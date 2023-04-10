2023/04/10,
影劇

【藝文圖表】《模仿犯》創華語影集紀錄，登三大洲22國Netflix排行榜

【藝文圖表】《模仿犯》創華語影集紀錄，登三大洲22國Netflix排行榜
Photo Credit: Netflix提供、Ｗikipedia

我們想讓你知道的是

改編自日本同名犯罪小說的Netflix原創影集《模仿犯》開播一週即創下收視佳績，更打破《華燈初上》紀錄，成為最快攻佔各國排行榜單的華語影集。《模仿犯》究竟在哪些國家取得收視佳績？讓我們一起來看看。

改編自日本小說家宮部美幸同名作品，Netflix2023年重磅影集《模仿犯》3月31日上架不到3天，就成為台灣Netflix排行榜第一名，4月6日更橫跨亞洲、歐洲、中東以及中南美洲市場，登上22個國家Netflix前10名榜單。比較同樣由Netflix出品的華語影集，也可以發現《模仿犯》確實表現亮眼，在首週成績以及排行榜紀錄皆超越前一年大熱的影集《華燈初上》，打破華語影集紀錄。

長期蒐集世界各地Netflix每日榜單的Flix Patrol網站數據顯示，截至4月6日為止，《模仿犯》推出首週就登上22個國家前10名排行榜紀錄，除了亞洲地區如日本、菲律賓、越南等地，也擴及到中、南美洲的多明尼加共和國、巴哈馬、牙買加、烏拉圭；歐洲的羅馬尼亞、希臘等地，並拿下台灣、香港、新加坡三地排行榜冠軍，創下Netflix原創華語影集的新紀錄，也是Netflix自2019年投資、合製台灣影集以來最佳收視成績。

《模仿犯》上映一週登榜22個國家-內文

《模仿犯》不僅在每日排行榜上創新紀錄，在Netflix每週熱門影片排行榜上也有突出表現。

Netflix自2021年6月28日起公開全球及各地區每週最熱門Netflix影片排行榜，每週二會統計每一部影片前一週週一至週日的觀看時數，公布電影（英語）、節目（英語）、電影（非英語）及節目（非英語）四項熱門影片排名，全球各地觀眾皆可以透過「Netflix Top 10」得知各個區域最受歡迎的影片，也成為各作品影響力的重點評估指標。

例如韓國知名影集《魷魚遊戲》2021年開播後迅速紅遍全球，曾登上83個國家排行榜第一名，至今仍穩坐Netflix最熱門節目（非英語）排行榜的冠軍寶座。

Netflix原創華語影集過去最佳收視成績由《華燈初上》拿下，不僅連續16週佔據台灣排行榜前10名，也在香港、新加坡及馬來西亞等5個國家創下收視佳績，這次再由台劇《模仿犯》創新紀錄。

《模仿犯》創Netflix合製台劇紀錄內文

自2016年Netflix進軍亞洲，迅速搶下台灣串流市場，過去幾年也與台灣影視公司合作，推出數部原創影集，例如《罪夢者》找來張孝全、賈靜雯等多位當紅演員參與，但收視成績差強人意。

直到2020年與瀚草影視合製推出的《誰是被害者》才大獲成功，連續15天高居Netflix台灣排行榜冠軍。2021年底推出以80年代台灣條通文化為背景的《華燈初上》，集合時代氛圍與懸疑推理的要點，也創下當年華語影集紀錄，更在台灣刮起推理懸疑劇風潮。

如今《模仿犯》再取得佳績，製作人湯昇榮表示：「這是華語影集第一次可以如此打開Netflix的世界觀眾群，也是我們挑戰自己的一次學習，《模仿犯》的故事敘述以及拍攝質感可以如此跨域，這是台灣整體影視環境推進的累積，我們剛好把握住了，期待在未來關鍵一個月的黃金播映期間，可以再擴大全球的收視群 。」

《模仿犯》在不到三天的時間裡，成功地登上台灣Netflix週榜冠軍寶座
Photo Credit: Netflix提供

2022年Netflix宣布與台灣文化內容策進院合作簽署MOU，將深耕支持台灣影視內容產業，期望能拓展台灣作品的國際能見度，除了懸疑犯罪類型以外，也曾在2022年推出《媽，別鬧了！》浪漫喜劇類型的劇集。

今年繼《模仿犯》推出後，4月28日又有另一部Netflix原創影集《人選之人：造浪者》將上架，不僅是台灣首部講述政治幕僚的職人劇，也是Netflix首次挑戰製作台灣政治類型劇集，是否能延續《模仿犯》的台劇熱潮？就讓我們拭目以待。

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核稿編輯：林奕甫


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