中國環台軍演第2天，雙方軍艦台海中線對峙；IDF飛官臂章秀台灣黑熊痛扁小熊維尼

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共軍東部戰區8日起展開為期3天的環台戰備警巡和「聯合利劍」演習，中國軍校學者表示，演習目標指向明確、兵力運用靈活，綜合來看，這種模式可能成為共軍今後圍台的新模式。熟悉區域安全情勢的消息人士告訴《路透社》，台灣與中國軍艦在台海中線附近對峙，但雙方都沒有出現挑釁行為。
中國環台軍演第2天，路透：雙方軍艦台海中線對峙
（中央社）中國人民解放軍環繞台灣的軍演昨（9）日進入第2天，《路透社》指出中國部隊模擬精準打擊台灣。有消息人士表示，台灣與中國軍艦在台海中線附近對峙，但雙方都沒有出現挑釁行為。
中國國營電視台報導，環繞台灣的戰備巡邏和演習持續進行。報導提到：「多軍兵種部隊在戰區統一指揮下對台灣本島及周邊海域關鍵目標，實施模擬聯合精準打擊，持續保持圍島進逼態勢。」
熟悉區域安全情勢的消息人士告訴《路透社》，中國一直在模擬海空攻擊台灣西南海域的「外國軍事目標」。
這位匿名消息人士表示：「台灣不是他們的唯一目標，這相當具有挑釁意味。」
消息人士還說，台灣與中國軍艦在台海中線附近對峙，但雙方都沒有出現挑釁行為。台灣海峽中線多年來一直是兩岸之間的非官方界線。
中國人民解放軍軍事科學院研究員趙小卓告訴中國官方支持的《環球時報》，這是中國首次公開談論模擬攻擊台灣目標。
《環球時報》引述趙小卓的說法報導，主要目標包括跑道、軍事後勤設施和移動性目標等重點目標，「必要時一舉殲滅」。
國防部昨晚發布新聞稿指出，中共今日編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，統計自上午6時至下午4時止，計偵獲蘇愷30、殲10、殲11、殲15、殲16、轟6、運油20、運8、運9及空警500等各型機70架次。
國防部進一步說明，其中逾越中線及進入西南、東南空域35架次、共艦11艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。
國防部：10小時內70架次共機擾台、共艦增至11艘
（中央社）中共持續對台軍演，國防部昨天表示，統計自上午6時至下午4時止，計偵獲蘇愷30、殲10、轟6、運油20、運8、運9及空警500等各型機70架次，其中逾越中線及進入西南、東南空域35架次；共艦由9艘，增至11艘次。
中共解放軍東部戰區官方微博發布消息，自8日起至10日「將按計畫在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習。」
國防部晚上發布新聞稿表示，中共昨日編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，統計自上午6時至下午4時止，計偵獲蘇愷30、殲10、殲11、殲15、殲16、轟6、運油20、運8、運9及空警500等各型機70架次。
國防部進一步說明，其中逾越中線及進入西南、東南空域35架次、共艦11艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。
國防部指出，國軍面對中共東部戰區持續在台灣周邊軍演，均沉著冷靜應對，以訓練為著眼應處敵情。期間地面部隊落實戰備演練，陸基防空、制海飛彈部隊提高警覺，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則適切應處。
中共軍演，中國學者：今後圍台新模式
（中央社）共軍東部戰區8日起展開為期3天的環台戰備警巡和「聯合利劍」演習，中國軍校學者表示，演習目標指向明確、兵力運用靈活，綜合來看，這種模式可能成為共軍今後圍台的新模式。
針對總統蔡英文訪問友邦過境美國並於當地時間5日在加州洛杉磯與美眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面一事，共軍前天宣布8至10日按計畫「在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」。
《香港明報》昨天引述中國國防大學國家安全學院副教授張弛表示，「將環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習兩者結合來看，一是目標指向明確，戰備警巡從多方向全面逼近台島，通過演習部隊發布的圖片或短片，可清楚看到台島中央山脈及近岸標誌性建築，顯示出此次戰巡進逼力度非常大」。
二是兵力運用靈活，包括驅逐艦、護衛艦在內的海上力量從4個方向逼近，空中多種型號先進戰機同時越過海峽逼近台灣，多領域強力支援。
張弛認為，「綜合來看，這種模式可能會成為解放軍今後圍困台島、懲戒台獨分裂勢力的新模式」。
報導並指出，「此次演習的亮點之一，即山東艦航母編隊作為一個體系力量，在第一島鏈外部署，這說明中國遠海體系作戰能力得到大幅提升」。
陸媒《環球時報》則刊文說，部署到台灣東部外海的山東艦對圍台來說具有非常重要的戰術戰略意義，因為航艦編隊及艦載軍機的海空控制半徑遠達數百公里，可切斷外部勢力干預台海事務的通道，而編隊攜帶的長程飛彈可有效打擊台灣東部的軍事基地。
文章還表示，台灣中央山脈以東之前被視為能免受共軍打擊的安全區，設置了大量疏散基地及防禦設施，試圖在遭共軍打擊時分散部署主力戰機，但共軍航艦編隊出現在台灣東部海域，意味這些安全區已經失去意義。
IDF飛官待命攔截共機，臂章秀台灣黑熊痛扁小熊維尼
（中央社）中共持續對台軍演，為守護台海安全，空軍飛行部隊全天待命。據軍方披露照片顯示，一名IDF飛官臂章圖樣為手持中華民國國旗的台灣黑熊，正痛扁小熊維尼，下方則以英文寫上「緊急升空」。
中共解放軍東部戰區官方微博發布消息，自8日起至10日「將按計畫在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習。」
軍方統計自昨日上午6時至中午12時止，共偵獲58架次共機，其中31架次逾越台灣海峽中線及侵擾西南防空識別區（ADIZ）；另有9艘次共艦在台灣周邊活動。
為守護台灣海空防安全，國軍防空、飛彈、飛行、艦艇等各級部隊均嚴陣以待，且飛行部隊為攔截可能進犯的共機，各空軍基地緊急升空的頻次也增加，不少居住在空軍基地周邊的民眾都能聽見戰機巨大的引擎聲，也被稱為是「安心的聲音」。
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
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育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。