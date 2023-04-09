TNL+ 2023/04/09,
美加

拜登欲修法保障跨性別學生參與校園體育競賽，為何支持與反對方都不看好？

拜登欲修法保障跨性別學生參與校園體育競賽，為何支持與反對方都不看好？
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我們想讓你知道的是

因美國境內多個由共和黨領導的州，已通過或提出禁止跨性別運動員參加校園運動的法案，這也使得拜登現在提出的規定修正若成功生效，將有機會強化1972年開始實施的Title IX，同時在促進性別平等教育上發揮積極且有力的作用。

文：Taylor Mei

美國總統拜登（Joe Biden）於4月6日提出了「修正」《教育法》修正案第九條（下稱Title IX）的提議，希望能保障跨性別學生參加校園體育競賽的權力。該法案雖然將限制學校，禁止跨性別學生運動員依照自己性別認同的參賽權益，但針對較高層級的體育競賽，也會提供彈性調整規定的空間。

不過，因全美共和黨等保守派議員及政治人物，近期紛紛跳出來試圖阻止跨性別女學生參加學校的體育比賽，使得現階段修改Title IX原本的內容，極有可能會再掀起一波有關跨性別權益的論戰，其中有關體育領域的討論又更是如此。

讓跨性別者權益再進一步

Title IX的具體內容為：「在接受美國聯邦政府補助的教育課程或活動中，不會有人因性別因素而遭到排除參與、否定權益，或遭受歧視。」

根據《美聯社》（AP）報導，因美國境內多個由共和黨領導的州，已通過或提出禁止跨性別運動員參加校園運動的法案，這也使得拜登現在提出的規定修正若成功生效，將有機會強化1972年開始實施的Title IX，同時在促進性別平等教育上發揮積極且有力的作用。

支持與反對方竟雙雙不看好修正提議？

不過，拜登政府發布的這項提議可能會面臨諸多挑戰。因除反對者對這項修正提議展開嚴厲批評外，連支持者也多半認為，該提議內仍有諸多不足及待調整之處。

根據美國政治媒體《政客》（POLITICO）報導，有不少禁止跨性別女性參與運動賽事的州立法人員就表示，他們並非單純是拿跨女運動員開刀，而明定相關禁賽法規為的也僅是保障選手參賽時的「平等性」。

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