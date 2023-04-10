美中摩擦加速人民幣國際化，但挑戰美元地位仍是一條漫漫長路
我們想讓你知道的是
根本上而言，若人民幣要挑戰美元，中國首先必須接受自身貿易結構與方式的改變，特別是仰賴大量出口穩定經濟的模式，因為國際貿易已處於長期仰賴美元的遊戲規則之下；偏偏出口貿易就是現今中國經濟發展上，最難以抽替的骨幹。
文：吳柏緯（《中央社》記者特稿）
近期以來，中國加強推動人民幣結算的動作頻頻，不只在戰略上藉此與盟友俄羅斯建立更加緊密的合作，包含巴西、伊拉克也陸續傳出在一定程度上的進出口貿易，與中國建立本幣結算機制，繞過美元。
中國藉由人民幣挑戰美元霸權的計畫並非橫空出世，至少，在過去10多年間持續以不同的手段、合作方式在國際市場上「推廣」並且建立「對人民幣的依賴性」。隨著中國經濟發展並一步步成為世界第2大經濟體，對外貿易成為拉動經濟成長的重要動力，人民幣的實質影響力自然不容小覷。
在商言商，貿易雙方自然期待一套新的規則，繞過「以美為準」規範，降低匯損等，更加「以我為準」的從事貿易活動，於是至少在29個國家和地區授權了31家人民幣清算行。
然而，美中兩極對抗加劇，加上俄烏戰爭、地緣政治與地區衝突問題等因素，成為了中國加速倡議，並且屢屢「官宣」人民幣國際化大有斬獲的動力。
以人民幣挑戰美元的地位，中國的盤算具體而言從什麼時候萌芽，已沒有明確的時間點，然而目前不少分析都同意，至少從前中國人民銀行行長周小川於2009年的G20高峰會上提出「國際貨幣制度必須改革」的倡議起，中國就開始推動人民幣國際化的進程。
只是，人民幣國際化雖然是不爭的事實，但是近期藉由個別事件，鋪天蓋地的宣傳與吹捧，甚至將中國與巴西等國家建立「本幣結算機制」解釋為「放棄美元」、「人民幣對抗美元霸權成功」，實屬超譯。
當今檯面上看到這類協議，無論是巴西允許合中國的外貿得以藉由本幣結算或是伊拉克央行在今年2月底宣布，在對中國出口貿易方面允許以本幣結算，仍是以增加美元之外的結算的管道，為跨境交易提供貨幣多元化選擇。
真正存在強力戰略目標的結盟，仍是俄羅斯，畢竟因為俄烏戰爭面臨西方制裁，俄羅斯急需在貿易上獲得穩固的支持，而同樣面臨西方在多領域制裁的中國，自然不會放過這樣的機會。
根本上而言，若人民幣要挑戰美元，中國首先必須接受自身貿易結構與方式的改變，特別是仰賴大量出口穩定經濟的模式，因為國際貿易已處於長期仰賴美元的遊戲規則之下；偏偏出口貿易就是現今中國經濟發展上，最難以抽替的骨幹。
再者，人民幣要更加廣泛的國際化，信任及政治基礎必須被建立，其中包含貨幣市場的透明度、公信力、秩序與政府法治監管的落實。然而，中國政府制度對於金融體系有著極大的干涉能力，金融市場維持「表面的和平」卻不見得能令人安心。這點同樣是人民幣的限制。
或許近年來越來越多國家在外貿領域接受了人民幣，使得人民幣的能見度越來越高，同時降低對美元依賴的「去美元化」也冒出了一些苗頭，然而這兩件事並不是被放上天平的兩端，此消彼漲，更加偏向是獨立事件。
更進一步的說，降低對於強勢的美元，以及常見的歐元、日元和英鎊等貨幣的依賴，並且增加更多元的管道才是現在進行式。而過往能見度較低的人民幣便是在這樣的浪潮下而成為了選項。
只是相較於諸國以多元化貨幣管道以降低金融風險的盤算，中國對於人民幣國際化的野心反而在一路以來越發膨脹，逐漸從「多元改革」成為「取代」。然而，中國不論是在貿易結構問題、市場信任度與監管層面，仍難以建立出一套符合國際需求的普世準則，在現實情形之上，人民幣或許逐漸被更多的國家接受，然而要挑戰美元地位仍然是一條漫漫長路。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。