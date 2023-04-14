美國佛羅里達通過6週墮胎禁令，《路透社》民調：50％美國人反對

綜合《美聯社》與《路透社》的報導，美國佛羅里達州眾議院在昨（13）日，批准了新的墮胎禁令，把合法的墮胎期限從懷孕15週，縮減至6週。共和黨籍的佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），在昨日晚間已簽署這項法案，進一步限縮美國東南部州的女性墮胎權。

共和黨籍議員佔多數的佛州眾議院，在昨日以70比40的投摽結果，通過了懷孕6週的墮胎禁令。該法案已於4月3日，以26比13的票數，通過了參議院的表決。

這項新的墮胎禁令，允許生命或健康受到嚴重威脅的孕婦合法墮胎，因強姦與亂倫而懷孕者，則可以在懷孕15週的期限內墮胎。法案的共和黨支持者表示，他們堅持醫生應該在法律允許的情況下，毫不猶豫地替生命受到威脅的孕婦進行墮胎。州長德桑蒂斯也表示，這項墮胎禁令中，針對「亂倫與強姦」部分的條款是明智的。

「我們有機會領導1項重要的全國性辯論，關於保護孕婦生命安全，以及給予每個孩子出生機會。」法案發起人、共和黨籍的穆里卡（Jenna Persons-Mulicka）議員表示。

白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）在昨日發表的聲明中表示，「這項禁令將阻止400萬佛州育齡婦女在懷孕6週後獲得墮胎護理，很多人在第6週時，甚至還不知道自己已經懷孕了。新法案也將影響南方保守州的1500萬婦女，她們之中很多人，過去仰賴佛州提供的墮胎醫療服務。」

美國最高法院去（2022）年推翻「羅訴偉德案」後，美國東南部州陸續推出嚴格的墮胎法規。阿拉巴馬州、路易斯安那州與密西西比州，禁止所有懷孕階段的墮胎，而喬治亞州禁止在檢測到胚胎心跳後（大約懷孕6週），進行墮胎。當時佛州的15週墮胎禁令相對寬鬆，使佛州成為美國東南部州婦女，尋求終止妊娠的目的地。

「這使佛羅里達從美國東南部中，最後1個墮胎合法的州，變成有著嚴格墮胎限制的地方。」佛州南、東、北部計劃生育協會（Planned Parenthood of South, East and North Florida）主席曼達多（Alexandra Mandado）針對法案發表評論表示。

而支持這項新法案的佛州州長德桑蒂斯，預計尋求2024年共和黨籍美國總統候選人的提名。

《美聯社》的報導認為，簽署這項墮胎禁令，將為德桑蒂斯確立其主打「保守」的政治品牌，並為他在共和黨黨內總統初選中，取得關鍵的政治勝利。

《路透社》的報導則認為，支持更嚴格的墮胎法案，可能會替德桑蒂絲帶來一定的政治風險。根據《路透社》12日公布的1項民意調查，約有50％的美國人反對6週墮胎限制，其中包含44％的共和黨支持者。同1項民調也顯示，43％的共和黨支持者表示，他們不太可能投票給支持限制墮胎的政治人物。

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核稿編輯：楊士範