【小說】《福爾摩沙之王》選摘：國姓爺與清軍漫長的談判犯下致命錯誤，給了滿清軍隊集結的時間
我們想讓你知道的是
荷蘭籍作者貝喬思順著歷史脈絡之描繪，使國姓爺鄭成功此人物更為飽滿真實，補足了他與日本籍母親田川松的親密關係、與父親鄭芝龍的疏遠，到他與疾病引起之瘋狂的困頓，我們得以有了這個偉岸男人第一個全面的肖像。
文：貝喬思（Joyce Bergvelt）
第十三章 貿易不振
一六五三，福爾摩沙
沿海省分已經無法在烽煙四起的中原戰爭中偏安一隅。而在福爾摩沙，每個人都受到影響，因為貿易幾乎絕跡，東印度公司的利潤嚴重下降。凱撒長官寫信給巴達維亞的議會，表示他們必須等到明朝忠臣和滿人之間的戰爭結束。
國姓爺日益增長的權力和影響力確實讓凱撒擔憂。根據情報，他在廈門和澎湖列島估計有三十萬人和三千艘船可供調度。謠言說他正在集結艦隊和部隊，這表明他正計劃進行一次大規模攻擊，而大家都知道：清朝的將軍們已經牢牢控制南方。
凱撒決定不冒任何風險，寫信給巴達維亞，要求提供更多的船隻和部隊增援，並允許增加沿海的軍事堡壘數量。他加強了熱蘭遮城的防禦工事，同時派間諜到澎湖和廈門調查國姓爺的行動。
探子回來報告說，他們沒有遇到異常情況，例如海軍活動增加。然而，他們確實瞭解到，為了在與清朝的持續戰鬥中為國姓爺的部隊籌集資金，鄭成功加強了對外與東南亞其他港口的貿易，這解釋了為何公司在這些港口的銷售額嚴重下降。
中國和東印度公司之間的貿易因戰爭而放緩，這是公司已經接受的事實。但是，國姓爺與他們競爭亞洲其他地區的貿易，董事會認為這非常不能接受。公司在巴達維亞新任命的總督梅耶克（Johan Maetsuijcker）寫了一封措辭禮貌的信，伴隨著奢華的禮物，通知國姓爺，公司不能允許他在這些水域進行貿易活動。畢竟，公司在這些外國港口有貿易特權，所以總督禮貌但堅定地要求他停止在那裡的貿易。為了強調他們的觀點，他們派了一小支艦隊到蘇門答臘，在那裡攔截了國姓爺的兩艘船，並沒收了其上裝載的珍貴胡椒。
幾個月後，一封傳達國姓爺旨意的書信被送達福爾摩沙，是寫給長官的，而且似乎是由國姓爺本人所寫。
「這太過分了！」凱撒在讀到這封信時吼道：「這個人發布了一道命令，禁止所有華人駛向菲律賓。違抗這一命令的懲罰將是死亡。這個傢伙已經失去理智！他以為自己是誰？」他把書信的譯文遞給揆一，後者迅速閱讀了其中的內容。揆一發現，東印度公司官員熟知的那位國姓爺，他那平時彬彬有禮、口若懸河的寫作風格變了。這封書信的語氣充滿敵意，措辭令人不安。
「他要求在這座島上宣布他的這個命令，並要求我們執行。」他說，疑惑地搖搖頭，「『此外，我必須抱怨我的人民從荷蘭人那裡受到的待遇。』他的人民？」他挑了挑眉毛，「他談起福爾摩沙的華人，好像他們是他的臣民。」
「是的，顯然他認為自己是福爾摩沙的國王。這個人厚顏無恥！」凱撒感歎道，滿臉通紅，「他說『他的臣民』，還敢向我們發布他的法令，而且還厚顏無恥地要求我們執行這些狗屁！」他一邊踱步一邊狂呼。
「似乎有點不正常，特別是考慮到我們以前與這個人的通信。」揆一同樣感到驚訝。
「非常奇怪。老實說，我不知道他要幹什麼，但如果他認為他對這個島有任何主權，或是擁有任何生活在這裡的人，那麼他就大錯特錯了！我們必須讓他明白這一點。這個傲慢的傢伙！」長官憤憤不平地吸了吸鼻子。
等到凱撒的怒火平息，他們舉行了磋商，凱撒就國姓爺的命令寫了一封回信。在初稿中，措辭過於直接和憤怒；揆一巧妙地勸說他調整，以維持過往對國姓爺的禮數。
「經過一番考慮，我們很遺憾，東印度公司董事會決定，為了維護東印度公司在台灣島的主權，必須拒絕你有趣的請求。」這封信所傳達的資訊清楚而得體：進一步挑釁國姓爺，對任何人都沒有好處。
有一段時間，國姓爺沒有回應。然而，幾個月後，一群住在福爾摩沙的有影響力的華人商人緊急要求與長官和委員會會面。
他們的發言人說：「我們收到來自國姓爺大人的一封信，讓我們不得不重視。國姓爺大人寫道，荷蘭人奪取了他的船，騷擾他的船員並沒收他的貨物。他甚至說，東印度公司打算實施貿易禁運，阻止他在東南亞貿易。」
揆一和凱撒交換了一下眼色。這個人剛才說的雖然並不是完全的事實，但也足夠接近了。
「更糟糕的是，閣下，他命令我們華商立即停止與貴公司的所有貿易。」那人繼續說：「除非，我們說服你允許鄭家的船在東南亞安全通行，並停止騷擾他的船員。閣下，國姓爺大人已明確警告我們，如果我們不合作，他將發布一項法令，禁止中國的所有商人與我們做生意。」
這是一個出乎意料的轉折，揆一可以想像，這些人都被嚇壞了。
他們收入的很大一部分來自於與東印度公司的貿易。如果他們按照國姓爺的命令停止與該公司的貿易，生計將受到嚴重威脅；但如果他們拒絕，一旦國姓爺禁止福爾摩沙商人與中國的貿易，這將導致同樣的結果。他們現在進退兩難。
凱撒、揆一和首席商人范伊佩倫對國姓爺的陰險感到震驚，他們讓商人先等著，荷蘭人退出以進行協商。一個多小時後，他們回到臉上帶著焦急的華商身邊。長官清了清嗓子。
「先生們，恕我直言，國姓爺大人的消息似乎不靈通。正如你們所知，國姓爺對荷蘭人的負面看法毫無根據，是基於錯誤的謠言。東印度公司是一家值得尊敬的公司，絕對不會如他所說的那樣，讓國姓爺、或其他中國船隻的船員受到如此惡劣的虐待。過去那些事件都是不幸的海上小衝突，對海盜的恐懼、自衛，諸如此類的事情。這不過是不幸的誤解。」他安慰地對他們微笑。
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
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中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！