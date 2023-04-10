環台航道關乎經濟，中國環台軍演規模不若去年，學者：雷聲大雨點小，安撫內部意涵多

我們想讓你知道的是
中共解放軍東部戰區8日宣布3天軍演。學者分析，這次軍演雷聲大、雨點小，集中在福州、平潭兩海域實彈射擊，推估這個動作是為了安撫中國內部對於蔡麥會民族主義憤怒情緒。
中國環台軍演，外媒：台灣民眾不畏懼強調珍視自由
（中央社）中國軍機和軍艦正在台灣周邊軍演，部分民眾憂心這對台灣自由會有何種影響，也有人不畏懼中國新軍演，但各年齡層台灣民眾都期盼擺脫中國威脅，且表明他們享有的自由不可侵犯。
73歲的退休講師何先生昨（9）日早晨在台北市中心的公園散步，他告訴《法新社》：「我有點擔心，如果我說不擔心，那麼我就是在騙你。」
他還說：「問題在於主權。我想要獨立，但他們（中國）只是把台灣視為一個省。」
《法新社》報導，總統蔡英文會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後，中國前天宣布展開為期3天的「聯合利劍」軍事演習，以演練包圍台灣。
這是去（2022）年8月時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後中國進行大規模軍演以來，北京當局在台灣周邊採取的最大規模軍事行動。
其他在大安森林公園伸展腿部或打太極拳的台灣民眾，對於中國在近海實施新的軍演毫不畏懼屈服。
75歲的退休商人李先生表示：「在城裡，每個人都在用餐、跳舞、歡笑，一切如常。」
他說道：「中國執迷不悟，認為台灣屬於他們的。」
所有年齡層的台灣人都渴望擺脫中國的威脅，同時也重申自由是最為重要的。
擁有澳洲和台灣雙重國籍的16歲學生葛林（Nathan Green）表示：「我們必須繼續生活下去，不能就這樣停止我們的生活。」
他說：「我不喜歡一個就像監獄的政府，我不喜歡一個想要控制我們人民的政府，我喜歡一個自由的政府。」
雖然在大安森林公園的民眾，大多持著反對中國共產黨的觀點，但有些人仍對生活在中國國家主席習近平強硬統治下的中國大陸民眾有親切感。
57歲的教師施先生說道：「我在台灣感到安全，我不認為他們會攻擊，我們就像兄弟一般。」
他還說：「如果他們轟炸台灣，兩方關係會永久破裂。」
即使在相對平靜的情況下，台灣民眾也很清楚表明，他們享有的自由神聖不可侵犯。
葛林強調說：「自由可能是一個國家最重要的東西。」
學者：雷聲大雨點小，安撫內部意涵多
（中央社）中共解放軍東部戰區8日宣布3天軍演。學者分析，這次軍演雷聲大、雨點小，集中在福州、平潭兩海域實彈射擊，推估這個動作是為了安撫中國內部對於蔡麥會民族主義憤怒情緒。
中華亞太菁英交流協會9日上午舉行「蔡訪美 vs. 馬訪中 捍衛台灣主權比一比」座談會。中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛會後受訪作出上述表示。
王智盛認為，這次中共軍演內宣意涵較大。他說，中共軍演實彈射擊、火力展示集中在福州、平潭，不若去年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後執行環台軍演，跨越台灣周邊海域。
他說，中國常態性軍演就有這樣的小規模實彈射擊，不過這次卻在名稱上刻意包裝為環台軍演，主要是必須藉此對內有個交代，安撫中國境內對於總統蔡英文在美會晤眾議院議長麥卡錫的高漲民族主義憤怒情緒。
他說，透過軍演對內交代，中共卻又不敢過度聲張、擴大，因為去年環台軍演引起國際社會極大反彈，反而增加對於台灣支持力道；中共也擔憂被國際社會認為是個反應過度、無理取鬧的大國，所以這次軍演相對地表現節制。
台灣智庫諮詢委員賴怡忠在座談會上說，日本外相林芳正會見中國外交部長秦剛時提及台海和平穩定的重要性、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會見中國國家主席習近平時也強調，台海和平穩定具有「至高重要性」；前總統馬英九訪中卻沒有台海和平相關表述。
他說，前總統馬英九訪問中國期間其實有多次機會可以談述台灣人對於安全自由環境的期待等，馬英九卻沒有凸顯這一部分；總統蔡英文甫結束出訪返抵台灣，中共隨即宣布軍演，「這是對他（指馬英九）最失望、最不應該的地方」。
中共解放軍東部戰區官方微博8日上午發布消息，8日起至10日按計畫「在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」。
共軍連日軍演，中國漁民陷政治與生計兩難
（中央社）中國連日進行環台軍演，並在福建等地發布實彈射擊及軍事任務警告，禁止船隻駛入。外媒報導，一連串軍事行動使得中國沿海漁民陷兩難，因為相較政治，他們更加關注自己的生計。
中共在總統蔡英文過境訪美會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫後升高對台軍事威脅，除宣布8日至10日環台軍演外，大連、福州及海南在敏感時機也發布實彈射擊及軍事任務警告，禁止船隻駛入。
據《路透社》，台海的緊張局勢連帶影響了中國南方沿海的漁民，他們仰賴捕撈維持家計卻因為軍事問題，而不得不更加謹慎評估出海的壓力與風險。
報導引述中國東南部福建省平潭島的漁民表示，祖先世代在這裡捕魚，捕魚是他們的生計，然而隨著新的軍事演習，出海更加令人擔憂。「如果沒有辦法捕魚，我的家人可能會餓死。」
一名王姓漁民在報導中提到，他的漁船7日早上在距離平潭約半小時的區域捕撈，帶回大約人民幣7000元（約新台幣3萬1500元）的漁貨。船上約有20名船員。
他說，目前每個漁民每日收入約人民幣200至300元，遠低於養家糊口的需求，「油錢越來越貴，生活的成本也大幅上升，就算政府有補貼，仍是九牛一毛」。
王姓漁民表示，當地漁民都是從很小的時候就開始捕魚，而且會一直持續到老年、死亡，「我們沒有時間考慮個人努力之外的問題」，現在更加關心的是在5月1日捕魚季節結束前，能夠抓住多少出海的機會，因為接下來當地漁民要面臨3個月因為禁捕限制而沒有收入的情形。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。