慈濟土耳其志工贈500年手抄古蘭經，證嚴法師委託國立台灣圖書館花2年多「修舊如舊」
我們想讓你知道的是
修復師表示，她不是佛教徒，也不是回教徒，秉持尊重典籍的心來從事修護工作，她遵守了回教徒不吃豬肉的禁忌，修復期間不吃豬肉，果然在冥冥之中的力量護佑下，讓修復工作能順利進行。她內心時常跟這部經典對話，祈求修復順利。畢竟這本書的壽命跟承受過的天然及人為災害，都遠超過大家的想像。
（中央社）慈濟土耳其志工胡光中兩年多前送給證嚴法師具500年歷史的手抄古蘭經，但因嚴重受損，國立台灣圖書館接受委託進行修復，歷經尋找材料等過程，即將修舊如舊的修復完成 。
國台圖的「圖書醫院」是國內少數和故宮博物院具備修復古籍能力的學術機構。擁有國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所博士學歷的修復師徐美文，在國台圖館長曹翠英及證嚴法師的支持託付下，進行歷經蟲蛀、水淹、土埋和火燒、殘破的古蘭經的古籍修復挑戰。
從事古籍修復15年的徐美文向《中央社》記者表示，修復這本古蘭經阿拉伯文手抄本也是一個機緣，證嚴法師以大愛的精神，接受回教徒的志工贈書，但她翻閱時發現書上有很多「螞蟻」，怕典籍再遭毀損，才會輾轉找上國台圖來協助修護。
徐美文說，證嚴法師所看到的「螞蟻」，其實是一般古書中常見的「菸甲蟲」，由於這本古籍受損嚴重，她當時無法向證嚴法師保證能修復，必須先用「低氧除蟲法」消毒除蟲，然後進行編碼和清潔等工作，才能嘗試讓古籍風華再現。
只是這古蘭經手抄本是由4人用不同墨水抄寫而成，共有75個章節，約於西元15世紀至16世紀間接續完成，為了修復古籍「修舊如舊」，她先花了8個月來尋找類似紙質。
首先，要確認古蘭經是用莎草紙，也就是植物壓製的，還是人造紙，最後經顯微鏡仔細比對後，才確認是具有麻布纖維的紙，但卻遲遲找不出現代類似的紙質，甚至找上了多家造紙廠，也製作不出類似的紙質。
紙是修復上的基本功，她說，最後在國台圖的庫房中找到紙質相近白麻紙，再來就是要染色，試了許多植物染料都不成功，於是轉向找了礦物顏料，幾經調配才讓她找到類似顏料，再經過調配確認配方比例後，採取邊修復邊染紙的作法。
她表示，修復頁面上還需貼合保護文字的「典具帖」，這是日製薄如蟬翼的紙，用於保護古籍修護頁面後的紙，如何用漿糊來貼合易破裂且價格昂貴的「典具帖」紙，又是一個困難的挑戰。她笑說「光是貼合一頁，最少就要花上半天的時間」。
她表示，她不是佛教徒，也不是回教徒，秉持尊重典籍的心來從事修護工作，她遵守了回教徒不吃豬肉的禁忌，修復期間不吃豬肉，果然在冥冥之中的力量護佑下，讓修復工作能順利進行。她內心時常跟這部經典對話，祈求修復順利。畢竟這本書的壽命跟承受過的天然及人為災害，都遠超過大家的想像。
徐美文強調，故宮專精於線裝書及書畫、檔案修復，但對於西洋古書的修復，國台圖是少數具有技能的單位。接下來還要修整封面跟裝訂整本書，預估4月底能大功告成。
她強調，她在書頁中找到古代塵土及人類毛髮、植物種籽等異物。都會分類保存，預計在7月將這本書修復過程文物及各種努力一一展示出來，展現出尊重歷史及古代文化特性的作為。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！