環台航道關乎經濟，中國環台軍演規模不若去年，學者：雷聲大雨點小，安撫內部意涵多

中國環台軍演，外媒：台灣民眾不畏懼強調珍視自由

（中央社）中國軍機和軍艦正在台灣周邊軍演，部分民眾憂心這對台灣自由會有何種影響，也有人不畏懼中國新軍演，但各年齡層台灣民眾都期盼擺脫中國威脅，且表明他們享有的自由不可侵犯。

73歲的退休講師何先生昨（9）日早晨在台北市中心的公園散步，他告訴《法新社》：「我有點擔心，如果我說不擔心，那麼我就是在騙你。」

他還說：「問題在於主權。我想要獨立，但他們（中國）只是把台灣視為一個省。」

《法新社》報導，總統蔡英文會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後，中國前天宣布展開為期3天的「聯合利劍」軍事演習，以演練包圍台灣。

這是去（2022）年8月時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後中國進行大規模軍演以來，北京當局在台灣周邊採取的最大規模軍事行動。

其他在大安森林公園伸展腿部或打太極拳的台灣民眾，對於中國在近海實施新的軍演毫不畏懼屈服。

75歲的退休商人李先生表示：「在城裡，每個人都在用餐、跳舞、歡笑，一切如常。」

他說道：「中國執迷不悟，認為台灣屬於他們的。」

所有年齡層的台灣人都渴望擺脫中國的威脅，同時也重申自由是最為重要的。

擁有澳洲和台灣雙重國籍的16歲學生葛林（Nathan Green）表示：「我們必須繼續生活下去，不能就這樣停止我們的生活。」

他說：「我不喜歡一個就像監獄的政府，我不喜歡一個想要控制我們人民的政府，我喜歡一個自由的政府。」

雖然在大安森林公園的民眾，大多持著反對中國共產黨的觀點，但有些人仍對生活在中國國家主席習近平強硬統治下的中國大陸民眾有親切感。

57歲的教師施先生說道：「我在台灣感到安全，我不認為他們會攻擊，我們就像兄弟一般。」

他還說：「如果他們轟炸台灣，兩方關係會永久破裂。」

即使在相對平靜的情況下，台灣民眾也很清楚表明，他們享有的自由神聖不可侵犯。

葛林強調說：「自由可能是一個國家最重要的東西。」

學者：雷聲大雨點小，安撫內部意涵多

（中央社）中共解放軍東部戰區8日宣布3天軍演。學者分析，這次軍演雷聲大、雨點小，集中在福州、平潭兩海域實彈射擊，推估這個動作是為了安撫中國內部對於蔡麥會民族主義憤怒情緒。

中華亞太菁英交流協會9日上午舉行「蔡訪美 vs. 馬訪中 捍衛台灣主權比一比」座談會。中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛會後受訪作出上述表示。

王智盛認為，這次中共軍演內宣意涵較大。他說，中共軍演實彈射擊、火力展示集中在福州、平潭，不若去年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後執行環台軍演，跨越台灣周邊海域。

他說，中國常態性軍演就有這樣的小規模實彈射擊，不過這次卻在名稱上刻意包裝為環台軍演，主要是必須藉此對內有個交代，安撫中國境內對於總統蔡英文在美會晤眾議院議長麥卡錫的高漲民族主義憤怒情緒。

他說，透過軍演對內交代，中共卻又不敢過度聲張、擴大，因為去年環台軍演引起國際社會極大反彈，反而增加對於台灣支持力道；中共也擔憂被國際社會認為是個反應過度、無理取鬧的大國，所以這次軍演相對地表現節制。

台灣智庫諮詢委員賴怡忠在座談會上說，日本外相林芳正會見中國外交部長秦剛時提及台海和平穩定的重要性、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會見中國國家主席習近平時也強調，台海和平穩定具有「至高重要性」；前總統馬英九訪中卻沒有台海和平相關表述。

他說，前總統馬英九訪問中國期間其實有多次機會可以談述台灣人對於安全自由環境的期待等，馬英九卻沒有凸顯這一部分；總統蔡英文甫結束出訪返抵台灣，中共隨即宣布軍演，「這是對他（指馬英九）最失望、最不應該的地方」。

中共解放軍東部戰區官方微博8日上午發布消息，8日起至10日按計畫「在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」。

共軍連日軍演，中國漁民陷政治與生計兩難

（中央社）中國連日進行環台軍演，並在福建等地發布實彈射擊及軍事任務警告，禁止船隻駛入。外媒報導，一連串軍事行動使得中國沿海漁民陷兩難，因為相較政治，他們更加關注自己的生計。

中共在總統蔡英文過境訪美會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫後升高對台軍事威脅，除宣布8日至10日環台軍演外，大連、福州及海南在敏感時機也發布實彈射擊及軍事任務警告，禁止船隻駛入。

據《路透社》，台海的緊張局勢連帶影響了中國南方沿海的漁民，他們仰賴捕撈維持家計卻因為軍事問題，而不得不更加謹慎評估出海的壓力與風險。

報導引述中國東南部福建省平潭島的漁民表示，祖先世代在這裡捕魚，捕魚是他們的生計，然而隨著新的軍事演習，出海更加令人擔憂。「如果沒有辦法捕魚，我的家人可能會餓死。」

一名王姓漁民在報導中提到，他的漁船7日早上在距離平潭約半小時的區域捕撈，帶回大約人民幣7000元（約新台幣3萬1500元）的漁貨。船上約有20名船員。

他說，目前每個漁民每日收入約人民幣200至300元，遠低於養家糊口的需求，「油錢越來越貴，生活的成本也大幅上升，就算政府有補貼，仍是九牛一毛」。

王姓漁民表示，當地漁民都是從很小的時候就開始捕魚，而且會一直持續到老年、死亡，「我們沒有時間考慮個人努力之外的問題」，現在更加關心的是在5月1日捕魚季節結束前，能夠抓住多少出海的機會，因為接下來當地漁民要面臨3個月因為禁捕限制而沒有收入的情形。