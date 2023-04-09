【東南亞週報】印尼遭FIFA取消U20主辦國資格｜為泰黨政見陷「買票」爭議｜菲宣布供美軍進駐新軍事基地位置
我們想讓你知道的是
國際足球總會（FIFA）近期宣布，因印尼政府官員要求對以色列禁賽一事，將取消印尼的U20比賽主辦權；民調領先的為泰黨宣布要在成為執政黨時，在其經濟刺激方案中將提供16歲以上的公民一萬泰銖（大約新台幣8900元），然而該政見已引起爭議。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第217期，為讀者挑選2023年4月1日至4月7日期間，有關印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡與緬甸的六則東協區域大事。
印尼｜印尼遭FIFA取消U20主辦國資格
國際足球總會（FIFA）近期宣布，因印尼政府官員要求對以色列禁賽一事，將取消印尼的U20比賽主辦權。
印尼原本將於今年5月20日至6月11日於峇厘島、爪哇以及蘇門答臘舉辦U20青年足球世界盃的24強賽。原訂將在3月31日進行抽籤儀式，然峇厘島省長Wayan Koster拒絕以色列在峇厘島參賽，為此致信給青年與運動部，要求對以色列禁賽，抽籤儀式也因此取消。
除了Wayan Koster之外，下屆總統候選人、時任中爪哇省長的甘賈爾（Ganjar Pranowo）也曾公開反對以色列參賽。總統佐科威更曾對此公開表示以國有參賽權，印尼外交立場不受影響，更呼籲運動與政治不可混為一談。
FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）及印尼足球協會（PSSI）主席索赫（Erick Thohir）3月底在瑞士進行會談，而後FIFA做成決定，取消印尼的主辦國資格，但並未提供具體原因。FIFA並表示新主辦國將儘快於近日宣布，賽程日期不受影響，據報導下一個主辦國可能為秘魯或是卡達。
消息一出，球員及大批球迷相當失望，佐科威在其社群媒體上表示相當遺憾。峇厘島省長Wayan Koster則對此表示：「這是FIFA的決定，我們予以尊重。」
菲律賓｜菲宣布供美軍進駐新軍事基地位置
菲律賓4月3日公布供美軍使用的4座新軍事基地位置，其中3座位於呂宋島北部，1座位於靠近爭議南海水域的巴拉望島。
今年1月美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）訪問菲律賓，雙邊達成協議將擴大菲美「防務合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA）。根據協議內容，菲律賓將多開放4個基地，允許美軍進入使用。
本週菲國政府宣布新增軍事基地位置，分別是：卡加延省（Cagayan）聖安娜的卡米洛·奧西亞斯（Camilo Osias）海軍基地和拉爾洛機場（Lal-lo Airport），以及伊莎貝拉省（Isabela）加穆的梅爾卻德拉克魯茲陸軍軍營（Camp Melchor Dela Cruz），還有靠近南海的巴拉望島（Palawan）附近巴拉巴克島（Balabac Island）。其中卡米洛·奧西亞斯海軍基地，距離台灣僅約400公里。
菲律賓國防部長加維斯（Carlito Galvez）認為這些基地具有戰略意義，尤其是鄰近台灣的海軍基地，還有靠近南海巴拉巴克島的基地。美國國防部副發言人認為，此將有助於兩國武裝部隊互相支援，共同應對印太地區的自然災害和人道救援。
除此之外，菲國防長加維斯表示原定還有第5座新設基地，規劃位於三描禮士省（Zambales）。但經政府評估後，因政治敏感原因而取消。他解釋道，政府並不想對大眾釋出錯誤訊息，誤認美軍將重返蘇比克灣海軍基地。
泰國｜為泰黨政見惹爭議 勝選發送一萬泰銖
泰國眾議院於3月20日解散，而選舉委員會宣布5月14日為大選投票日，4月3日到7日則為有意參選眾議員者的登記日，而4月4日到7日則為眾議員政黨名單登記日。各政黨的競選活動已如火如荼地進行，並宣傳其政見。其中，為泰黨（Pheu Thai Party）宣布要在成為執政黨時，在其經濟刺激方案中將提供16歲以上的公民一萬泰銖（大約新台幣8900元），然而該政見已引起爭議。
事實上，為泰黨所提出的經濟刺激方案，並非直接提供公民現金，而是以數位貨幣提供公民使用在當地經濟刺激方案中。根據為泰黨總理候選人貝東丹（Paetongtarn Shinawatra），該方案建立於區塊鏈技術，旨在推動泰國製造產品之出口，並吸引更多數位貨幣進入泰國。為泰黨要發送的一萬泰銖，在計畫執行前六個月僅能在一個大約4公里半徑距離的社區內使用。
貝東丹指出，為泰黨勝選後將致力於推動泰國金融科技的發展，使其成為東協金融科技的重要樞紐。不過，該政見也引起部分人士的擔憂，尤其針對資金來源。社運人士Sunthari Hatthi Sengking指出，該政見僅是為了吸引選民的認可，為泰黨應該要專注於提升弱勢群體的生活品質。
近期民調確實反映出選民對為泰黨的好感，尤其在年輕選民之中，為泰黨的貝東丹更是前三名受歡迎總理候選人。根據泰國媒體，儘管此次選舉中的「首投族」相較整體選民比例較小，但他們對政治具濃厚的興趣，對最後結果將會帶來關鍵性的影響。
馬來西亞｜安華訪中簽19項MOU 會晤習近平談南海議題
馬來西亞企業界對首相安華近期前往中國的國是訪問表示肯定，尤其是馬中簽署的19項諒解備忘錄，將加強中國對大馬綠色科技、數位經濟及現代農業等領域的投資。企業界認為此舉將大幅增加國際投資的信心，更強化馬中兩國之間的投資。大馬中小企業協會全國總會長陳芳心指出，馬中簽署的MOU有益於當地企業的發展，尤其是中小企業。
安華自3月29日抵達中國，展開為期4天的訪問，期間除會晤中國國家主席習近平及總理李強之外，亦與眾多企業領袖見面。此次訪中行程共獲得了馬幣1700億令吉（約新台幣1.1兆元），創下中國對馬投資之新高。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。