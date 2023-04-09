2023/04/09,
政治

郭台銘為爭取國民黨提名參選總統，邀OpenAI執行長Sam Altman來台「碰撞」

郭台銘為爭取國民黨提名參選總統，邀OpenAI執行長Sam Altman來台「碰撞」
郭台銘與OpenAI的執行長Sam Altman一起共進晚餐｜Photo Credit: 郭台銘臉書

我們想讓你知道的是

郭台銘積極爭取國民黨2024總統大選提名，不但召開記者會宣示參選決心，今日更放上與OpenAI的執行長Sam Altman共進晚餐的照片，表示願為台灣人民的安全幸福，奉獻出他在國際社會積累的人脈與智慧，更邀請Sam Altman來台一起集思廣益。

鴻海集團創辦人郭台銘於5日自月初的訪美行程結束後，就召開了「科技經濟開拓之旅」返台記者會，公開宣布將爭取國民黨提名參選總統。今（9）日，郭台銘又在其臉書曬出與OpenAI執行長Sam Altman一起共進晚餐的照片，表達身為科技人的自己會宣布爭取提名參選總統，就是為了要令台灣「以科技立足世界」。

奉獻國際社會人脈為台灣幸福而戰

郭台銘表示，近年來，科技戰提升了台灣的國際戰略地位，他清楚知道人工智能是台灣未來20年科技和經濟發展的重中之重，因此他於4月初的訪美行程中，特別邀請OpenAI的執行長Sam Altman與他共進晚餐。而Sam Altman也在百忙之中抽空開了1個多小時的車過來和郭台銘碰面。

郭台銘說道，Sam Altman不但向他分享了他開創ChatGPT的感想，也談及了這些年他在OpenAI發展過程中，他認為政府應該扮演的角色，並提供協助產業的建議。

由於郭台銘長期投入癌症醫療發展，因此，他與Sam Altman在見面時亦交換了許多醫療相關的想法。

郭台銘提到，Sam Altman的團隊目前正緊鑼密鼓地將人工智慧結合醫療研究，預計在這半年內就會正式發表醫療相關的人工智慧版本。而人工智慧在癌症研究（cancer research）的判斷準確率非常驚人，將會為醫療技術優化帶來革命性突破。只要台灣有與世界同步接軌的計劃，本土產業也能受益。

郭台銘還在晚餐中向Sam Altman提出來台灣的邀請，並說：「好的點子總是集思廣益碰撞出來的」若Sam Altman來到台灣，一定會產生更具體可行的想法方案。

郭台銘也表示，為爭取民眾支持他代表國民黨參選總統，他也會奉獻他在國際社會上累積的智慧和人脈，竭盡所能為中華民國的生存發展和台灣人民的安全幸福而戰。

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核稿編輯：楊士範


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