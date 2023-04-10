慈濟土耳其志工贈500年手抄古蘭經，證嚴法師委託國立台灣圖書館花2年多「修舊如舊」

（中央社）慈濟土耳其志工胡光中兩年多前送給證嚴法師具500年歷史的手抄古蘭經，但因嚴重受損，國立台灣圖書館接受委託進行修復，歷經尋找材料等過程，即將修舊如舊的修復完成 。

國台圖的「圖書醫院」是國內少數和故宮博物院具備修復古籍能力的學術機構。擁有國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所博士學歷的修復師徐美文，在國台圖館長曹翠英及證嚴法師的支持託付下，進行歷經蟲蛀、水淹、土埋和火燒、殘破的古蘭經的古籍修復挑戰。

從事古籍修復15年的徐美文向《中央社》記者表示，修復這本古蘭經阿拉伯文手抄本也是一個機緣，證嚴法師以大愛的精神，接受回教徒的志工贈書，但她翻閱時發現書上有很多「螞蟻」，怕典籍再遭毀損，才會輾轉找上國台圖來協助修護。

Photo Credit: 中央社 慈濟土耳其志工胡光中曾送給證嚴法師一部具500年歷史的手抄古蘭經，但嚴重受損，後由國立台灣圖書館接受委託進行修復。（徐美文提供）中央社記者王鴻國傳真 112年4月9日

徐美文說，證嚴法師所看到的「螞蟻」，其實是一般古書中常見的「菸甲蟲」，由於這本古籍受損嚴重，她當時無法向證嚴法師保證能修復，必須先用「低氧除蟲法」消毒除蟲，然後進行編碼和清潔等工作，才能嘗試讓古籍風華再現。

只是這古蘭經手抄本是由4人用不同墨水抄寫而成，共有75個章節，約於西元15世紀至16世紀間接續完成，為了修復古籍「修舊如舊」，她先花了8個月來尋找類似紙質。

首先，要確認古蘭經是用莎草紙，也就是植物壓製的，還是人造紙，最後經顯微鏡仔細比對後，才確認是具有麻布纖維的紙，但卻遲遲找不出現代類似的紙質，甚至找上了多家造紙廠，也製作不出類似的紙質。

紙是修復上的基本功，她說，最後在國台圖的庫房中找到紙質相近白麻紙，再來就是要染色，試了許多植物染料都不成功，於是轉向找了礦物顏料，幾經調配才讓她找到類似顏料，再經過調配確認配方比例後，採取邊修復邊染紙的作法。

她表示，修復頁面上還需貼合保護文字的「典具帖」，這是日製薄如蟬翼的紙，用於保護古籍修護頁面後的紙，如何用漿糊來貼合易破裂且價格昂貴的「典具帖」紙，又是一個困難的挑戰。她笑說「光是貼合一頁，最少就要花上半天的時間」。

Photo Credit: 中央社 國立台灣圖書館接受委託協助修復具500年歷史、破損嚴重的手抄古蘭經，從事古籍修復15年的徐美文受訪透露，在修復頁面上還須貼合保護文字的「典具帖」，這是日製薄如蟬翼的紙，如何用漿糊來貼合易破裂且價格昂貴的「典具帖」紙，也是個困難的挑 戰。（徐美文提供）中央社記者王鴻國傳真 112年4月9日

她表示，她不是佛教徒，也不是回教徒，秉持尊重典籍的心來從事修護工作，她遵守了回教徒不吃豬肉的禁忌，修復期間不吃豬肉，果然在冥冥之中的力量護佑下，讓修復工作能順利進行。她內心時常跟這部經典對話，祈求修復順利。畢竟這本書的壽命跟承受過的天然及人為災害，都遠超過大家的想像。

徐美文強調，故宮專精於線裝書及書畫、檔案修復，但對於西洋古書的修復，國台圖是少數具有技能的單位。接下來還要修整封面跟裝訂整本書，預估4月底能大功告成。

她強調，她在書頁中找到古代塵土及人類毛髮、植物種籽等異物。都會分類保存，預計在7月將這本書修復過程文物及各種努力一一展示出來，展現出尊重歷史及古代文化特性的作為。

Photo Credit: 中央社 國立台灣圖書館的「圖書醫院」接受委託協助修復具500年歷史的手抄古蘭經，修復師徐美文說，修復這本古蘭經阿拉伯文手抄本也是一個機緣，證嚴法師當初翻閱時發現書上有很多「螞蟻」，怕典籍再遭毀損，才會輾轉找上國台圖來協助修護。（徐美文提供）中央社記者王鴻國傳真 112年4月9日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀