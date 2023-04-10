美前國防部高官：美國與其盟友勿指望棄台換和平，中國擴武野心不僅止於這座島嶼
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如果華盛頓、東京及其盟友放棄台灣，能指望北京征服台灣後就收手嗎？柯伯吉說，針對習近平的個性和中國想成為世界頭號強國的既定目標進行合理評估，都會顯示並非如此，但真正讓人擔心的是，中國的軍事力量將更延伸，擴及到台灣以外的地方。
（中央社）美國國防部前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）投書媒體說，許多人或許覺得，若中國犯台，美國與其盟友不承諾保台可能更省事穩妥，但棄台並不會讓中國滿足，因為北京的野心不僅止於台灣。
柯伯吉7日投書《日經亞洲》（Nikkei Asia）指出，近來各界關注，若中國進犯台灣，美國及其主要盟友日本、澳洲等是否該承諾保台。許多人認為，切割台灣是不是會更簡單、更安全，畢竟台灣只是個靠近中國、距離美國非常遙遠的小島。
但柯伯吉認為，美國及其盟友不能保守地指望，只要他們棄台，中國就會滿足，而是應該認知到，中國的野心遠遠不止於這座島嶼。
他指出，從北京趾高氣昂、咄咄逼人的言辭和中國領導人習近平的個性，都能看出中國野心不僅止台灣，但中國野心讓人擔心、最讓人信服的理由，是中國正在擴充武裝部隊與海外軍事據點。
一國在國際安全場域會有何種作為，從一國的軍事發展或許最能窺知。從根本上來說，這是因為發展強大的軍事力量代價高昂，必須由上到下、由國家主導，需要多年的規劃和小心執行。
一國的軍事發展往往比外交聲明透露更多，因為官方立場很容易改變，而一個國家、尤其是有修正主義目標的國家，更有強大的動機隱藏。此外，就算領導人以較有限的目標進行軍事建設，繼任者也可能決定在前任領導層建立的基礎上有更多作為。
因此，根據一國的軍事發展來推斷其未來想做什麼，似乎就很合理了。從這點來看，中國正在建設的軍隊，顯然就是為了把軍力投射到台灣之外而設計。
北京正在打造的軍事力量明顯是為遠程力量投射而設計，而非單單向周邊鄰國展示肌肉，更別說只是為了捍衛領土。
北京正在開發核動力潛艦和大型航空母艦，這些都是不僅可在近海、也能在遠洋及深海投射決定性力量的「藍水海軍」的典型要素。
此外，中國也在大力發展的太空架構（space architecture）、遠程飛機、加油機、更強大的陸戰隊等等，都是一國想在整個亞洲、以及亞洲之外投射決定性力量的軍事特徵。
不只是軍力發展，積極尋求建立海外軍事基地，也是中國野心勃勃的證據。
根據美國政府的說法，北京正在追求或探索基地的清單包括南海島嶼；東南亞的柬埔寨、緬甸、泰國和印尼；印度洋地區的吉布地、阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦、肯亞、斯里蘭卡、塞席爾群島和坦尚尼亞；南太平洋的索羅門群島和萬那杜；甚至非洲大西洋沿岸的赤道幾內亞和安哥拉。
基於上述種種，再回到問題的起點：如果華盛頓、東京及其盟友放棄台灣，能指望北京征服台灣後就收手嗎？柯伯吉說，針對習近平的個性和中國想成為世界頭號強國的既定目標進行合理評估，都會顯示並非如此，但真正讓人擔心的是，中國的軍事力量將更延伸，擴及到台灣以外的地方。
若是如此，華盛頓、東京及其盟友就應做好保台準備，盼能藉著表明讓台灣屈從的努力很可能失敗，來阻止北京發動攻擊。
如果北京拿不下台灣，其軍力基本上就會被束縛在日本、台灣與菲律賓形成的島鏈之後；這麼一來，北京就不得不在美國及其盟友能容忍的基礎上，對其進一步崛起的條件進行談判。
但這種方法的關鍵前提是，美國與盟友能以合理的成本，有效地捍衛台灣。
柯伯吉表示，現在的軍事平衡繼續朝著對中國有利的方向轉變，繼續這樣下去只會提高北京攻台的可能性，而大家應該知道，那不會是北京野心的終點。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！