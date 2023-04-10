【藝文圖表】《模仿犯》創華語影集紀錄，登三大洲22國Netflix排行榜
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改編自日本同名犯罪小說的Netflix原創影集《模仿犯》開播一週即創下收視佳績，更打破《華燈初上》紀錄，成為最快攻佔各國排行榜單的華語影集。《模仿犯》究竟在哪些國家取得收視佳績？讓我們一起來看看。
改編自日本小說家宮部美幸同名作品，Netflix2023年重磅影集《模仿犯》3月31日上架不到3天，就成為台灣Netflix排行榜第一名，4月6日更橫跨亞洲、歐洲、中東以及中南美洲市場，登上22個國家Netflix前10名榜單。比較同樣由Netflix出品的華語影集，也可以發現《模仿犯》確實表現亮眼，在首週成績以及排行榜紀錄皆超越前一年大熱的影集《華燈初上》，打破華語影集紀錄。
長期蒐集世界各地Netflix每日榜單的Flix Patrol網站數據顯示，截至4月6日為止，《模仿犯》推出首週就登上22個國家前10名排行榜紀錄，除了亞洲地區如日本、菲律賓、越南等地，也擴及到中、南美洲的多明尼加共和國、巴哈馬、牙買加、烏拉圭；歐洲的羅馬尼亞、希臘等地，並拿下台灣、香港、新加坡三地排行榜冠軍，創下Netflix原創華語影集的新紀錄，也是Netflix自2019年投資、合製台灣影集以來最佳收視成績。
《模仿犯》不僅在每日排行榜上創新紀錄，在Netflix每週熱門影片排行榜上也有突出表現。
Netflix自2021年6月28日起公開全球及各地區每週最熱門Netflix影片排行榜，每週二會統計每一部影片前一週週一至週日的觀看時數，公布電影（英語）、節目（英語）、電影（非英語）及節目（非英語）四項熱門影片排名，全球各地觀眾皆可以透過「Netflix Top 10」得知各個區域最受歡迎的影片，也成為各作品影響力的重點評估指標。
例如韓國知名影集《魷魚遊戲》2021年開播後迅速紅遍全球，曾登上83個國家排行榜第一名，至今仍穩坐Netflix最熱門節目（非英語）排行榜的冠軍寶座。
Netflix原創華語影集過去最佳收視成績由《華燈初上》拿下，不僅連續16週佔據台灣排行榜前10名，也在香港、新加坡及馬來西亞等5個國家創下收視佳績，這次再由台劇《模仿犯》創新紀錄。
自2016年Netflix進軍亞洲，迅速搶下台灣串流市場，過去幾年也與台灣影視公司合作，推出數部原創影集，例如《罪夢者》找來張孝全、賈靜雯等多位當紅演員參與，但收視成績差強人意。
直到2020年與瀚草影視合製推出的《誰是被害者》才大獲成功，連續15天高居Netflix台灣排行榜冠軍。2021年底推出以80年代台灣條通文化為背景的《華燈初上》，集合時代氛圍與懸疑推理的要點，也創下當年華語影集紀錄，更在台灣刮起推理懸疑劇風潮。
如今《模仿犯》再取得佳績，製作人湯昇榮表示：「這是華語影集第一次可以如此打開Netflix的世界觀眾群，也是我們挑戰自己的一次學習，《模仿犯》的故事敘述以及拍攝質感可以如此跨域，這是台灣整體影視環境推進的累積，我們剛好把握住了，期待在未來關鍵一個月的黃金播映期間，可以再擴大全球的收視群 。」
2022年Netflix宣布與台灣文化內容策進院合作簽署MOU，將深耕支持台灣影視內容產業，期望能拓展台灣作品的國際能見度，除了懸疑犯罪類型以外，也曾在2022年推出《媽，別鬧了！》浪漫喜劇類型的劇集。
今年繼《模仿犯》推出後，4月28日又有另一部Netflix原創影集《人選之人：造浪者》將上架，不僅是台灣首部講述政治幕僚的職人劇，也是Netflix首次挑戰製作台灣政治類型劇集，是否能延續《模仿犯》的台劇熱潮？就讓我們拭目以待。
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核稿編輯：林奕甫
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！