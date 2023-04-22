【小說】《福爾摩沙之王》選摘：國姓爺與清軍漫長的談判犯下致命錯誤，給了滿清軍隊集結的時間

文：貝喬思（Joyce Bergvelt）

第十三章 貿易不振

一六五三，福爾摩沙

沿海省分已經無法在烽煙四起的中原戰爭中偏安一隅。而在福爾摩沙，每個人都受到影響，因為貿易幾乎絕跡，東印度公司的利潤嚴重下降。凱撒長官寫信給巴達維亞的議會，表示他們必須等到明朝忠臣和滿人之間的戰爭結束。

國姓爺日益增長的權力和影響力確實讓凱撒擔憂。根據情報，他在廈門和澎湖列島估計有三十萬人和三千艘船可供調度。謠言說他正在集結艦隊和部隊，這表明他正計劃進行一次大規模攻擊，而大家都知道：清朝的將軍們已經牢牢控制南方。

凱撒決定不冒任何風險，寫信給巴達維亞，要求提供更多的船隻和部隊增援，並允許增加沿海的軍事堡壘數量。他加強了熱蘭遮城的防禦工事，同時派間諜到澎湖和廈門調查國姓爺的行動。

探子回來報告說，他們沒有遇到異常情況，例如海軍活動增加。然而，他們確實瞭解到，為了在與清朝的持續戰鬥中為國姓爺的部隊籌集資金，鄭成功加強了對外與東南亞其他港口的貿易，這解釋了為何公司在這些港口的銷售額嚴重下降。

中國和東印度公司之間的貿易因戰爭而放緩，這是公司已經接受的事實。但是，國姓爺與他們競爭亞洲其他地區的貿易，董事會認為這非常不能接受。公司在巴達維亞新任命的總督梅耶克（Johan Maetsuijcker）寫了一封措辭禮貌的信，伴隨著奢華的禮物，通知國姓爺，公司不能允許他在這些水域進行貿易活動。畢竟，公司在這些外國港口有貿易特權，所以總督禮貌但堅定地要求他停止在那裡的貿易。為了強調他們的觀點，他們派了一小支艦隊到蘇門答臘，在那裡攔截了國姓爺的兩艘船，並沒收了其上裝載的珍貴胡椒。

幾個月後，一封傳達國姓爺旨意的書信被送達福爾摩沙，是寫給長官的，而且似乎是由國姓爺本人所寫。

「這太過分了！」凱撒在讀到這封信時吼道：「這個人發布了一道命令，禁止所有華人駛向菲律賓。違抗這一命令的懲罰將是死亡。這個傢伙已經失去理智！他以為自己是誰？」他把書信的譯文遞給揆一，後者迅速閱讀了其中的內容。揆一發現，東印度公司官員熟知的那位國姓爺，他那平時彬彬有禮、口若懸河的寫作風格變了。這封書信的語氣充滿敵意，措辭令人不安。

「他要求在這座島上宣布他的這個命令，並要求我們執行。」他說，疑惑地搖搖頭，「『此外，我必須抱怨我的人民從荷蘭人那裡受到的待遇。』他的人民？」他挑了挑眉毛，「他談起福爾摩沙的華人，好像他們是他的臣民。」

「是的，顯然他認為自己是福爾摩沙的國王。這個人厚顏無恥！」凱撒感歎道，滿臉通紅，「他說『他的臣民』，還敢向我們發布他的法令，而且還厚顏無恥地要求我們執行這些狗屁！」他一邊踱步一邊狂呼。

「似乎有點不正常，特別是考慮到我們以前與這個人的通信。」揆一同樣感到驚訝。

「非常奇怪。老實說，我不知道他要幹什麼，但如果他認為他對這個島有任何主權，或是擁有任何生活在這裡的人，那麼他就大錯特錯了！我們必須讓他明白這一點。這個傲慢的傢伙！」長官憤憤不平地吸了吸鼻子。

等到凱撒的怒火平息，他們舉行了磋商，凱撒就國姓爺的命令寫了一封回信。在初稿中，措辭過於直接和憤怒；揆一巧妙地勸說他調整，以維持過往對國姓爺的禮數。

「經過一番考慮，我們很遺憾，東印度公司董事會決定，為了維護東印度公司在台灣島的主權，必須拒絕你有趣的請求。」這封信所傳達的資訊清楚而得體：進一步挑釁國姓爺，對任何人都沒有好處。

有一段時間，國姓爺沒有回應。然而，幾個月後，一群住在福爾摩沙的有影響力的華人商人緊急要求與長官和委員會會面。

他們的發言人說：「我們收到來自國姓爺大人的一封信，讓我們不得不重視。國姓爺大人寫道，荷蘭人奪取了他的船，騷擾他的船員並沒收他的貨物。他甚至說，東印度公司打算實施貿易禁運，阻止他在東南亞貿易。」

揆一和凱撒交換了一下眼色。這個人剛才說的雖然並不是完全的事實，但也足夠接近了。

「更糟糕的是，閣下，他命令我們華商立即停止與貴公司的所有貿易。」那人繼續說：「除非，我們說服你允許鄭家的船在東南亞安全通行，並停止騷擾他的船員。閣下，國姓爺大人已明確警告我們，如果我們不合作，他將發布一項法令，禁止中國的所有商人與我們做生意。」

這是一個出乎意料的轉折，揆一可以想像，這些人都被嚇壞了。

他們收入的很大一部分來自於與東印度公司的貿易。如果他們按照國姓爺的命令停止與該公司的貿易，生計將受到嚴重威脅；但如果他們拒絕，一旦國姓爺禁止福爾摩沙商人與中國的貿易，這將導致同樣的結果。他們現在進退兩難。

凱撒、揆一和首席商人范伊佩倫對國姓爺的陰險感到震驚，他們讓商人先等著，荷蘭人退出以進行協商。一個多小時後，他們回到臉上帶著焦急的華商身邊。長官清了清嗓子。

「先生們，恕我直言，國姓爺大人的消息似乎不靈通。正如你們所知，國姓爺對荷蘭人的負面看法毫無根據，是基於錯誤的謠言。東印度公司是一家值得尊敬的公司，絕對不會如他所說的那樣，讓國姓爺、或其他中國船隻的船員受到如此惡劣的虐待。過去那些事件都是不幸的海上小衝突，對海盜的恐懼、自衛，諸如此類的事情。這不過是不幸的誤解。」他安慰地對他們微笑。