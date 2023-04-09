2023/04/09,
政治

徐巧芯合體柯文哲，費鴻泰：我相信自己會贏得黨內初選

徐巧芯合體柯文哲，費鴻泰：我相信自己會贏得黨內初選
國民黨立委費鴻泰於4月6日上午召開記者會談缺蛋問題｜Photo Credit: 中央社

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郝龍斌才公開表態支持費鴻泰，無獨有偶，徐巧芯就曬出與柯文哲的合照，競爭意味濃厚，但也表明希望選擇支持她的都「沒有人情壓力」、「不被傳統觀念綁架」。對於黨內初選白熱化，國民黨立委鄭麗文表示：「所有人都希望這場初選能趕快結束。」費鴻泰則相信自己會贏得初選，因為用心服務就是他的宗旨。

國民黨立委台北市松信區黨內初選競爭激烈，前國民黨副主席郝龍斌才公開表態支持費鴻泰，徐巧芯就在臉書貼出與台灣民眾黨主席柯文哲一起吃涼麵的合照，並寫下：「任何選擇都是自由的，我都尊重，但請一定要開心、要快樂。」似乎在對郝龍斌的「選邊站」發出回應。

據《自由時報》報導，郝龍斌昨（8）日陪同費鴻泰至吳興商圈掃街拜票時表示，費鴻泰是立院戰將之一，希望他繼續在立法院展現戰力，而徐巧芯是國民黨後起之秀，兩位都很優秀，可是他必須做出選擇，「我必須承認這是一個很痛苦選擇，可是我選擇支持費鴻泰」。

對此，據《三立新聞網》，曾擔任過郝龍斌發言人的徐巧芯回應，郝龍斌與費鴻泰認識10年以上，力挺在所難免，但郝龍斌曾公開稱讚她是戰將 ，也說希望她可以加油。雖然郝龍斌做出了「痛苦的決定」，但這也代表支持費鴻泰讓郝龍斌很痛苦。徐巧芯還表示希望大家都是自由選擇支持她，不要被傳統觀念綁架，「支持徐巧芯是開心快樂，沒有人情壓力，儘管開心支持徐巧芯，當然也可以選擇痛苦支持費鴻泰，我都尊重。」

據《中時新聞網》，今日陪同費鴻泰掃街拜票的國民黨立委鄭麗文則表示：「大家看到費鴻泰初選選成這樣，心裡感到很痛苦，不願意讓大家看到國民黨不團結一面，相信所有人都希望這場初選能趕快順利結束。」鄭麗文也說能來幫費鴻泰是她的榮幸，「這四年在立院從費老大身上學到許多，費老大一通電話我馬上就來了」。

費鴻泰相信自己會贏得初選

對於徐巧芯在臉書貼出與柯文哲的合照，據《央社》報導，費鴻泰表示，他對競爭對手做任何的事、講任何的話，通通只有尊重兩個字，沒有意見。用心服務就是他的宗旨，而他相信自己會贏得黨內初選。

當被問及是否會與徐巧芯辯論時，費鴻泰則表示：「黨內包括中央黨部，很多人都建議我不要辯論。」因為國民黨要團結才有機會贏得2024大選，不團結一定沒有機會。

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：楊士範


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