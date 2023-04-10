中國環台軍演第2天，雙方軍艦台海中線對峙；IDF飛官臂章秀台灣黑熊痛扁小熊維尼

中國環台軍演第2天，路透：雙方軍艦台海中線對峙

（中央社）中國人民解放軍環繞台灣的軍演昨（9）日進入第2天，《路透社》指出中國部隊模擬精準打擊台灣。有消息人士表示，台灣與中國軍艦在台海中線附近對峙，但雙方都沒有出現挑釁行為。

中國國營電視台報導，環繞台灣的戰備巡邏和演習持續進行。報導提到：「多軍兵種部隊在戰區統一指揮下對台灣本島及周邊海域關鍵目標，實施模擬聯合精準打擊，持續保持圍島進逼態勢。」

熟悉區域安全情勢的消息人士告訴《路透社》，中國一直在模擬海空攻擊台灣西南海域的「外國軍事目標」。

這位匿名消息人士表示：「台灣不是他們的唯一目標，這相當具有挑釁意味。」

消息人士還說，台灣與中國軍艦在台海中線附近對峙，但雙方都沒有出現挑釁行為。台灣海峽中線多年來一直是兩岸之間的非官方界線。

中國人民解放軍軍事科學院研究員趙小卓告訴中國官方支持的《環球時報》，這是中國首次公開談論模擬攻擊台灣目標。

《環球時報》引述趙小卓的說法報導，主要目標包括跑道、軍事後勤設施和移動性目標等重點目標，「必要時一舉殲滅」。

國防部昨晚發布新聞稿指出，中共今日編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，統計自上午6時至下午4時止，計偵獲蘇愷30、殲10、殲11、殲15、殲16、轟6、運油20、運8、運9及空警500等各型機70架次。

國防部進一步說明，其中逾越中線及進入西南、東南空域35架次、共艦11艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。

國防部：10小時內70架次共機擾台、共艦增至11艘

（中央社）中共持續對台軍演，國防部昨天表示，統計自上午6時至下午4時止，計偵獲蘇愷30、殲10、轟6、運油20、運8、運9及空警500等各型機70架次，其中逾越中線及進入西南、東南空域35架次；共艦由9艘，增至11艘次。

中共解放軍東部戰區官方微博發布消息，自8日起至10日「將按計畫在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習。」

國防部晚上發布新聞稿表示，中共昨日編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，統計自上午6時至下午4時止，計偵獲蘇愷30、殲10、殲11、殲15、殲16、轟6、運油20、運8、運9及空警500等各型機70架次。

國防部進一步說明，其中逾越中線及進入西南、東南空域35架次、共艦11艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。

國防部指出，國軍面對中共東部戰區持續在台灣周邊軍演，均沉著冷靜應對，以訓練為著眼應處敵情。期間地面部隊落實戰備演練，陸基防空、制海飛彈部隊提高警覺，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則適切應處。

中共軍演，中國學者：今後圍台新模式

（中央社）共軍東部戰區8日起展開為期3天的環台戰備警巡和「聯合利劍」演習，中國軍校學者表示，演習目標指向明確、兵力運用靈活，綜合來看，這種模式可能成為共軍今後圍台的新模式。

針對總統蔡英文訪問友邦過境美國並於當地時間5日在加州洛杉磯與美眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面一事，共軍前天宣布8至10日按計畫「在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」。

《香港明報》昨天引述中國國防大學國家安全學院副教授張弛表示，「將環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習兩者結合來看，一是目標指向明確，戰備警巡從多方向全面逼近台島，通過演習部隊發布的圖片或短片，可清楚看到台島中央山脈及近岸標誌性建築，顯示出此次戰巡進逼力度非常大」。

二是兵力運用靈活，包括驅逐艦、護衛艦在內的海上力量從4個方向逼近，空中多種型號先進戰機同時越過海峽逼近台灣，多領域強力支援。

張弛認為，「綜合來看，這種模式可能會成為解放軍今後圍困台島、懲戒台獨分裂勢力的新模式」。

報導並指出，「此次演習的亮點之一，即山東艦航母編隊作為一個體系力量，在第一島鏈外部署，這說明中國遠海體系作戰能力得到大幅提升」。

陸媒《環球時報》則刊文說，部署到台灣東部外海的山東艦對圍台來說具有非常重要的戰術戰略意義，因為航艦編隊及艦載軍機的海空控制半徑遠達數百公里，可切斷外部勢力干預台海事務的通道，而編隊攜帶的長程飛彈可有效打擊台灣東部的軍事基地。

文章還表示，台灣中央山脈以東之前被視為能免受共軍打擊的安全區，設置了大量疏散基地及防禦設施，試圖在遭共軍打擊時分散部署主力戰機，但共軍航艦編隊出現在台灣東部海域，意味這些安全區已經失去意義。



Photo Credit: 軍聞社提供 via 中央社 中共持續對台軍演，一名經國號IDF戰機飛官9日執行起飛前檢查，其臂章大秀台灣黑熊手持中華民國國旗，並痛毆小熊維尼，相當有趣。

IDF飛官待命攔截共機，臂章秀台灣黑熊痛扁小熊維尼

（中央社）中共持續對台軍演，為守護台海安全，空軍飛行部隊全天待命。據軍方披露照片顯示，一名IDF飛官臂章圖樣為手持中華民國國旗的台灣黑熊，正痛扁小熊維尼，下方則以英文寫上「緊急升空」。

中共解放軍東部戰區官方微博發布消息，自8日起至10日「將按計畫在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習。」

軍方統計自昨日上午6時至中午12時止，共偵獲58架次共機，其中31架次逾越台灣海峽中線及侵擾西南防空識別區（ADIZ）；另有9艘次共艦在台灣周邊活動。

為守護台灣海空防安全，國軍防空、飛彈、飛行、艦艇等各級部隊均嚴陣以待，且飛行部隊為攔截可能進犯的共機，各空軍基地緊急升空的頻次也增加，不少居住在空軍基地周邊的民眾都能聽見戰機巨大的引擎聲，也被稱為是「安心的聲音」。