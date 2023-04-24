《像女孩那樣丟球》：工業社會肯定女人應有機會去做男人做的事，但同時又強迫其藏好月經

文：艾莉斯．楊（Iris Marion Young）

我已大致回答了這些問題。關於月經的笑話及充滿憎厭的評價，比起許多其他這類的表達，更加強烈地表現出賤斥的態度。期待女孩和女人該控制身體、藏好月經，似乎尤其不公平，因為這種排出是不可控制的。舉例而言，女人無法像大多數人能夠憋尿那樣憋住或止住經血。

確實，就像我引用格羅絲時所討論的，女人之所以據有賤斥的位置，是因為我們被等同為失控。恐身症和厭女症的社會關係，繼續在某些狀況中威脅女人必須「出櫃」為有月經者，這有時還嚴重損及她們的自尊或獲利機會。就像我下面要詳述的，所有這些小小的傷害和妨礙都被體制環境所擴大，而這些體制環境鮮能支援一個女人照顧自己並藏好月經過程的身體及社會需求。

體制的拒絕

我要以指出一個明顯的悖論來開始這一節：發達工業社會的主流規範，肯定女人應有機會去做任何男人能做的事，但同時又強迫女人藏好月經。我認為，要解決此悖論，我們須認知到對女人平等的肯定，是在一種常規化的過程下進行；所有的機會都對女人開放，但她們若想真的得到這些機會，就得在公共生活中試圖依循當初為男人設定的成就標準。這種常規性的人本主義，從而必須壓抑諸如月經的肉體和社會意涵等偏離常軌的事實。

這種壓抑會對女人造成潛在的不利影響，畢竟如我將論述的，月經使得公共體制（如學校、職場等）脈絡中的女人有其特別的需求。學校、職場及其他科層式平等的公共體制，預設了一種有著標準需求的標準身體，而這樣的身體是沒有月經的。這種把平等當相同的預設，往往不公平地對來經的女人造成不安與不便，讓我們蒙受困窘與羞恥的威脅。我發現這種不公平有三種形式。第一，學校和職場，往往未能配合來經女人的身體需求及社會需求。第二，它們對一些女人在經前或經期遭受的暫時不適，往往予以忽視或懲罰。第三，未考慮性別差異的體制規範，使公共環境中的女人，易於被他人以有損於我們在成就導向的體制中希望獲得的尊重與報酬的方式強迫「出櫃」。【註1】

一、在學校和公共職場中，想被看作正常的女孩和女人，必須展現自己和男孩、男人一樣好，而這兩種環境往往未能為女孩和女人提供必要的時間、空間和設備，好讓她們處理月經，以保持自己舒適且不讓人發現。身為有月經者，我們有特殊的需求，這些需求是身體過程和月經禮儀規則共同交織建構的。特別在量多的日子，我們需要常常去廁所換棉墊棉條。我們需要丟棄用過的棉墊的方法，也需要取得新棉墊的方法。我們需要不被注意地從工作地點前往更換棉墊之處。我們需要時間來處理月經相關事宜，而不因遲延遭懲處。月經來時，我們總耗費大量的情緒能量，擔憂怎麼因應相關需求。

學校和大多數職場都是規訓機構，依照自己對秩序與效率的命令來規定如廁時間。規訓機構幾乎總是限制如廁時間，而且往往是自行設定學生或職員可以如廁的時間，而非依照不同身體的需求。加州奧克斯納德城的納比斯科（Nabisco）食品公司的生產線女工在法庭上控訴雇主性別歧視，說她們一天只有三次如廁時間，而在這段時間裡，有兩百個女人要搶十二間廁所。而男人—通常是非生產線員工—則任何時候都能上廁所。【註2】

就像上述案例顯示的，雇主通常會以生產力作為這類限制的理由。如果這說得通，那它就揭示了雇主對勞工那有辱人格的工具主義態度。許多學生和勞工認為，這類限制更重要的理由是讓並保持勞工和學生屈從。體制希望盡可能地監督學生和勞工；廁所作為一個相對隱私之處，可以是個顛覆出現之地。這些規訓壓迫所有各有需求與狀況的學生和勞工，他們每天需要超過規定的如廁時間。

部分問題也在於被當作標準的一套特殊規範，在這套標準下，所有個體都該整齊一致。當平等被理解為相同，只要所有勞工或學生都有同等的如廁時間或休假日，就符合了平等尊重和同等對待的要件。但連一些州議員都開始承認，面對身體的差異與需求，這種平等的說法實在太虛偽；他們已通過擴建女性廁所或延長女性如廁時間才是平等要件的法律。雖然法院已認識到這些以性別為基礎的公廁立法符合反歧視原則，但整體說來，它們還是不支持女人法定生理假的立法努力。【註3】我們需要的，可能不是對女人的特殊待遇，而是平等對待之規範的轉變。

月經突然到訪而我們毫無準備，或某天流量大得超乎我們預期，對女人都可說是家常便飯。我們沒預料到自己需要棉墊或棉條，搞得自己陷入困境。女人之間有個笑話是，公廁內販賣機裡面的商品，總是要不空蕩蕩要不卡住。在許多女廁裡，要買保險套或梳子，都比買衛生棉容易得多。這問題極為普遍，即使在資源充足的大學或工廠也一樣，讓人覺得體制罪在拒絕提供或輕率疏忽這些簡單措施，這些措施可幫助女人舒適，並順應藏好月經的社會期待。【註4】

二、並非所有來經女人都會在經前或經期遭受身體不適或情緒不安。然而，許多人確實會如此，至少在生命中的某些年是這樣。有些女人描述的身體症狀包括頭痛、背痛、腹絞痛和子宮頸痛。有些女人變得情緒和心境反覆無常，而這干擾到她們的專注力。罕有雇主認知到月經的痛苦也是一種他們該配合的小小失能狀況。有時他們還懲罰因為來經不適而抽空休息或要求減輕工作量的女人。舉例來說，在一個個案中，迪莫伊大都會交通局（Des Moines Metropolitan Transit Authority）一名前雇員控訴該局及其工會性別歧視。這個女人有個狀況讓她經痛甚劇，無法離家工作。她被公司以曠職為由解雇，然而因為健康或個人問題違反出勤標準的男人，並未遭到類似待遇。【註5】