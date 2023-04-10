日本地方選舉：維新會勢力擴張贏得奈良縣知事，全國近四分之一議員「無投票當選」

日本地方選舉前半段選戰，維新會勢力擴張

（中央社）日本第20屆統一地方選舉的「前半段」選戰，9日舉行9道府縣知事及6政令市長選舉等的投開票作業。區域型政黨大阪維新會在大阪府及大阪市；國政政黨日本維新會在奈良縣首長選舉勝出。

日本放送協會（NHK）報導，日本4年一度的統一地方選舉（類似台灣九合一地方選舉）的「前半段」選戰，9日舉行投開票作業，選出9道府縣知事、6個政令指定都市的市長以及41道府縣議會議員及17政令指定都市市議會議員。

另外，「後半段」的4月23日將選出政令市以外的市區町村首長及議會議員。

其中，被稱為「雙選舉」的大阪府知事及大阪市長選舉，9日投開票結果，由47歲的大阪府知事吉村洋文連任；首度參選大阪市長選舉的41歲的橫山英幸當選。兩人都是區域型政黨大阪維新會提名的候選人，上一次大阪府市「雙選舉」也是由大阪維新會的候選人勝選。

奈良縣知事選舉呈現保守分裂的局面，選舉結果，日本維新會的新人、54歲的奈良縣生駒市前市長山下真當選。

這是維新會（包括大阪維新會及日本維新會）首度在大阪府以外的地方拿下知事寶座。這次，山下真擊敗了自民黨推薦的新人、48歲的前官僚平木省以及自民黨部分縣議員等支持的78歲的現任奈良縣知事荒井正吾。

本屆地方選舉全國唯一形成朝野政黨全面對決的是北海道知事選舉。執政聯盟自民黨、公明黨及區域政黨新黨大地聯合推薦的現任北海道知事鈴木直道連任，這是鈴木第2度當選北海道知事，他擊敗最大在野黨立憲民主黨推薦、共產黨及日本國民民主黨北海道連（地方黨部）等支持的前眾議員池田真紀等人。

鈴木在選戰當中訴求自己這4年的施政成果，包括做好因應COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的防疫工作，他的選舉政見是將加強招攬企業將總公司遷至北海道、招攬尖端產業到北海道投資，吸納新人才，以促進北海道經濟成長。

德島縣知事選舉結果，以無黨籍身分參選、53歲的前眾議員後藤田正純當選，他首度當選德島縣知事。這是德島縣時隔20年選出新知事。

後藤田的勁敵是無黨籍身分參選的前參議員三木亨、自民黨縣連（德島縣地方黨部）推薦的現任德島縣知事飯泉嘉門等人。

後藤田出身於東京，2000年在眾議院選舉當選區是德島3區，首度當選眾議員，擔任眾議員逾20年，曾擔任過內閣府副大臣。他2004年與女星水野真紀結婚。

因現任大分縣知事退休，本屆地方選舉，時隔20年由首度參選知事的候選人競爭，結果由自民黨及公明黨本部推薦的65歲的前大分市長佐藤樹一郎當選。

其他4縣的知事都是現任知事連任。包括神奈川縣知事黑岩祐治（第4度當選）、福井縣知事杉本達治（第2度當選）、鳥取縣知事平井伸治（第5度當選）、島根縣知事丸山達也（第2度當選）。

大阪市以外的政令都市的市長選舉結果，札幌市長由現任市長秋元克廣連任（第3度當選）；靜岡市長由無黨籍新人、前靜岡縣副知事難波喬司當選；濱松市長由無黨籍新人、總務省前課長中野祐介當選；廣島市長現任市長松井一實連任（第4度當選）。

日本地方選舉，565人不用投票直接當選議員

日本9日舉行2023年統一地方選舉「前半段」投票，將選出包括北海道、大阪府等9個道府縣知事。另外，跟4年前類似，占總數約四分之一的565人不用經投票已確定當選地方議員。

日本2023年統一地方選舉（類似台灣九合一地方選舉）分別在9日及4月23日投票。「前半段」的9日將選出道府縣、政令指定都市首長及議會議員；「後半段」的4月23日將選出政令市以外的市區町村首長及議會議員。

日本4年前舉行統一地方選舉時，高達26.9％的都道府縣議會議員是「無投票當選」（指該場選舉的候選人數與應選名額是同額或不足額），這種情況在町村議會議員占比也有23.3％，顯示地方議員候選人不足的問題日趨嚴重。

日本青年協議會代表理事室橋祐貴曾撰文分析為何會出現候選人不足的情況，除了「政治人物不具魅力（感覺不到價值）」外，還有「職業風險高（相對來說待遇差）」。

日本放送協會報導，日本9日舉行包括9個道府縣知事選舉、6個政令指定都市市長選舉、41個道府縣議員選舉，及17個政令指定都市議員選舉。

41個道府縣議員選舉中，占應選總人數約25％的565人已確定「無投票當選」，剩餘的1695席由各黨角逐。

在知事選舉中，北海道是全日本唯一朝野對決的選區。奈良縣及德島縣因自民黨內出現分歧，成為「保守分裂」的選戰。

大阪跟4年前一樣，9日同時舉行大阪府知事及大阪市長選舉，由大阪維新會跟其他政黨角逐。

9日除了部分地區外，投票時間從上午7時到晚間8時止，之後隨即進行開票作業。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航