2023/04/12,
印太

「菲律賓」你知多少？受美西文化影響，原來蘭嶼距北部巴丹島不到一百公里

「菲律賓」你知多少？受美西文化影響，原來蘭嶼距北部巴丹島不到一百公里
圖片來源：菲樓達人

我們想讓你知道的是

你知道台灣的蘭嶼距離菲律賓最北部的巴丹島，只有不到一百公里的距離嗎？近日美菲進行史上最大規模軍演，讓許多台灣民眾對菲律賓充滿好奇，台灣YouYuber「菲樓達人」在這支影片中，從地理、宗教、人口、簡史、語言等面向，介紹這個「離我們很近，卻不太了解」的國家。

影片製作：菲樓達人

你知道台灣的蘭嶼距離菲律賓最北部的巴丹島，只有不到一百公里的距離嗎？近日美菲進行史上最大規模軍演，讓許多台灣民眾對菲律賓充滿好奇，台灣YouYuber「菲樓達人」在這支影片中，從地理位置、宗教、人口、簡史、語言等面向，介紹這個「離我們很近，卻不太了解」的國家。

「菲樓達人」首先提到菲律賓有7107個島嶼，僅有一千多個島嶼上是有人居住的，主要可分為首都馬尼拉所在的北部呂宋島，有宿霧、長灘島等著名觀光勝地的中部維薩亞斯群島，以及是糧食生產地的南部民答那峨群島。而在信仰上，菲律賓80％人口是信奉天主教，在南部民答那峨群島則有四分之一是信奉伊斯蘭教。

因曾受西班牙殖民，菲律賓在語言、宗教、文化、飲食都深深受到西班牙的影響。直到1898年美西戰爭爆發後，菲律賓易主成為美國殖民地，美國也在接下來的半世紀，將政治、民主和軍事制度帶到菲律賓，使得菲律賓民間的語言和文化西注入了更多的美式色彩。而目前菲律賓最多人使用的語言是他加祿語，使用人口超過2250萬，其次是宿霧語，使用人口超過2000萬，除此之外，英語也是菲律賓的官方語言之一，因此若是到菲律賓旅行，使用英語幾乎是可以暢行無阻。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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