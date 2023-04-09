中共連續3日「聯合利劍」對台軍演，美國務院發言人：蔡英文只是過境，沒必要過度反應
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中共在蔡英文的「民主夥伴共榮之旅」結束後，隨即發佈進行連續3日的對台軍演「聯合利劍」。蔡英文表示，政府都有即時掌握台海周邊安全情勢，且美國眾議院剛開議，就以壓倒性比數通過「台灣保證落實法」，支持台灣提升防衛戰力，請國人安心。美國國務院一名發言人對這次的中共軍演也表示，北京沒有理由將蔡英文的「過境」作過度反應的藉口。
（中央社）中共對台軍演，國防部指出，統計自昨（9）天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機71架次（其中逾越海峽中線及侵擾西南防空識別區共45架次）；另有共艦9艘次，持續在台海周邊活動。
中共解放軍東部戰區官方微博昨天發布消息，自昨天起至明天將按計畫「在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」。
根據空軍公布台海周邊空域活動示意圖，8架次蘇愷30戰機、4架次殲11戰機、16架次殲10戰機、10架次殲16戰機、1架次TB-001無人機、1架次運9通信對抗機、1架次運8反潛機、2架次轟6K、1架次運油20空中加油機、1架次空警500預警機逾越台海中線及侵擾西南防空識別區（ADIZ）。
國防部發布新聞稿指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
中共軍演，蔡總統聽取國安簡報掌握情勢
（中央社）中共在總統蔡英文出訪結束後隨即宣布軍演。蔡總統8日在總統府聽取國安簡報並透過臉書表示，政府都有即時掌握台海周邊安全情勢，國軍和國安單位也正24小時堅守崗位，守護國家安全。
她說，民眾可以安心，也請給國軍和海巡最大的支持，台灣會和世界上所有熱愛民主的夥伴站在一起，共同負起確保區域穩定繁榮的責任。
包括國安會秘書長顧立雄、國安局長蔡明彥以及總統府副秘書長黃重諺、張惇涵等人都有參與會議。
另外，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）率團訪台，蔡總統7日返抵台灣後，昨天中午在台北賓館設宴款待訪團。
蔡總統昨晚也透過臉書表示，美國國會長期以來都是推動台美關係發展的關鍵力量，尤其麥考爾所領導的外交委員會，更扮演重要的角色。
她說，美國眾議院剛開議，就以壓倒性比數通過「台灣保證落實法」，另外包括2023會計年度的「國防授權法」、「綜合撥款法」等，都納入了多項強化區域安全合作、支持台灣提升防衛戰力的倡議，這是美國國會跨黨派合作，以立法的方式，實踐對台灣安全的承諾。
蔡總統指出，如同麥考爾所說，全球民主陣營應該團結一致，台灣也會持續跟美國及理念相近的國家合作，共同捍衛民主自由的價值。
中共環台軍演，美國籲克制、勿改變現狀
（中央社）美國今天呼籲中國在台灣周邊進行軍事演習時展現「克制」，並強調華府已準備好履行其在亞洲的安全承諾。
《法新社》報導，一名國務院發言人表示，「我們與中國的溝通管道一直保持暢通，也一直敦促（北京）保持克制，不要改變現狀。」
該名發言人說，「針對在該地區擁有足夠資源和能力來確保和平與穩定，並履行我們的國家安全承諾，我們感到相當自在且自信。」他還說，美國正密切關注中方行動。
他強調，「正如我們先前所說，北京沒有理由將這種過境——蔡總統的過境完全符合美國長期以來的做法和政策——變成一件截然不同的事，或將這當作過度反應的藉口。」
總統蔡英文甫結束為期10天的「民主夥伴共榮之旅」，並利用過境機會於5日在加州會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。中國隨即宣布自8日起在福州、平潭海域實彈射擊，並進行東部戰區連續3天環台軍演。
國防部表示，中共今天編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，迄下午4時止，計偵獲殲10、殲11、殲16、運油20、轟6K及空警500等各型機71架次，其中逾越中線及進入西南空域45架次；共艦9艘次。
國防部指出，中共東部戰區宣布在台灣周邊軍演，對此國軍持續加強戒備，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，以訓練為著眼應處敵情。
新聞來源
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：楊士範
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