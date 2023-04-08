日本自衛隊黑鷹直升機失聯，搜救尋獲更多機身殘骸，事發前2分鐘曾與塔台通訊無異狀

日本黑鷹失聯前2分鐘最後通聯無異狀，海空續搜救

（中央社）日本陸上自衛隊1架載著高階將領等10人的UH-60JA黑鷹直升機日前失聯，由於事發前2分鐘最後1次通聯並無異狀，研判可能在這2分鐘內突發狀況，自衛隊持續進行海空聯合搜救。

日本《共同社》、日本《放送協會》（NHK）、《時事通信社》及《琉球新報》等報導，這架黑鷹直升機的雷達光點4月6日在沖繩縣伊良部島東北方約2公里空域消失，機上10人下落不明，自衛隊共出動6架航機、2艘護衛艦持續進行海空搜救。

目前雖然已找到機上救生艇及寫有「陸上自衛隊」的機艙門等殘骸，但自衛隊研判機體其他部分可能沉入海底，所以也派遣1艘掃雷艦使用聲納展開搜索。

機上10人已知有8人是幹部，其中5人隸屬第8師團司令部，包括師團長坂本雄一陸將（相當於他國陸軍中將），及4名軍階從1等陸佐（相當於他國陸軍上校）到3等陸佐（相當於他國陸軍少校）的軍官。坂本等人3月才剛上任。

其餘人之中，有4人隸屬第8飛行隊，1人隸屬宮古島駐屯地的宮古警備隊。

這架黑鷹直升機6日從宮古島起飛，原定在島周邊飛行。防衛省及國土交通省相關人士受訪時說，直升機與宮古島機場航空管制官進行數次無線電通聯後，也與鄰近的下地島機場航管以無線電通聯。

雷達光點消失前2分鐘，下地島機場航管告知進入管轄空域後要變更無線電頻率，機上人員回覆了解時，並未提及任何異常。相關單位研判，直升機可能在最後1次通聯後約2分鐘內突發狀況，陸上自衛隊正調查詳細經過。

6日在宮古島觀光的63歲前美軍陸戰隊員於下午3時54分看到這架黑鷹直升機，並拍下影像。他回想當時狀況說，直升機飛行高度大約450公尺，「看不出有什麼異狀」。

這名男性目前定居千葉縣，1980年代曾在沖繩服役，經常有機會搭乘直升機，他說，「聽到聲音就知道是黑鷹，希望能盡快順利找到」。

日本自衛隊直升機失聯搜救，尋獲更多機身殘骸

（中央社）日本海上保安廳7日表示，一架載著10人的陸上自衛隊直升機6日從雷達上消失，日本搜救人員已找到更多飛機殘骸。

這架UH-60JA直升機6日飛越沖繩縣南部宮古島外海上空時，於當地時間下午近4時失聯，機上有2名飛行員、2名維修人員與6名機組人員。

《法新社》報導，日本海上保安廳搜救人員發現數個看似屬於直升機的碎片殘骸，包括1扇機門、斷裂的葉片與仍裝在袋子裡的黃色救生艇。

防衛大臣濱田靖一7日哽咽地承諾將繼續搜救。他說：「我們整晚都在那個地區執行搜救行動，但尚未找到陸上自衛隊第8師團的師團長坂本雄一以及另外9人。我們將盡一切努力找到失聯的10人。」

這架直升機是在此區執行偵察任務時自雷達消失，似乎是發生意外，現在尚未發現造成飛機失事的跡象。

根據日本戰後憲法，日本自衛隊受限只能從事防禦活動，偶爾也會發生事故。

2022年1月，1架日本戰鬥噴射機在中部石川縣外海墜毀，造成機上2名飛行員罹難。

2019年，1架F-35A匿蹤戰機執行訓練任務時，自日本東北部起飛後墜海，有關當局事發後馬上大動作搜索，打撈飛行員與機上機密。

日本防衛省之後說，墜機身亡的飛行員似乎發生失去平衡感的「空間迷向」。

日黑鷹直升機失聯海域附近，2美軍F-16緊急降落

（中央社）日本沖繩縣空港課表示，2架美軍戰機當地時間今（8）日下午3時20分許緊急降落下地島機場，原因仍待確認。從日媒攝得照片研判，2架戰機應是隸屬駐韓美軍基地的F-16。

日本《讀賣新聞》報導，下地島機場位於陸上自衛隊1架UH-60JA黑鷹直升機4月6日失聯海域附近。直升機上10人下落不明，自衛隊共出動6架航機、2艘護衛艦及1艘掃雷艦持續進行海空搜救。

《琉球新報》引述相關人士透露，2架F-16戰機在下午3時22分左右緊急降落，現場並未發生火災等情況。

《沖繩時報》指出，其中1架F-16戰機看似發動機有問題。2架F-16戰機垂尾上都有OS字樣，研判應是隸屬韓國烏山基地的駐韓美軍戰機。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：羅元祺