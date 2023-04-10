2023/04/10,
國際

馬克宏稱歐洲不捲入台海議題引發國際砲轟，推特創新詞「macroning」諷賣友求榮

馬克宏稱歐洲不捲入台海議題引發國際砲轟，推特創新詞「macroning」諷賣友求榮
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。Photo Credit: GettyImages

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歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）狠批，馬克宏訪中結果比預期的更糟，「真的是完全的災難......以他對中國和台灣的立場，馬克宏喪失了成為歐洲領袖的任何主張」。更糟的是，馬克宏這番言論已延燒到大西洋彼岸，恐怕影響歐洲與美國的關係。

（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中回程接受媒體訪問，表示要避免因台灣和中國起衝突，歐洲不該為美國附庸，引發國際砲轟。歐洲各方批評馬克宏喪失歐洲領袖資格；美國議員則認為應重審與歐關係。

法國總統馬克宏結束訪中行程在總統專機上接受歐洲政治新聞網站《Politico》、《世界報》（Le Monde）和《迴聲報》（Les Echos）三家媒體訪問時表示，歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，強調歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸。

馬克宏在9日刊登的專訪中說：「歐洲人面臨的問題在於：加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中國的過度反應做調整」。

《Politico》分析，馬克宏顯然同意中國國家主席習近平歐洲不應干涉台海議題的觀點。他告訴記者，「歐洲人無法解決烏克蘭危機，我們又怎麼能可靠地在台灣議題上說：小心，若你亂來，我們會出面？」

馬克宏自認為「代表歐洲」，與美國保持距離，但同時又對中國順從迎合的言論引起國際輿論譁然，遭各國政治人物、學者、記者譴責，認為他沒資格做歐洲領袖。

烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）注意到馬克宏在專訪中使用俄國與中國政治宣傳所稱的「烏克蘭危機」，而非「戰爭」。

他在推特上發難：「這不是什麼『危機』，而是入侵烏克蘭的俄羅斯戰爭。透過如此表態，馬克宏削弱了法國的公信力。」

美國在俄烏戰爭中大力軍援烏克蘭，並提供歐洲安全保護，東歐國家對於美國與跨大西洋聯盟的態度顯然與馬克宏大相徑庭。

波蘭國內安全局發言人札林（Stanislaw Zaryn）直言：「北大西洋公約組織聯盟必須團結一致，對抗未來威脅和挑戰。讓歐洲與美國相鬥是死路一條。」

愛沙尼亞國會外交事務委員會成員米克爾森（Marko Mihkelson）質問，「為什麼，馬克宏總統？歐洲應該和美國站在一起，抗衡中國勢力」。

愛沙尼亞外交政策研究所主任萊克（Kristi Raik）說，只要馬克宏仍沒有在提及美國對歐洲的安全保障，以及如何防禦歐洲抵抗俄國威脅的前提下講到歐洲戰略自主，「那他不會被認真地視為歐洲（或法國）領袖」。

芬蘭駐比利時大使館顧問英莎麗（Sari Arho Havrén）則批評，馬克宏無權代表整個歐盟，歐盟並沒有「比以往更需要中國，那只有不代表歐洲其他國家的法國（和德國）」。

歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）狠批，馬克宏訪中結果比預期的更糟，「真的是完全的災難......以他對中國和台灣的立場，馬克宏喪失了成為歐洲領袖的任何主張」。

更糟的是，馬克宏這番言論已延燒到大西洋彼岸，恐怕影響歐洲與美國的關係。

美國共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）在推特2分多鐘的影片中質疑，馬克宏是否代表歐洲，「若是的話，那有些事必須要改變了」。他強調歐洲防禦，特別是法國都依賴美國，包括法國派遣至北非的軍隊，美國都有協助。

「若馬克宏說不想捲入不屬於自己的戰爭，他代表歐洲嗎？因為美國現在也相當投入俄烏戰爭，挹注納稅人的錢協助歐洲戰爭。我是支持的，因為作為盟友的盟友很重要」。他強調，若馬克宏代表歐洲，認為不該在台灣議題上選邊美、中，美國大可讓歐洲自己對付俄國。

盧比歐指出，中國支持馬克宏的所有言論，並要求法國或歐洲盡快給予答覆。

全球學者、記者、專家更是一面倒對馬克宏的言論大加指責，批評他策略錯誤，導致他作為國際領袖的地位岌岌可危。

才剛因頒發總統蔡英文「全球領導力獎」而遭中共制裁的華府智庫哈德遜研究所前執行長溫斯坦（Kenneth Weinstein）在推特上寫道，「馬克宏是法國第五共和歷史上最沒有策略也最弱的國際領袖」。

華府智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）學者費克斯（Liana Fix）指出，馬克宏不顧台灣，認為歐洲不應成為美國「附庸」的立場，「嚴重損害了他歐洲領袖的可信度」。

法國資深記者郭玉（Ursula Gauthier）在推特寫道：「馬克宏成功粉碎法國在盟友中的形象與西方團結。這是習近平的勝利，面對台灣，他需要分歧的西方。」

她和德國知名外交專家史派克（Ulrich Speck）異口同聲質疑，馬克宏和顧問都不了解、也不在乎印太議題。

英國學者富爾達（Andreas Fulda）則指出，馬克宏言論極度令人擔憂，強調馬克宏不代表自己和上百萬相信民主和人權的歐洲人，「若台灣失守，國際自由秩序將成歷史」。

他和法國策略研究基金會（FRS）副主任戴爾特（Bruno Tertrais）都強調，馬克宏錯了，「避免台海戰爭的最好方式是威嚇」，表示「必須威懾習近平政權以武力併吞台灣」。

捷克的歐洲價值安全政策中心執行總監楊雅嚳（Jakub Janda）則痛批馬克宏綏靖，「法國曾背叛歐洲安全利益，試圖安撫而非威嚇俄羅斯；現在，他又向中國出賣歐洲利益」，顯然「無法被視為歐洲領袖」。


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