英國脫歐對北愛爾蘭造成壓力，唐寧街：拜登造訪將起到關鍵作用

《Firstpost》報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）將於11日在北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast），與身為愛爾蘭裔的美國總統拜登（Joe Biden）會面，屆時拜登將飛來參加紀念「耶穌受難日協議」（Good Friday Agreement）25週年的活動。而蘇納克也會在停機坪上迎接首次以總統身份造訪貝爾法斯特的拜登走下總統專機空軍一號（Air Force One）。

耶穌受難日協議

《BBC》報導，《耶穌受難日協議》也稱為《貝爾法斯特協議》，是一項政治協議，旨在結束北愛爾蘭長達30年的暴力衝突。

1921年，當愛爾蘭島的其他地區成為獨立國家時，唯獨北愛爾蘭區域仍然屬於英國的一部分。這在希望北愛爾蘭繼續留在英國的「聯合主義者（unionist）」、和希望北愛爾蘭成為愛爾蘭共和國一部分的民族主義者（Nationalist）之間，造成了嚴重分歧。

因此從1960年代後期開始，雙方的武裝團體，如愛爾蘭共和軍（IRA）和阿爾斯特志願軍（Ulster Volunteer Force），就開始進行各式武力交鋒，槍擊砲火不斷，奪去了至少3500人的生命。

這場內戰持續了近30年。1998年4月10日，英國、北愛爾蘭、愛爾蘭共和國三方，才終於簽署了《耶穌受難日協議》結束這場暴力衝突，該協議也在經由北愛爾蘭和愛爾蘭共和國的公民進行公投後批准。

協議中承認了北愛爾蘭是英國的一部分，如果北愛爾蘭人希望脫離英國，只能透過公投決定去留。而在北愛爾蘭出生的人，可以擁有愛爾蘭或英國國籍，或是兩者兼有。

拜登是北愛爾蘭的和平與經濟推手？

據《路透社》報導，《耶穌受難日協議》就是在美國的幫忙下促成，因此美國對北愛爾蘭一直具有政治影響力。在英國脫歐後，美國也試圖平復脫歐對北愛爾蘭造成的壓力，致力於維繫當地和平。

而據《sky news》報導，拜登訪問北愛爾蘭期間，恰好正值當地在英國脫歐後的恐怖威脅加劇之際。據《Firstpost》報導，唐寧街辦公室也表示有注意到「華盛頓在和平進程中起到的『關鍵作用』」。

唐寧街辦公室還提到，英國將在今（2023）年舉辦「北愛爾蘭投資高峰會」，以鼓勵外來投資，促進經濟成長。而這次拜登的訪問將「慶祝北愛爾蘭的成功並鼓勵進一步的長期投資」。白宮方面則表示，拜登將在為期4天的愛爾蘭行中，順道訪問愛爾蘭共和國的首都都柏林（Dublin）、勞斯郡（County Louth）和梅奧郡（County Mayo），也將在愛爾蘭發表演說，以紀念美愛關係。

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核稿編輯：楊士範