TNL+ 2023/04/11,
中國

中國低姿態回應蔡英文出訪，意欲洗白「戰狼形象」以挽救地緣政治願景

中國低姿態回應蔡英文出訪，意欲洗白「戰狼形象」以挽救地緣政治願景
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

作為2023年上半的外交大事，蔡總統與美國眾議院議長麥卡錫會面，意義並不亞於去年裴洛西訪台，按往例應有強烈反應的中國，卻對此次出訪行程擺出低姿態。究其可能原因，由於各國政要陸續到訪，中國忙於挽救「一帶一路」和回應各國調停烏俄戰爭的期待。未來一段時間，中國將面對全球期待和平的壓力而有更全面的考量，台海情勢將趨和緩。

2023年2月，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）釋放訪台行程，最終於4月以蔡總統過境美國的形式實現，中國的反應也一如往常，只要美台關係出現重大事件，便採取外交或軍事的反制。

雖在蔡總統出訪前夕，台灣蒙受宏都拉斯斷交，隨後也面臨解放軍環台演訓，但是中國整體的反應強度仍弱於2022年8月的裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。由於蔡總統過境美國與中國介入調停俄烏戰爭的時間點高度重合，更像是美國經過通盤推演後的安排，使得中國必需權衡國際關係和台海問題的順位。

中國忙於調停俄烏戰爭，挽救地緣政治願景

2023年3月份習近平訪俄之後，各國對於中國調停俄烏戰爭的可能提出各種意見，使得中國得有所作為以回應各國的期盼，畢竟高調出訪俄國的面子不容有失。此時若對台灣擺出強硬姿態，正好坐實西方「中俄同路人」的陳述，不只失去當下調停俄烏戰爭的正當性，反將成為台灣與各國發展高層次交往的良機。西方各國在失望之餘，也將以中國援助俄國為由，進而抵制「一帶一路」和國際倡議。

對於將「人類命運共同體」作為首要目標的中國而言，推動「全球發展倡議」和「一帶一路」是必需的工程，而要客觀實現此一宏觀願景，就得恢復歐亞大陸路橋的安全如故，這也是俄國能設下「地緣軸心陷阱」，進而對中國予取予求的原因。

歐亞各國領袖來訪，避免戰狼形象

無論是博鰲論壇期間大力疾呼的「全球發展倡議」，或是來自歐洲各國對於和平的敦促，對中國內部而言是期待已久的「萬邦來朝」，更能洗白負面的戰狼形象。面對美台關係的正面發展，中國只能以最低限度的恫嚇作為對內表態，但不敢大動作波及難得的外交加分時刻。

2023年3月31日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）訪問中國，提出西班牙的和平方案，要求恢復烏克蘭在2014年俄羅斯侵占克里米亞半島前的領土完整，並鼓勵中國與烏克蘭對話。同一時間內，馬來西亞首相安華也訪問中國，洽談高達380億美元的投資合作與星馬高鐵項目。

隨後於4月5日歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先後訪中，更巧妙的分別扮演黑白臉。馮德萊恩提出希望烏克蘭國家的主權得到尊重，並且對台海問題提出關切，呼籲不應單方面通過武力威脅改變該地區現狀，並且聲明歐盟需要分散對中國依賴的風險。

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