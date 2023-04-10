馬克宏、馮德萊恩訪中調解俄烏戰爭幾無成果，莫斯科冷嘲熱諷
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俄羅斯媒體對法歐領導人的成果冷嘲熱諷。國家電視台《第一頻道》（Channel One ）表示，馬克宏「以適當的風格得到了滿足」，但是「習不動聲色，馬克宏聽到的話以前都說過了」。
法國總統馬克宏7日訪問中國南方城市廣州後結束了為期三天的中國之旅。從北京人民大會堂前的紅地毯，到首都影視文化名人與其互動，再到由習近平主席陪同聆聽「高山流水覓知音」的古琴演奏，中國竭盡所能對馬克宏的到來表示歡迎。
和馬克宏一起來華的歐盟執委會主席馮德萊恩的畫面則幾乎只出現在中、法、歐三方會談的背景下。
馬克宏和馮德萊恩此次聯袂訪中被認為是分別扮演紅、白臉，旨在互為補充地展現歐洲團結，尤其在烏克蘭問題上一致希望中國起到積極作用。
不過，分析普遍認為，這一目標並未達成。除了與中國通過了一長串經貿合作協議，在敦促中國調解俄烏衝突方面幾乎沒有成果。
「這次聯合訪問原本是為了展示歐洲的團結，但實際卻突顯了一個自信的歐盟領導人和一位渴望表現的成員國，犧牲了歐盟的團結。」歐洲智庫安全與發展政策研究所（Institute for Security & Development Policy）的馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）博士說。
「中國對俄羅斯有影響力，俄羅斯也越來越依賴中國的支持，但中國不會在烏克蘭問題上使用這種影響力，只不過是為了從中俄關係中獲得其他方面的讓步。」美國智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）資深研究員司馬安洲（Andrew Small）說。
「對歐洲來說，展示出它已經用盡所有途徑，而中國並沒有誠意，這一點很重要。」
馬克宏、馮德萊恩強硬促談
馬克宏6日敦促習近平利用其影響力與俄羅斯溝通，協助結束烏克蘭戰爭。
「我知道可以指望你，讓俄羅斯回歸理性，讓所有人都回到談判桌前。」馬克宏在閉門會議前對媒體表示。他旁邊坐著習主席。
他還說，「我們不僅希望結束衝突，也希望烏克蘭國家的主權得到尊重。這些是實現持久和平的唯一條件。」
在馬克宏和習近平會晤之後，馮德萊恩舉行了個人新聞發佈會，公開警告北京不要向俄羅斯運送武器，協助其在烏克蘭的戰爭。
「對侵略者進行武裝是明顯違反國際法的行為……這將會極大地損害歐盟和中國之間的關係」。
此前中國被質疑向俄羅斯運送武器，但中國表示否定。
馮儒莎認為，馮德萊恩至少概述了歐盟的底線，讓中國知道如果向莫斯科提供武器面臨的後果，「這有可能說服北京開始發揮建設性作用。」
在中國外交部公開訊息中，馬克宏和馮德萊恩的以上講話並沒有被引述。外交部稱他們均讚賞中方為政治解決烏克蘭危機做所的努力，並一致表示：「中方不是烏克蘭危機的製造者。」
中國不提俄羅斯
對於外界所期待的，北京是否願意向莫斯科施加影響力，中國官方並沒有說明，甚至沒有提到俄羅斯。
在與馬克宏召開閉門會議前，習近平重申「中方堅持勸和促談、政治解決」，並表示「盡快重啟和談，按照聯合國憲章宗旨和原則，兼顧各方合理安全關切」。
他還重申反對使用核武器和生化武器，反對武裝攻擊核電站等民用核設施。
以上闡述並沒有超過中國此前發佈的十二點關於政治解決烏克蘭危機的立場。
中俄兩國領導人在2022年2月北京會晤時宣佈，兩國合作「無止境」。此後不久，俄羅斯開始入侵烏克蘭。今年3月，習近平到訪莫斯科與普亭會面，再次強化了中俄關係。中國2月底發出十二點立場，呼籲政治解決為克蘭危機。但似乎進退維谷，一方面，違背莫斯科的意願會對中俄關係造成損害，另一方面，在普亭試圖升級戰爭的情況下，繼續對莫斯科表示支持將令中國陷入泥潭。
普亭總統3月25日表示，他將把戰術核武器（tactical nuclear weapons ）部署到烏克蘭的鄰國白羅斯。
習近平願與澤倫斯基對話？
根據通訊社報道，馮德萊恩在會談後的新聞發佈會上表示，十二點關於政治解決烏克蘭危機的立場。
她說，「我聽到習主席重申，在條件和時間合適時願意對話，這很有趣。我認為這是積極因素。」
這一點並沒有出現在中國官方發佈的訊息裡。澤倫斯基3月向習近平發出對話邀請，中國未有表示接受。
美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群認為，中國至今也沒有否定，「這實際上算是一個小小的突破」。
他認為，中國提出十二點和平框架後，遭到美國等西方國家潑冷水，挫傷了中國調停俄烏衝突的積極性。「如果西方多說一些鼓勵的話，那麼中方所說的『適當時機』應該會很快到來。」
馮儒莎博士認為，即便歐盟闡述了自己的底線，但目前歐盟內部缺乏團結，對其向中國施加影響力造成了損害。
「在應該多大程度強化對中立場上，成員國意見不一，這給北京繼續保持平衡帶來了空間，」馮儒莎說，「因此，目前對中國採取負責人的行動並不抱希望。」
俄羅斯冷嘲熱諷
在法歐領導人訪中期間，莫斯科對北京調解烏克蘭衝突的前景潑了一盆冷水。
根據《法新社》，莫斯科6日表示「別無選擇」，只能繼續向烏克蘭推進攻勢。
「毫無疑問，中國具有調解（衝突）非常有效的指揮性潛力……但烏克蘭的局勢很複雜，到目前為止，還沒有政治解決的前景，」克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫（Dmitry Peskov）說。
時隔一天，莫斯科再次針對中法歐會談表態。根據《路透社》，克里姆林宮強調中俄之間有著自己的「豐富關係」，並質疑中國會在外部壓力下改變對烏克蘭衝突的立場。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。