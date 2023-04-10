2023/04/10,
中東

沙烏地阿拉伯與「青年運動」叛軍和談，8年葉門內戰終結有望

沙烏地阿拉伯與「青年運動」叛軍和談，8年葉門內戰終結有望
葉門青年運動最高政治委員會領導人馬沙特（左）與利雅德駐葉門大使賈比爾（右）｜Photo Credit: GettyImages

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與葉門接壤的阿曼多年來一直努力彌合葉門交戰各方的分歧，亦即彌合伊朗與沙烏地，以及更廣泛的伊朗、沙烏地和美國間的歧見。葉門若達成永久停火將豎立中東邁向穩定的一大里程碑。

沙烏地與青年運動和談，終結葉門衝突有望

（中央社）外交官指出，一個沙烏地阿拉伯代表團9日在葉門首都沙那與伊朗支持的什葉派激進團體「青年運動」（Houthi）叛軍，針對可能的新停火協議展開協商。利雅德正尋求擺脫葉門內戰的途徑。

《法新社》引述青年運動所屬媒體報導，青年運動最高政治委員會領導人馬沙特（Mahdi al-Mashat）與利雅德駐葉門大使賈比爾（Mohammed Al-Jaber）等沙烏地官員握手和進行會晤。

一名葉門駐波斯灣地區外交官表示，沙烏地官員「在沙那（Sanaa）商討如何向前推進，為葉門開創和平。」相關消息並獲另外一名外交官證實。

沙烏地官員未回覆置評請求。

約莫一個月前，中國斡旋沙烏地和區域夙敵伊朗出人意表重建關係，也為終結葉門衝突的進展帶來希望。這場衝突已經造成數十萬人喪生，引發聯合國所稱的舉世最嚴重人道危機。

沙烏地和伊朗外交部長6日在北京會晤時，矢言共同致力於為動盪不安的中東地區帶來「安全穩定」。

《路透社》報導，沙烏地代表團訪沙那意味著由阿曼斡旋的沙烏地與青年運動叛軍的磋商取得進展。除阿曼外，聯合國也在推動葉門和平。

與葉門接壤的阿曼多年來一直努力彌合葉門交戰各方的分歧，亦即彌合伊朗與沙烏地，以及更廣泛的伊朗、沙烏地和美國間的歧見。葉門若達成永久停火將豎立中東邁向穩定的一大里程碑。

青年運動叛軍2014年奪取沙那，從而引發與國際承認的葉門政府的衝突。沙烏地為首的軍事聯盟長達8年支持葉門政府與叛軍作戰。

在大約一年前宣布停火協議後，葉門境內實際敵意已顯著降低。儘管協議去（2022）年10月便已正式到期，但仍在很大程度上受到尊重。

沙國及阿曼特使抵達葉門，與青年運動領導人和談

葉門叛軍青年運動的媒體9日報導，沙烏地阿拉伯和阿曼代表團已抵達首都沙那，與青年運動代表談判永久停火協議，以及結束沙國對葉門這場長期戰爭的軍事介入。

《路透社》報導，這次訪問顯示在阿曼調解下，利雅德和沙那之間的協商取得進展，這些協商與聯合國和平努力同時進行。沙烏地阿拉伯和老對頭伊朗在中國斡旋下達成協議重建關係，也有助和平努力獲得動能。

青年運動的《薩巴新聞社》（Saba）報導，8日晚間抵達的沙烏地及阿曼特使將與青年運動最高政治委員會領導人馬沙特會面，就結束敵對行動和解除沙國所領導對葉門港口的「封鎖」舉行會談。

消息人士告訴《路透社》，沙烏地阿拉伯和青年運動會談的重點是全面重新開放青年運動控制的港口和沙那機場，支付公務員薪水，重建工作以及外國軍隊撤離葉門的時間表。

葉門的戰爭被視為伊朗和沙烏地阿拉伯之間的幾場代理人戰爭之一。與伊朗結盟的青年運動叛軍在2014年底將沙國支持的政府趕出沙那，並實際控制葉門北部，宣稱他們是起來反抗腐敗體制和外國侵略。

自從2015年以來，青年運動叛軍一直與沙烏地阿拉伯領導的軍事聯盟作戰，這場衝突導致數萬人死亡，並使葉門80％的人口依賴人道主義援助。

青年運動人員昨天說，青年運動稍早釋放擄獲的一個沙烏地阿拉伯人後，已接回沙烏地阿拉伯釋放的13人作為交換，而後交戰雙方達成更廣泛的囚犯交換協議。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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