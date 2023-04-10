美中摩擦加速人民幣國際化，但挑戰美元地位仍是一條漫漫長路

文：吳柏緯（《中央社》記者特稿）

近期以來，中國加強推動人民幣結算的動作頻頻，不只在戰略上藉此與盟友俄羅斯建立更加緊密的合作，包含巴西、伊拉克也陸續傳出在一定程度上的進出口貿易，與中國建立本幣結算機制，繞過美元。

中國藉由人民幣挑戰美元霸權的計畫並非橫空出世，至少，在過去10多年間持續以不同的手段、合作方式在國際市場上「推廣」並且建立「對人民幣的依賴性」。隨著中國經濟發展並一步步成為世界第2大經濟體，對外貿易成為拉動經濟成長的重要動力，人民幣的實質影響力自然不容小覷。

在商言商，貿易雙方自然期待一套新的規則，繞過「以美為準」規範，降低匯損等，更加「以我為準」的從事貿易活動，於是至少在29個國家和地區授權了31家人民幣清算行。

然而，美中兩極對抗加劇，加上俄烏戰爭、地緣政治與地區衝突問題等因素，成為了中國加速倡議，並且屢屢「官宣」人民幣國際化大有斬獲的動力。

以人民幣挑戰美元的地位，中國的盤算具體而言從什麼時候萌芽，已沒有明確的時間點，然而目前不少分析都同意，至少從前中國人民銀行行長周小川於2009年的G20高峰會上提出「國際貨幣制度必須改革」的倡議起，中國就開始推動人民幣國際化的進程。

只是，人民幣國際化雖然是不爭的事實，但是近期藉由個別事件，鋪天蓋地的宣傳與吹捧，甚至將中國與巴西等國家建立「本幣結算機制」解釋為「放棄美元」、「人民幣對抗美元霸權成功」，實屬超譯。

當今檯面上看到這類協議，無論是巴西允許合中國的外貿得以藉由本幣結算或是伊拉克央行在今年2月底宣布，在對中國出口貿易方面允許以本幣結算，仍是以增加美元之外的結算的管道，為跨境交易提供貨幣多元化選擇。

真正存在強力戰略目標的結盟，仍是俄羅斯，畢竟因為俄烏戰爭面臨西方制裁，俄羅斯急需在貿易上獲得穩固的支持，而同樣面臨西方在多領域制裁的中國，自然不會放過這樣的機會。

根本上而言，若人民幣要挑戰美元，中國首先必須接受自身貿易結構與方式的改變，特別是仰賴大量出口穩定經濟的模式，因為國際貿易已處於長期仰賴美元的遊戲規則之下；偏偏出口貿易就是現今中國經濟發展上，最難以抽替的骨幹。

再者，人民幣要更加廣泛的國際化，信任及政治基礎必須被建立，其中包含貨幣市場的透明度、公信力、秩序與政府法治監管的落實。然而，中國政府制度對於金融體系有著極大的干涉能力，金融市場維持「表面的和平」卻不見得能令人安心。這點同樣是人民幣的限制。

或許近年來越來越多國家在外貿領域接受了人民幣，使得人民幣的能見度越來越高，同時降低對美元依賴的「去美元化」也冒出了一些苗頭，然而這兩件事並不是被放上天平的兩端，此消彼漲，更加偏向是獨立事件。

更進一步的說，降低對於強勢的美元，以及常見的歐元、日元和英鎊等貨幣的依賴，並且增加更多元的管道才是現在進行式。而過往能見度較低的人民幣便是在這樣的浪潮下而成為了選項。

只是相較於諸國以多元化貨幣管道以降低金融風險的盤算，中國對於人民幣國際化的野心反而在一路以來越發膨脹，逐漸從「多元改革」成為「取代」。然而，中國不論是在貿易結構問題、市場信任度與監管層面，仍難以建立出一套符合國際需求的普世準則，在現實情形之上，人民幣或許逐漸被更多的國家接受，然而要挑戰美元地位仍然是一條漫漫長路。

新聞來源

延伸閱讀

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航