TNL+ 2023/04/21,
社會

徒步遶境是台灣媽祖信仰的獨特文化，為何其他華人社會難以複製貼上？

徒步遶境是台灣媽祖信仰的獨特文化，為何其他華人社會難以複製貼上？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

媽祖之於台灣的獨特，徒步遶境的隨香現象是其中的關鍵，因為這個「苦行過後的內心昇華」是其中的必要儀式感，甚至透過不同參與者的體驗分享，集體記憶又不斷被強化，若是其中又摻雜體驗者的靈感經驗，又為活動增添了神話性，而「神話」正是聯繫共同體的重要元素之一。

每年元宵節過後，信徒們無不期盼著跟隨媽祖遶境隨香日子的到來，說是媽祖信徒專屬的期盼也行，更廣泛地說是多數台灣人的期盼也並非誇張。每年參與媽祖遶境的人次已是逐年攀升，不論是苗栗白沙屯拱天宮或台中大甲鎮瀾宮的媽祖遶境，因為好奇而想要體驗活動的人次也不斷增多，這已經可以說是台灣人這段期間的必要儀式感，但若是放在十年前、二十年前來看，就未必是如此了。

跟隨廟宇進香的年齡層，這在以往幾乎是阿公阿媽們的專屬活動，雖然偶有中年人參與，但幾乎很難看到年輕人的熱衷投入。回想十一年前，我第一次跟隨大甲媽祖徒步進香時，當時固定參加的徒步團隊才二三十人，時至今日的徒步團隊動輒上百人，就更別說其他團體或零散隨香客的增加了，中世代和年輕人的急速增加更是當中最明顯的現象。

活動規模和參與人次的暴增，最主要的推動力當然是網路和媒體的宣傳報導，所以Discovery頻道也將大甲媽祖遶境列為世界三大宗教盛事之一，或是任賢齊還曾親自參與徒步隨香拍攝電影紀錄片。如同我自己十一年前會想參與的契機，亦是看到電視專題報導後的好奇心驅使，單純為了活動體驗而無關信仰。但是隔年後開始的年年參與，信仰卻反而成為內在最大的驅動力，這樣的信仰驅動可能涉及了靈感經驗的有無，更重要的是活動參與者形塑的集體經驗與記憶。

從學者哈布瓦赫（Maurice Halbwachs）提出的「集體記憶」觀點便能清楚解析這個現象，因為媽祖遶境已成為台灣社會特有專屬的宗教活動，整個社會都在持續強化形塑這個共有記憶，透過文化現象、符碼標誌、共同回憶的不斷創造，逐漸形成一種難以取代的儀節特色。就算不談遶境而僅聚焦「媽祖」本身，祂在台灣被形塑的集體記憶，也有別於其他國家或地區的特色，甚至掌握強而有力的話語詮釋權。

例如全世界的媽祖廟當中，台灣的分布數量最多，而從台灣再分靈到全世界的媽祖信仰更是不計其數。加上中國的宗教信仰曾遭受文化大革命的摧殘，許多文物及信仰儀節都是從台灣再復刻回中國祖廟，所以台灣不僅是媽祖信仰的發揚重鎮之外，更是掌握全球媽祖信仰的話語權。

簡單說，媽祖信仰源自於中國福建的莆田湄洲島，但為何中國社會對於媽祖信仰的共感不似台灣狂熱？撇除官方刻意透過媽祖的政治操作，中國百姓對於媽祖的信仰力和熱情投入，他們相較於台灣社會來說也稍偏溫和些，使得媽祖逐漸成為台灣的專屬代名詞。另外，全世界有華人的地方，幾乎多數有媽祖廟的存在，尤其東南亞的遍布更是明顯，然而相對於媽祖來說，東南亞華人更明顯的是眾多女神信仰的並駕齊驅，然而媽祖在台灣的存在卻是特別突出，這亦是集體記憶不斷形塑的現象。

媽祖之於台灣的獨特，徒步遶境的隨香現象是其中的關鍵，因為這個「苦行過後的內心昇華」是其中的必要儀式感，甚至透過不同參與者的體驗分享，集體記憶又不斷被強化，若是其中又摻雜體驗者的靈感經驗，又為活動增添了神話性，而「神話」正是聯繫共同體的重要元素之一。

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