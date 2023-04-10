沙烏地阿拉伯與「青年運動」叛軍和談，8年葉門內戰終結有望
我們想讓你知道的是
與葉門接壤的阿曼多年來一直努力彌合葉門交戰各方的分歧，亦即彌合伊朗與沙烏地，以及更廣泛的伊朗、沙烏地和美國間的歧見。葉門若達成永久停火將豎立中東邁向穩定的一大里程碑。
沙烏地與青年運動和談，終結葉門衝突有望
（中央社）外交官指出，一個沙烏地阿拉伯代表團9日在葉門首都沙那與伊朗支持的什葉派激進團體「青年運動」（Houthi）叛軍，針對可能的新停火協議展開協商。利雅德正尋求擺脫葉門內戰的途徑。
《法新社》引述青年運動所屬媒體報導，青年運動最高政治委員會領導人馬沙特（Mahdi al-Mashat）與利雅德駐葉門大使賈比爾（Mohammed Al-Jaber）等沙烏地官員握手和進行會晤。
一名葉門駐波斯灣地區外交官表示，沙烏地官員「在沙那（Sanaa）商討如何向前推進，為葉門開創和平。」相關消息並獲另外一名外交官證實。
沙烏地官員未回覆置評請求。
約莫一個月前，中國斡旋沙烏地和區域夙敵伊朗出人意表重建關係，也為終結葉門衝突的進展帶來希望。這場衝突已經造成數十萬人喪生，引發聯合國所稱的舉世最嚴重人道危機。
沙烏地和伊朗外交部長6日在北京會晤時，矢言共同致力於為動盪不安的中東地區帶來「安全穩定」。
《路透社》報導，沙烏地代表團訪沙那意味著由阿曼斡旋的沙烏地與青年運動叛軍的磋商取得進展。除阿曼外，聯合國也在推動葉門和平。
與葉門接壤的阿曼多年來一直努力彌合葉門交戰各方的分歧，亦即彌合伊朗與沙烏地，以及更廣泛的伊朗、沙烏地和美國間的歧見。葉門若達成永久停火將豎立中東邁向穩定的一大里程碑。
青年運動叛軍2014年奪取沙那，從而引發與國際承認的葉門政府的衝突。沙烏地為首的軍事聯盟長達8年支持葉門政府與叛軍作戰。
在大約一年前宣布停火協議後，葉門境內實際敵意已顯著降低。儘管協議去（2022）年10月便已正式到期，但仍在很大程度上受到尊重。
沙國及阿曼特使抵達葉門，與青年運動領導人和談
葉門叛軍青年運動的媒體9日報導，沙烏地阿拉伯和阿曼代表團已抵達首都沙那，與青年運動代表談判永久停火協議，以及結束沙國對葉門這場長期戰爭的軍事介入。
《路透社》報導，這次訪問顯示在阿曼調解下，利雅德和沙那之間的協商取得進展，這些協商與聯合國和平努力同時進行。沙烏地阿拉伯和老對頭伊朗在中國斡旋下達成協議重建關係，也有助和平努力獲得動能。
青年運動的《薩巴新聞社》（Saba）報導，8日晚間抵達的沙烏地及阿曼特使將與青年運動最高政治委員會領導人馬沙特會面，就結束敵對行動和解除沙國所領導對葉門港口的「封鎖」舉行會談。
消息人士告訴《路透社》，沙烏地阿拉伯和青年運動會談的重點是全面重新開放青年運動控制的港口和沙那機場，支付公務員薪水，重建工作以及外國軍隊撤離葉門的時間表。
葉門的戰爭被視為伊朗和沙烏地阿拉伯之間的幾場代理人戰爭之一。與伊朗結盟的青年運動叛軍在2014年底將沙國支持的政府趕出沙那，並實際控制葉門北部，宣稱他們是起來反抗腐敗體制和外國侵略。
自從2015年以來，青年運動叛軍一直與沙烏地阿拉伯領導的軍事聯盟作戰，這場衝突導致數萬人死亡，並使葉門80％的人口依賴人道主義援助。
青年運動人員昨天說，青年運動稍早釋放擄獲的一個沙烏地阿拉伯人後，已接回沙烏地阿拉伯釋放的13人作為交換，而後交戰雙方達成更廣泛的囚犯交換協議。
新聞來源
延伸閱讀
- 中東版「冷戰」畫下休止符？中國斡旋下，伊朗與沙烏地阿拉伯斷交七年後恢復邦交
- 伊朗、沙烏地在中國斡旋下復交，分析：中國人已懂得充分利用美國留下的戰略真空
- 【圖輯】葉門內戰影響能源供給，討生活的伐木工、被連根拔起的相思樹都是受害者
- 為葉門女孩提供免費早餐，讓她們免於年紀太小就嫁人
- 【圖輯】走吧，到另一座城市的垃圾堆找食物：被遺忘的葉門內戰悲歌
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。