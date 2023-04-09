2023/04/09,
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ATM領6000元明天開始：跨行提領免手續費，未滿13歲由監護人代領

ATM領6000元明天開始：跨行提領免手續費，未滿13歲由監護人代領
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

普發現金6000元ATM領取明天開跑，民眾需備妥提款卡、身分證字號或居留證號、健保卡卡號，至15家金融機構有貼上橘色識別貼紙的ATM領取現金，跨行領取無需手續費。未滿7歲兒童應由父母或監護人代領，滿7歲至未滿13歲兒童及少年可選擇用自己帳戶領取、或用父母或監護人帳戶代領。領取期間至10月31日止。

ATM領6000元10日開跑，跨行提領免手續費

（中央社）普發現金6000元ATM領取明天開跑，民眾需備妥提款卡、身分證字號或居留證號、健保卡卡號，至15家金融機構有貼上橘色識別貼紙的ATM領取現金，全台共計2萬6688台ATM提供服務，跨行領取無需手續費。

普發現金6000元各大領取管道陸續啟動，其中ATM領現方式將於4月10日凌晨起，一路開放至10月31日止，民眾可至台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀、國泰世華 、台新銀行、中國信託、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行及中華郵政，貼有橘色識別貼紙的ATM領取6000元。

持有全台各銀行發行的提款卡，都可至上述15家金融機構ATM機台領取，自行提領（例如以台銀提款卡至台銀ATM領現）、跨行提領，皆不需手續費。

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Photo Credit: 財政部

數位部提醒，民眾ATM領現時須輸入身分證字號和健保卡號，父母、監護人其中1人可以替未滿13歲的子女代領。

另外，各金融機構針對登記入帳和ATM領現的民眾，祭出優惠好康「放大」6000元，8大公股行庫提供台灣Pay紅利點數、刷卡金、iPhone、黃金等抽獎機會。

民營銀行如中國信託、台新銀行端出超商優惠券和刷卡滿額禮券等好康，其中，元大銀行推出「領6000抽6000現金翻倍活動」，抽出60位幸運民眾，加碼總金額達36萬元。

未滿13歲孩童由父母監護人代領

（中央社）近日有民眾對未滿13歲兒童及少年、13歲以上少年的6000元如何領取仍感困惑。財政部今天透過新聞稿說明，未滿7歲兒童應由父母或監護人代領，滿7歲至未滿13歲兒童及少年可選擇用自己帳戶領取、或用父母或監護人帳戶代領。

13歲以上少年領取方式一樣有登記入帳、ATM領現及郵局領現3種管道，如果有金融機構帳戶及提款卡，可用自己的帳號或提款卡採登記入帳或ATM領現；若沒有自己的金融機構帳戶及提款卡，可攜帶健保卡至郵局臨櫃領取，也可委託他人持本人健保卡及受託人具照片身分證件正本領取，郵局預計於17日開放領取。

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Photo Credit: 財政部

財政部表示，普發現金提供民眾多元便利管道領取，可採登記入帳、ATM領現及郵局臨櫃領現3種方式，登記入帳已於3月22日開放登記，6000元也陸續入帳；4月10日起開放ATM領現，領取期間至10月31日止，民眾可於規定期間至指定金融機構（含郵局）貼有「全民共享普發現金」識別貼紙的ATM領取。

財政部建議，採登記入帳可免出門，24小時開放上網登記，省時省力且安全快速入帳。自4月11日起加速入帳作業，民眾只要在當天下午6時以前完成登記且金融機構帳號無誤，即可當天入帳；超過下午6時登記，將於隔天入帳，若遇到例假日，入帳時間則順延至次一營業日。

財政部提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，亦不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：楊士範


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