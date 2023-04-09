2023/04/09,
印太

【東南亞週報】印尼遭FIFA取消U20主辦國資格｜為泰黨政見陷「買票」爭議｜菲宣布供美軍進駐新軍事基地位置

【東南亞週報】印尼遭FIFA取消U20主辦國資格｜為泰黨政見陷「買票」爭議｜菲宣布供美軍進駐新軍事基地位置
2023年3月31日在印尼民眾雅加達，抗議國際足聯宣布撤銷印尼2023 年U-20世界盃的主辦國地位。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

國際足球總會（FIFA）近期宣布，因印尼政府官員要求對以色列禁賽一事，將取消印尼的U20比賽主辦權；民調領先的為泰黨宣布要在成為執政黨時，在其經濟刺激方案中將提供16歲以上的公民一萬泰銖（大約新台幣8900元），然而該政見已引起爭議。

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第217期，為讀者挑選2023年4月1日至4月7日期間，有關印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡與緬甸的六則東協區域大事。

印尼｜印尼遭FIFA取消U20主辦國資格

國際足球總會（FIFA）近期宣布，因印尼政府官員要求對以色列禁賽一事，將取消印尼的U20比賽主辦權。

印尼原本將於今年5月20日至6月11日於峇厘島、爪哇以及蘇門答臘舉辦U20青年足球世界盃的24強賽。原訂將在3月31日進行抽籤儀式，然峇厘島省長Wayan Koster拒絕以色列在峇厘島參賽，為此致信給青年與運動部，要求對以色列禁賽，抽籤儀式也因此取消。

除了Wayan Koster之外，下屆總統候選人、時任中爪哇省長的甘賈爾（Ganjar Pranowo）也曾公開反對以色列參賽。總統佐科威更曾對此公開表示以國有參賽權，印尼外交立場不受影響，更呼籲運動與政治不可混為一談。

FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）及印尼足球協會（PSSI）主席索赫（Erick Thohir）3月底在瑞士進行會談，而後FIFA做成決定，取消印尼的主辦國資格，但並未提供具體原因。FIFA並表示新主辦國將儘快於近日宣布，賽程日期不受影響，據報導下一個主辦國可能為秘魯或是卡達

消息一出，球員及大批球迷相當失望，佐科威在其社群媒體上表示相當遺憾。峇厘島省長Wayan Koster則對此表示：「這是FIFA的決定，我們予以尊重。」

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Photo Credit: GettyImages
圖為3月20日在雅加達，民眾抗議以色列足球隊到印尼參加U20足球賽。

菲律賓｜菲宣布供美軍進駐新軍事基地位置

菲律賓4月3日公布供美軍使用的4座新軍事基地位置，其中3座位於呂宋島北部，1座位於靠近爭議南海水域的巴拉望島。

今年1月美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）訪問菲律賓，雙邊達成協議將擴大菲美「防務合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA）。根據協議內容，菲律賓將多開放4個基地，允許美軍進入使用。

本週菲國政府宣布新增軍事基地位置，分別是：卡加延省（Cagayan）聖安娜的卡米洛·奧西亞斯（Camilo Osias）海軍基地和拉爾洛機場（Lal-lo Airport），以及伊莎貝拉省（Isabela）加穆的梅爾卻德拉克魯茲陸軍軍營（Camp Melchor Dela Cruz），還有靠近南海的巴拉望島（Palawan）附近巴拉巴克島（Balabac Island）。其中卡米洛·奧西亞斯海軍基地，距離台灣僅約400公里

菲律賓國防部長加維斯（Carlito Galvez）認為這些基地具有戰略意義，尤其是鄰近台灣的海軍基地，還有靠近南海巴拉巴克島的基地。美國國防部副發言人認為，此將有助於兩國武裝部隊互相支援，共同應對印太地區的自然災害和人道救援。

除此之外，菲國防長加維斯表示原定還有第5座新設基地，規劃位於三描禮士省（Zambales）。但經政府評估後，因政治敏感原因而取消。他解釋道，政府並不想對大眾釋出錯誤訊息，誤認美軍將重返蘇比克灣海軍基地。

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Photo Credit: GettyImages
3月22日，菲律賓總統小馬可仕在的菲律賓軍隊建軍126 週年紀念日上鼓掌。

泰國｜為泰黨政見惹爭議 勝選發送一萬泰銖

泰國眾議院於3月20日解散，而選舉委員會宣布5月14日為大選投票日，4月3日到7日則為有意參選眾議員者的登記日，而4月4日到7日則為眾議員政黨名單登記日。各政黨的競選活動已如火如荼地進行，並宣傳其政見。其中，為泰黨（Pheu Thai Party）宣布要在成為執政黨時，在其經濟刺激方案中將提供16歲以上的公民一萬泰銖（大約新台幣8900元），然而該政見已引起爭議

事實上，為泰黨所提出的經濟刺激方案，並非直接提供公民現金，而是以數位貨幣提供公民使用在當地經濟刺激方案中。根據為泰黨總理候選人貝東丹（Paetongtarn Shinawatra），該方案建立於區塊鏈技術，旨在推動泰國製造產品之出口，並吸引更多數位貨幣進入泰國。為泰黨要發送的一萬泰銖，在計畫執行前六個月僅能在一個大約4公里半徑距離的社區內使用。

貝東丹指出，為泰黨勝選後將致力於推動泰國金融科技的發展，使其成為東協金融科技的重要樞紐。不過，該政見也引起部分人士的擔憂，尤其針對資金來源。社運人士Sunthari Hatthi Sengking指出，該政見僅是為了吸引選民的認可，為泰黨應該要專注於提升弱勢群體的生活品質。

近期民調確實反映出選民對為泰黨的好感，尤其在年輕選民之中，為泰黨的貝東丹更是前三名受歡迎總理候選人。根據泰國媒體，儘管此次選舉中的「首投族」相較整體選民比例較小，但他們對政治具濃厚的興趣，對最後結果將會帶來關鍵性的影響。

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2022年5月泰國前總理塔克辛小女兒貝東丹出席在曼谷舉行的為泰黨競選活動。

馬來西亞｜安華訪中簽19項MOU 會晤習近平談南海議題

馬來西亞企業界對首相安華近期前往中國的國是訪問表示肯定，尤其是馬中簽署的19項諒解備忘錄，將加強中國對大馬綠色科技、數位經濟及現代農業等領域的投資。企業界認為此舉將大幅增加國際投資的信心，更強化馬中兩國之間的投資。大馬中小企業協會全國總會長陳芳心指出，馬中簽署的MOU有益於當地企業的發展，尤其是中小企業。

安華自3月29日抵達中國，展開為期4天的訪問，期間除會晤中國國家主席習近平及總理李強之外，亦與眾多企業領袖見面。此次訪中行程共獲得了馬幣1700億令吉（約新台幣1.1兆元），創下中國對馬投資之新高。


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