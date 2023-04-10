馬克宏稱歐洲不捲入台海議題引發國際砲轟，推特創新詞「macroning」諷賣友求榮

（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中回程接受媒體訪問，表示要避免因台灣和中國起衝突，歐洲不該為美國附庸，引發國際砲轟。歐洲各方批評馬克宏喪失歐洲領袖資格；美國議員則認為應重審與歐關係。

法國總統馬克宏結束訪中行程在總統專機上接受歐洲政治新聞網站《Politico》、《世界報》（Le Monde）和《迴聲報》（Les Echos）三家媒體訪問時表示，歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，強調歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸。

馬克宏在9日刊登的專訪中說：「歐洲人面臨的問題在於：加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中國的過度反應做調整」。

《Politico》分析，馬克宏顯然同意中國國家主席習近平歐洲不應干涉台海議題的觀點。他告訴記者，「歐洲人無法解決烏克蘭危機，我們又怎麼能可靠地在台灣議題上說：小心，若你亂來，我們會出面？」

馬克宏自認為「代表歐洲」，與美國保持距離，但同時又對中國順從迎合的言論引起國際輿論譁然，遭各國政治人物、學者、記者譴責，認為他沒資格做歐洲領袖。

烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）注意到馬克宏在專訪中使用俄國與中國政治宣傳所稱的「烏克蘭危機」，而非「戰爭」。

他在推特上發難：「這不是什麼『危機』，而是入侵烏克蘭的俄羅斯戰爭。透過如此表態，馬克宏削弱了法國的公信力。」

Macron has started to use the term “the crisis in Ukraine”, which is promoted by Russian and Chinese propaganda. It’s not any “crises”, it’s Russian war of aggression against Ukraine. By such statements Macron undermines France’s credibility. https://t.co/uxqkVzSOdB — Олександр Мережко (@ChairOlek) April 9, 2023

美國在俄烏戰爭中大力軍援烏克蘭，並提供歐洲安全保護，東歐國家對於美國與跨大西洋聯盟的態度顯然與馬克宏大相徑庭。

波蘭國內安全局發言人札林（Stanislaw Zaryn）直言：「北大西洋公約組織聯盟必須團結一致，對抗未來威脅和挑戰。讓歐洲與美國相鬥是死路一條。」

愛沙尼亞國會外交事務委員會成員米克爾森（Marko Mihkelson）質問，「為什麼，馬克宏總統？歐洲應該和美國站在一起，抗衡中國勢力」。

愛沙尼亞外交政策研究所主任萊克（Kristi Raik）說，只要馬克宏仍沒有在提及美國對歐洲的安全保障，以及如何防禦歐洲抵抗俄國威脅的前提下講到歐洲戰略自主，「那他不會被認真地視為歐洲（或法國）領袖」。

芬蘭駐比利時大使館顧問英莎麗（Sari Arho Havrén）則批評，馬克宏無權代表整個歐盟，歐盟並沒有「比以往更需要中國，那只有不代表歐洲其他國家的法國（和德國）」。

歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）狠批，馬克宏訪中結果比預期的更糟，「真的是完全的災難......以他對中國和台灣的立場，馬克宏喪失了成為歐洲領袖的任何主張」。

更糟的是，馬克宏這番言論已延燒到大西洋彼岸，恐怕影響歐洲與美國的關係。

美國共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）在推特2分多鐘的影片中質疑，馬克宏是否代表歐洲，「若是的話，那有些事必須要改變了」。他強調歐洲防禦，特別是法國都依賴美國，包括法國派遣至北非的軍隊，美國都有協助。

「若馬克宏說不想捲入不屬於自己的戰爭，他代表歐洲嗎？因為美國現在也相當投入俄烏戰爭，挹注納稅人的錢協助歐洲戰爭。我是支持的，因為作為盟友的盟友很重要」。他強調，若馬克宏代表歐洲，認為不該在台灣議題上選邊美、中，美國大可讓歐洲自己對付俄國。

盧比歐指出，中國支持馬克宏的所有言論，並要求法國或歐洲盡快給予答覆。

全球學者、記者、專家更是一面倒對馬克宏的言論大加指責，批評他策略錯誤，導致他作為國際領袖的地位岌岌可危。

才剛因頒發總統蔡英文「全球領導力獎」而遭中共制裁的華府智庫哈德遜研究所前執行長溫斯坦（Kenneth Weinstein）在推特上寫道，「馬克宏是法國第五共和歷史上最沒有策略也最弱的國際領袖」。

Further proof Macron is the least strategic and weakest international leader in the history of the Fifth Republic. He could have offered a subtle critique of🇺🇸 China policy in France. Instead goes to 🇨🇳 to occupy Merkel’s🪑 in sycophancy that🇩🇪 abandoned. https://t.co/Gu52nIracg — Kenneth Weinstein (@KenWeinstein) April 9, 2023

華府智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）學者費克斯（Liana Fix）指出，馬克宏不顧台灣，認為歐洲不應成為美國「附庸」的立場，「嚴重損害了他歐洲領袖的可信度」。

法國資深記者郭玉（Ursula Gauthier）在推特寫道：「馬克宏成功粉碎法國在盟友中的形象與西方團結。這是習近平的勝利，面對台灣，他需要分歧的西方。」

她和德國知名外交專家史派克（Ulrich Speck）異口同聲質疑，馬克宏和顧問都不了解、也不在乎印太議題。

英國學者富爾達（Andreas Fulda）則指出，馬克宏言論極度令人擔憂，強調馬克宏不代表自己和上百萬相信民主和人權的歐洲人，「若台灣失守，國際自由秩序將成歷史」。

他和法國策略研究基金會（FRS）副主任戴爾特（Bruno Tertrais）都強調，馬克宏錯了，「避免台海戰爭的最好方式是威嚇」，表示「必須威懾習近平政權以武力併吞台灣」。

捷克的歐洲價值安全政策中心執行總監楊雅嚳（Jakub Janda）則痛批馬克宏綏靖，「法國曾背叛歐洲安全利益，試圖安撫而非威嚇俄羅斯；現在，他又向中國出賣歐洲利益」，顯然「無法被視為歐洲領袖」。