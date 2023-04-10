2023/04/10,
科學

明晚抬頭看星星：金星合昴宿星團、水星東大距11日起接力登場

明晚抬頭看星星：金星合昴宿星團、水星東大距11日起接力登場
Photo Credit: 台北市立天文館網頁

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台北市天文館新聞稿表示，11日將出現「金星合昴宿星團」，當晚7時天色全黑後，位於西方天空最亮的星即為金星，亮度達-4.0等，昴宿星團在其右側不到2.5度，在金星的指引下非常容易辨識。12日是今年首次的「水星東大距」，在「大距」前後幾天，常被陽光掩沒的水星，與太陽夾角達到最大，因此最適合觀賞。

（中央社）台北市天文館昨（9）日指出，11日起有2個星象可觀測，分別為「金星合昴宿星團」及「水星東大距」，2個星象肉眼都可看見，若用天文望遠鏡觀測更壯觀，還可見如弦月般的水星。

台北市天文館新聞稿表示，11日將出現「金星合昴宿星團」，當晚7時天色全黑後，位於西方天空最亮的星即為金星，亮度達-4.0等，昴宿星團在其右側不到2.5度，在金星的指引下非常容易辨識。

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4月11日金星合昴宿星團之模擬圖。（圖片來源：台北市立天文館網頁

天文館指出，昴宿星團又被稱為「七姊妹星團」，是位於金牛座的1個年輕疏散星團，由數百顆形成不到1億年的藍色明亮恆星組成，周圍散布大量氣體與塵埃，肉眼即可看見，若以雙筒望遠鏡觀賞或透過天文攝影更是壯觀，堪稱全天最美星團，在當晚9時西落前均可觀賞。

12日是今年首次的「水星東大距」，在「大距」前後幾天，常被陽光掩沒的水星，與太陽夾角達到最大，因此最適合觀賞。

天文館表示，水星在12日與太陽相距可達19.5度，黃昏天色漸暗後，即出現於西方低空，以肉眼或雙筒望遠鏡即可看見亮度0等的水星，若透過天文望遠鏡放大，還可看出如弦月般的外觀。

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4月12日傍晚時所見水星與其外觀模擬圖。（圖片來源：台北市立天文館網頁

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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