日本地方選舉：維新會勢力擴張贏得奈良縣知事，全國近四分之一議員「無投票當選」
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日本4年前舉行統一地方選舉時，高達26.9％的都道府縣議會議員是「無投票當選」（指該場選舉的候選人數與應選名額是同額或不足額），這種情況在町村議會議員占比也有23.3％，顯示地方議員候選人不足的問題日趨嚴重。
日本地方選舉前半段選戰，維新會勢力擴張
（中央社）日本第20屆統一地方選舉的「前半段」選戰，9日舉行9道府縣知事及6政令市長選舉等的投開票作業。區域型政黨大阪維新會在大阪府及大阪市；國政政黨日本維新會在奈良縣首長選舉勝出。
日本放送協會（NHK）報導，日本4年一度的統一地方選舉（類似台灣九合一地方選舉）的「前半段」選戰，9日舉行投開票作業，選出9道府縣知事、6個政令指定都市的市長以及41道府縣議會議員及17政令指定都市市議會議員。
另外，「後半段」的4月23日將選出政令市以外的市區町村首長及議會議員。
其中，被稱為「雙選舉」的大阪府知事及大阪市長選舉，9日投開票結果，由47歲的大阪府知事吉村洋文連任；首度參選大阪市長選舉的41歲的橫山英幸當選。兩人都是區域型政黨大阪維新會提名的候選人，上一次大阪府市「雙選舉」也是由大阪維新會的候選人勝選。
奈良縣知事選舉呈現保守分裂的局面，選舉結果，日本維新會的新人、54歲的奈良縣生駒市前市長山下真當選。
這是維新會（包括大阪維新會及日本維新會）首度在大阪府以外的地方拿下知事寶座。這次，山下真擊敗了自民黨推薦的新人、48歲的前官僚平木省以及自民黨部分縣議員等支持的78歲的現任奈良縣知事荒井正吾。
本屆地方選舉全國唯一形成朝野政黨全面對決的是北海道知事選舉。執政聯盟自民黨、公明黨及區域政黨新黨大地聯合推薦的現任北海道知事鈴木直道連任，這是鈴木第2度當選北海道知事，他擊敗最大在野黨立憲民主黨推薦、共產黨及日本國民民主黨北海道連（地方黨部）等支持的前眾議員池田真紀等人。
鈴木在選戰當中訴求自己這4年的施政成果，包括做好因應COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的防疫工作，他的選舉政見是將加強招攬企業將總公司遷至北海道、招攬尖端產業到北海道投資，吸納新人才，以促進北海道經濟成長。
德島縣知事選舉結果，以無黨籍身分參選、53歲的前眾議員後藤田正純當選，他首度當選德島縣知事。這是德島縣時隔20年選出新知事。
後藤田的勁敵是無黨籍身分參選的前參議員三木亨、自民黨縣連（德島縣地方黨部）推薦的現任德島縣知事飯泉嘉門等人。
後藤田出身於東京，2000年在眾議院選舉當選區是德島3區，首度當選眾議員，擔任眾議員逾20年，曾擔任過內閣府副大臣。他2004年與女星水野真紀結婚。
因現任大分縣知事退休，本屆地方選舉，時隔20年由首度參選知事的候選人競爭，結果由自民黨及公明黨本部推薦的65歲的前大分市長佐藤樹一郎當選。
其他4縣的知事都是現任知事連任。包括神奈川縣知事黑岩祐治（第4度當選）、福井縣知事杉本達治（第2度當選）、鳥取縣知事平井伸治（第5度當選）、島根縣知事丸山達也（第2度當選）。
大阪市以外的政令都市的市長選舉結果，札幌市長由現任市長秋元克廣連任（第3度當選）；靜岡市長由無黨籍新人、前靜岡縣副知事難波喬司當選；濱松市長由無黨籍新人、總務省前課長中野祐介當選；廣島市長現任市長松井一實連任（第4度當選）。
日本地方選舉，565人不用投票直接當選議員
日本9日舉行2023年統一地方選舉「前半段」投票，將選出包括北海道、大阪府等9個道府縣知事。另外，跟4年前類似，占總數約四分之一的565人不用經投票已確定當選地方議員。
日本2023年統一地方選舉（類似台灣九合一地方選舉）分別在9日及4月23日投票。「前半段」的9日將選出道府縣、政令指定都市首長及議會議員；「後半段」的4月23日將選出政令市以外的市區町村首長及議會議員。
日本4年前舉行統一地方選舉時，高達26.9％的都道府縣議會議員是「無投票當選」（指該場選舉的候選人數與應選名額是同額或不足額），這種情況在町村議會議員占比也有23.3％，顯示地方議員候選人不足的問題日趨嚴重。
日本青年協議會代表理事室橋祐貴曾撰文分析為何會出現候選人不足的情況，除了「政治人物不具魅力（感覺不到價值）」外，還有「職業風險高（相對來說待遇差）」。
日本放送協會報導，日本9日舉行包括9個道府縣知事選舉、6個政令指定都市市長選舉、41個道府縣議員選舉，及17個政令指定都市議員選舉。
41個道府縣議員選舉中，占應選總人數約25％的565人已確定「無投票當選」，剩餘的1695席由各黨角逐。
在知事選舉中，北海道是全日本唯一朝野對決的選區。奈良縣及德島縣因自民黨內出現分歧，成為「保守分裂」的選戰。
大阪跟4年前一樣，9日同時舉行大阪府知事及大阪市長選舉，由大阪維新會跟其他政黨角逐。
9日除了部分地區外，投票時間從上午7時到晚間8時止，之後隨即進行開票作業。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
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