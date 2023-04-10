日本長崎大學模擬東北亞核戰5情境：美中若為台互攻核武，將直接造成260萬人死亡

（中央社）日本長崎大學廢除核武器研究中心（RECNA）所做模擬結果顯示，如果美國與中國為了台灣爆發核戰，推估直接造成死亡人數將高達約260萬人，籲各界再度認識核武器的危險性。

《日本放送協會》（NHK）報導，RECNA與美國的研究所等機構進行模擬，試圖理解一旦在東北亞爆發核戰，究竟會造成多大傷亡。

模擬結果顯示，即使受害有限的情況，從使用核武器後數個月內，受攻擊地區至少會有25%人口死亡。RECNA表示，「必須正視使用核武器的風險，修正仰賴核嚇阻的安全保障框架」。

模擬共假想5種情況，分別是中國使用核武後，美國使用核武反擊；北韓使用核武後，美國反擊；美國先發制人使用核武，北韓在反擊時使用；恐怖分子在日本主要都市發動核武攻擊；以及俄羅斯使用核武後，美國使用核武反擊。

1. 中國使用核武後，美國使用核武反擊

模擬假想中國國內對領導中心反感升高，中國領導中心為轉移國民關注焦點攻擊台灣防衛設施，而台灣方面在美方軍援下反擊，情勢因而升溫。

在這種情況下，中國對美方進一步參與戰事感到憂慮，判斷僅使用一般武器難以獲勝，決定朝駐紮在日本及韓國的美軍基地及船艦使用核武。美方受攻擊後，針對中國可能有洲際彈道飛彈及核彈的基地等設施，使用小型核武反擊。

在這個想定中，中美雙方共使用24枚核武器。受攻擊地區人口的35%、約260萬人，將在數個月內死亡；另推估約9萬6000人到83萬人，將受放射線及飛散放射性物質長期影響罹癌而死。

2. 北韓先使用核武，美國隨後反擊

模擬假想北韓面臨國內外經濟壓力，為了取得和美國及韓國談判的有利條件，出於威嚇目的動用核武，朝韓國沿岸發動攻擊。

美國應韓國的要求展開反擊，並對北韓可能有洲際彈道飛彈及核彈的基地等設施，使用小型核武攻擊。

在這個想定中，受攻擊地區人口的27%、約1萬1000人將在數個月內死亡；另推估有1萬6000人到3萬6000人因長期影響罹癌死亡。

3. 美國先發制人使用核武，北韓使用核武反擊

模擬假想因為北韓持續試射可能威脅美國本土的洲際彈道飛彈，美國總統基於國內政治壓力，決定對北韓的核武系統發動攻擊，先發制人。

北韓隨後對韓國和日本的美軍基地使用核武反擊，中國也因為憂心北韓會被美國控制而介入，美中互相朝對方軍事設施發動核武攻擊。

在這個想定中，受攻擊地區人口的33%、約210萬人將在數個月內死亡；另推估48萬人到92萬人因長期影響罹癌死亡。

4. 恐怖分子在日本主要都市使用小型核彈

模擬假想恐怖分子為了獲得關注，走私小型核武在日本都市發動攻擊。在這個想定中，受攻擊地區人口的25%、約22萬人將在數個月內死亡；另推估會有41萬人到56萬人受長期影響罹癌死亡。

5. 俄羅斯先使用核武後，美國再使用核武反擊

模擬假想由於俄羅斯與烏克蘭戰爭情勢升高，美國應日本和韓國要求，在日本海的潛艦和船艦上部署搭載核武器的轟炸機。

俄羅斯於是對日本的美軍基地，以及日本海上的船艦發動核武攻擊。美國則對俄羅斯東部的基地使用小型核武反擊。

在這個想定中，受攻擊地區人口的36%、約29萬人將在數個月內死亡；另推估1萬4000人到8萬5000人受長期影響罹癌死亡。

報告書指出，「先發制人使用核武器後的數日之內，就可能升級為世界性核戰。即使再怎麼謹慎估算，動用核武就意味著將發生人道的、政治的及社會的悲劇」。

此外，動用核武的原因通常出自於敵對國家之間誤解對方的意圖，或是缺乏溝通。報告書指出，因此擁核國家之間必須維持必要溝通管道，以避免誤判。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀