存空間。
柯文哲下午在桃園國際機場接受媒體聯訪時表示，直到選前應該都沒有機會再去美國，這一次去就把該做的做完，既然是一趟學習和對話之旅，就要花多一點時間和美國各個階層對話。
媒體詢問，昨（7）日柯文哲說反對「非綠聯盟」的政治口號，今日朱立倫說，現階段在整合藍軍，下一階段要團結非綠大聯盟，包括柯文哲等人。對此柯文哲回應，一開始他就反對這種口號，「有本事就去整合民進黨」，他還是反對這種兩極對抗，台灣該走出這種泥沼。
媒體詢問，民眾黨內部有人建議，在「承認」的基礎上，主張兩岸「相互承認」與國際「雙重承認」。柯文哲說，重點不是名稱而是實質內容，要搞雙重承認，就要講清楚是承認什麼，國內就是政治口號太多，口號一定要有論述。
針對主張召開「兩岸共識國是會議」，柯文哲說，台灣藍綠對抗的氣氛濃厚，如果他上任（總統），一定要先解決內部共識問題，內部都沒有共識，要怎麼處理對外關係。
針對有民調顯示，如果總統大選對手是副總統賴清德和新北市長侯友宜，柯文哲民調17.1%，但跟1月相比卻下滑。柯文哲說，選舉前後民調不重要，只有選舉當天才重要，看看就好。
針對媒體報導，遊戲直播主「亞洲統神」昨日直播時，有觀眾問要不要參選民眾黨不分區立委，統神回應至少要把他排在7、8順位，否則會拒絕。柯文哲說，歡迎所有有志青年來參加民眾黨，但還是有一定遴選程序，現在才要開始不分區的多方徵詢。
朱立倫批郭朱配傳言胡說八道，盼團結郭台銘柯文哲
（中央社）國民黨決定透過徵召決定總統人選，黨內希望加快速度，黨主席朱立倫今日說，這次作業比過去提早很多，現階段仍在整合藍軍，下一階段會比較辛苦，要團結非綠大聯盟，包括民眾黨主席柯文哲等人。
朱立倫今天出席「銀光社會力，翻轉高齡新觀念」座談會前受訪表示，國民黨這次比起過去幾屆，都提早很多，上次拖到6、7月才處理，這次從3月就開始，比過去5、6月來得早，3月已初步完成國民黨內部的整合團結。
朱立倫表示，現階段正在進行藍軍整合團結的工作，下一階段會努力做到非綠大聯盟的整合與團結，包括與柯文哲等人。很多人急了一些，認為要趕快徵召，但團結更多力量，爭取更多選民的支持，才是最後勝選的基礎。
對於中廣董事長趙少康說，傳言鴻海創辦人郭台銘與朱立倫可能搭檔參選2024，朱立倫說，這是造謠中傷、胡說八道，放這些話的人都是要破壞國民黨的團結，破壞勝選的機會，這樣惡毒心胸的人，希望大家共同譴責。
朱立倫指出，現階段要拉各方支持國民黨，包括郭台銘，未來也一定希望柯文哲支持，但若要排除這些人，將朋友變為敵人，甚至是惡意中傷、分化挑撥，這不是敵人最希望的嗎。
至於媒體報導徵召總統候選人將納入所謂的「耐打值」，朱立倫駁斥說，不要創造新的名詞，這又是一個挑撥、分化、惡意中傷的作法。被問到是否會想擔任副手時，他也強調，凡製造謠言與分化、惡意中傷，都予以譴責。
媒體詢問，未來是否要公布內參民調，否則郭台銘恐不能信服，朱立倫未正面回應，僅強調郭台銘是藍軍重要的一份子與資產；對於內參民調是否會納入郭台銘，他也未正面回應，重申國民黨的主要候選人希望能有更多人的支持，可以更強，需要郭台銘一起來團結努力。
與朱立倫搭檔選2024？郭台銘：不可能
（中央社）鴻海創辦人郭台銘爭取代表國民黨參選2024總統，外傳可能和國民黨主席朱立倫搭檔，對此，郭台銘今日出席活動時，明確回應「不可能」。
國立陽明交通大學頒授鴻海董事長劉揚偉名譽博士學位，上午在新竹陽明交大舉行頒授典禮，郭台銘出席與會，媒體關注他爭取參選總統進展。
中廣董事長趙少康日前爆料傳聞郭台銘與朱立倫可能搭檔參選，對此，郭台銘直接回應「不可能」。
郭台銘在典禮致詞表示，中小型企業最大問題就是選接班人，選劉揚偉接班「是選對人了」；他說，接班人是包括美國大企業的重要課題，包括國家領導人和接班人選，也都很困難。
郭台銘說，很高興能讓劉揚偉當接班人，他可以騰出時間開拓健康醫療事業，也有機會從事政治改革工作。
和子弟兵高虹安同台，郭台銘肯定高虹安經過百餘日歷練，講話沒有吃螺絲、不用草稿，直接切入主題，抓住重點；高虹安懂科技，他建議高虹安在新竹市推動人工智慧（AI）城市。
郭台銘5日召開記者會，對於4年前負氣離開，向國民黨致歉，並宣布爭取國民黨提名參選總統。
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：羅元祺
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。