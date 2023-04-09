2023/04/09,
訃聞

爵士樂達人沈鴻元辭世：主持台中爵士音樂節10多年，上台前總是滴食未進

爵士樂達人沈鴻元辭世：主持台中爵士音樂節10多年，上台前總是滴食未進
Photo Credit: 愛樂電台臉書粉專 

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爵士樂達人沈鴻元7日過世，享年50歲。許多電台聽眾與音樂圈好友紛紛在社群媒體上表達不捨。沈鴻元主持愛樂電台「台北爵士夜」節目20餘年，過去10多年來，也擔任台中爵士音樂節的主持人及節目策劃。沈鴻元的好友表示，他對於爵士樂有太多不為人知的努力、紀律與愛，甚至會為了全神專注帶給爵士樂迷難忘的音樂盛宴，在主持節目前總是滴食未進。

（中央社）爵士樂達人，也是愛樂電台主持人沈鴻元7日過世，享年50歲。消息傳出，音樂圈好友紛表不捨。沈鴻元母親表示，他一輩子都非常帥氣，就連離開也很瀟灑。家屬不會對外舉辦告別式，要讓他帥氣、安靜、清爽地離開。

沈鴻元母親今天接受《中央社》電訪表示，事情發生得太突然，沈鴻元6日晚上陪家人吃飯，有輕微發燒；隔天早上在家裡突然意識不清，緊急找救護車在家裡急救，並送醫繼續急救，不久就過世。沈媽媽說，他這一生都很帥氣，就連離開也都這樣帥氣。

沈媽媽表示，沈鴻元1973年出生，中央大學法文系畢業，從小就喜歡聽英文歌，他的語言能力都是從這裡開始培養，之後從事他喜愛的音樂與傳播工作。2022年5月沈鴻元發現膽管癌，化療之後病況穩定，可以上班錄節目，正常生活，沒有人會想到他有癌症。

沈鴻元過世消息傳出，許多電台聽眾與音樂圈好友紛紛在社群媒體上表達不捨。沈鴻元主持「台北爵士夜」20餘年的愛樂電台昨天在臉書貼文表示，「爵士一哥」沈鴻元7日過世，雖然不捨，但每當搖擺的旋律響起，希望聽眾們會想起他，相信他獨特的「沈氏幽默」會一直陪伴在聽眾身邊。

愛樂電台也表示，希望網友能用一首爵士樂為沈鴻元送行，「你知道的，不夠『屌』的，不行！」

沈鴻元的音樂圈好友蘇重今天接受《中央社》訪問時表示，平常大家看到沈鴻元的形象都是嘻嘻哈哈，台上主持活動時耍帥風光，但是對於爵士樂的熱情等同信仰，背後有太多不為人知的努力、紀律與愛，「他內心的優先順序，對爵士樂的愛是排在非常前面。」

蘇重表示，過去10多年沈鴻元都是台中爵士音樂節的主持人，也參與節目策畫，每到他上台主持的時候，沈鴻元總是滴食未進，「我問他為什麼不吃點東西才有體力，他總回答我這樣才能夠全神專注主持，帶給爵士樂迷難忘的音樂盛宴。」

蘇重表示，4月2日他們還一起錄音，沈鴻元也問是不是清明連假來預錄一些存檔，「我還說春假當然是要睡到飽。」蘇重說，沈鴻元非常孝順，愛家人愛朋友，6日陪家人吃飯，晚上有些微發燒，7日就離開大家。

愛樂電台表示，目前還有一些預錄存檔節目，聽眾還有機會繼續聆聽他的廣播。

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：楊士範


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