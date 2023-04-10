馬克宏稱歐洲不捲入台海議題引發國際砲轟，推特創新詞「macroning」諷賣友求榮
我們想讓你知道的是
歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）狠批，馬克宏訪中結果比預期的更糟，「真的是完全的災難......以他對中國和台灣的立場，馬克宏喪失了成為歐洲領袖的任何主張」。更糟的是，馬克宏這番言論已延燒到大西洋彼岸，恐怕影響歐洲與美國的關係。
（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中回程接受媒體訪問，表示要避免因台灣和中國起衝突，歐洲不該為美國附庸，引發國際砲轟。歐洲各方批評馬克宏喪失歐洲領袖資格；美國議員則認為應重審與歐關係。
法國總統馬克宏結束訪中行程在總統專機上接受歐洲政治新聞網站《Politico》、《世界報》（Le Monde）和《迴聲報》（Les Echos）三家媒體訪問時表示，歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，強調歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸。
馬克宏在9日刊登的專訪中說：「歐洲人面臨的問題在於：加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中國的過度反應做調整」。
《Politico》分析，馬克宏顯然同意中國國家主席習近平歐洲不應干涉台海議題的觀點。他告訴記者，「歐洲人無法解決烏克蘭危機，我們又怎麼能可靠地在台灣議題上說：小心，若你亂來，我們會出面？」
馬克宏自認為「代表歐洲」，與美國保持距離，但同時又對中國順從迎合的言論引起國際輿論譁然，遭各國政治人物、學者、記者譴責，認為他沒資格做歐洲領袖。
烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）注意到馬克宏在專訪中使用俄國與中國政治宣傳所稱的「烏克蘭危機」，而非「戰爭」。
他在推特上發難：「這不是什麼『危機』，而是入侵烏克蘭的俄羅斯戰爭。透過如此表態，馬克宏削弱了法國的公信力。」
美國在俄烏戰爭中大力軍援烏克蘭，並提供歐洲安全保護，東歐國家對於美國與跨大西洋聯盟的態度顯然與馬克宏大相徑庭。
波蘭國內安全局發言人札林（Stanislaw Zaryn）直言：「北大西洋公約組織聯盟必須團結一致，對抗未來威脅和挑戰。讓歐洲與美國相鬥是死路一條。」
愛沙尼亞國會外交事務委員會成員米克爾森（Marko Mihkelson）質問，「為什麼，馬克宏總統？歐洲應該和美國站在一起，抗衡中國勢力」。
愛沙尼亞外交政策研究所主任萊克（Kristi Raik）說，只要馬克宏仍沒有在提及美國對歐洲的安全保障，以及如何防禦歐洲抵抗俄國威脅的前提下講到歐洲戰略自主，「那他不會被認真地視為歐洲（或法國）領袖」。
芬蘭駐比利時大使館顧問英莎麗（Sari Arho Havrén）則批評，馬克宏無權代表整個歐盟，歐盟並沒有「比以往更需要中國，那只有不代表歐洲其他國家的法國（和德國）」。
歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）狠批，馬克宏訪中結果比預期的更糟，「真的是完全的災難......以他對中國和台灣的立場，馬克宏喪失了成為歐洲領袖的任何主張」。
更糟的是，馬克宏這番言論已延燒到大西洋彼岸，恐怕影響歐洲與美國的關係。
美國共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）在推特2分多鐘的影片中質疑，馬克宏是否代表歐洲，「若是的話，那有些事必須要改變了」。他強調歐洲防禦，特別是法國都依賴美國，包括法國派遣至北非的軍隊，美國都有協助。
「若馬克宏說不想捲入不屬於自己的戰爭，他代表歐洲嗎？因為美國現在也相當投入俄烏戰爭，挹注納稅人的錢協助歐洲戰爭。我是支持的，因為作為盟友的盟友很重要」。他強調，若馬克宏代表歐洲，認為不該在台灣議題上選邊美、中，美國大可讓歐洲自己對付俄國。
盧比歐指出，中國支持馬克宏的所有言論，並要求法國或歐洲盡快給予答覆。
全球學者、記者、專家更是一面倒對馬克宏的言論大加指責，批評他策略錯誤，導致他作為國際領袖的地位岌岌可危。
才剛因頒發總統蔡英文「全球領導力獎」而遭中共制裁的華府智庫哈德遜研究所前執行長溫斯坦（Kenneth Weinstein）在推特上寫道，「馬克宏是法國第五共和歷史上最沒有策略也最弱的國際領袖」。
華府智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）學者費克斯（Liana Fix）指出，馬克宏不顧台灣，認為歐洲不應成為美國「附庸」的立場，「嚴重損害了他歐洲領袖的可信度」。
法國資深記者郭玉（Ursula Gauthier）在推特寫道：「馬克宏成功粉碎法國在盟友中的形象與西方團結。這是習近平的勝利，面對台灣，他需要分歧的西方。」
她和德國知名外交專家史派克（Ulrich Speck）異口同聲質疑，馬克宏和顧問都不了解、也不在乎印太議題。
英國學者富爾達（Andreas Fulda）則指出，馬克宏言論極度令人擔憂，強調馬克宏不代表自己和上百萬相信民主和人權的歐洲人，「若台灣失守，國際自由秩序將成歷史」。
他和法國策略研究基金會（FRS）副主任戴爾特（Bruno Tertrais）都強調，馬克宏錯了，「避免台海戰爭的最好方式是威嚇」，表示「必須威懾習近平政權以武力併吞台灣」。
捷克的歐洲價值安全政策中心執行總監楊雅嚳（Jakub Janda）則痛批馬克宏綏靖，「法國曾背叛歐洲安全利益，試圖安撫而非威嚇俄羅斯；現在，他又向中國出賣歐洲利益」，顯然「無法被視為歐洲領袖」。
Tags：
乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！