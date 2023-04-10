考古學家在龐貝古城發現「環形麵包始祖」，至今仍是義大利那不勒斯傳統美食

文：黃皓筠

時間回到大約2000年前，在一個一如往常的午後，麵包師傅走出烘焙坊來到一條小街上，在日夜忙碌於磨麵粉、做麵包的辛勞中，他需要一些新鮮空氣以及獨處的時間。一旁幫忙碾磨麵粉的馬匹正在繞著石磨打轉，只要聽到石頭的摩擦聲以及馬蹄聲，周圍所有想睡個好覺的人都知道，龐貝麵包店的日常正在進行中。

然而整個上午，地面都在顫抖，空氣也不時飄散出一股類似於腐爛雞蛋的臭味。眼見維蘇威火山上空烏雲密布，麵包師傅發現開始有東西自天上落下，仔細一看居然是冒著煙的海綿狀小石頭。發現大事不妙，麵包師傅毫不猶豫地轉過身走進麵包店，收拾好重要物品準備逃難。

接下來的故事大家都不陌生，一些龐貝居民並沒有像麵包師傅一樣逃離成功。18個小時內，羅馬古城龐貝將被火山灰和浮石淹沒，造成1800名居民死在家中、工作場所和街道上。

根據《BBC Future》報導，龐貝城碳化麵包的遺跡中，最著名的麵包種類包含1862年在廢棄麵包店莫德斯特斯（The Bakery of Modestus）烤箱中發現的Panis Quadratus麵包。Panis Quadratus是一種圓形麵包，師傅將麵團揉成形後會將其分切成八等分，乍看之下就如同切蛋糕一般，是一種古羅馬時代特有的麵包。

莫德斯特斯麵包店被發現的數十年前，一隊義大利考古學家則是在龐貝城一條充滿普通商店的街道上，發現一個保存完好的環形麵包，旁邊甚至有栗子、無花果以及李子等乾果。被發現的環形碳化麵包直徑大約7公分，被科學家推測很有可能是由硬粒小麥或普通小麥製成，因此也被認為是當今麵包的祖先。

至於麵包為何以環形呈現，考古學家莫納可（Farrell Monaco）認為麵包形狀不僅與當時的烹飪美學有關，也可能是為了便攜性、易儲存性等。考古紀錄中，環形麵包出現的最早證據來自奧地利與斯洛伐克邊境的一個史前遺址，當時的人類已經分別以穀物和陶土製作環狀戒指，作為一種祭祀物品。