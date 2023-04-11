日本擬推「政府安全保障能力強化支援」提升友軍安保能力，首批國家可能有誰？

文：張郁婕（CHANG, Yu-Chieh）

日本內閣在去（2022）年12月透過「閣議決定」拍板定案的新版國家安全保障戰略當中，便提到今後將推出有別於既有的「政府開發援助」（Official Development Assistance, ODA）制度，推出可以提升友軍（同盟國・同志國）國家安全保障能力的制度。

最近這項新制的名稱確定取作「政府安全保障能力強化支援」（Official Security Assistance,OSA），詳細細節將於近日公開，預定於4月中召開的國家安全保障會議（NSC）上通過，最快可以從今年夏季起提供菲律賓等「同志國」防衛裝備或軍事基礎建設上協助。

誰是日本的友軍？

在說明「政府安全保障能力強化支援」目前可以掌握的資訊之前，必須要先理解日本政府去年拍板定案的 國家安全保障戰略 中「友軍」是指誰。

如果有仔細閱讀去年通過的國家安全保障戰略，文中使用了「同盟國・同志國」稱呼友軍。

「同盟國」與「同志國」這兩個詞雖然很常並列出現，但兩者分別是指不同的國家。「同盟國」指的就是美國，而且只有美國。不是中文裡面一戰或二戰期間的那個同盟國。

同盟國 ≠ 同志國

至於「同志國」，日本去年通過的國家安全保障戰略中，並沒有明確定義何謂同志國，又有哪些國家是日本的同志國。（此「同志」非彼「同志」，同志國這個直接把日文漢字轉成中文的譯法，大概就和現在華語世界不知情的人看到「同志社大學」的名稱可能會嚇一跳一樣）

根據日本外務大臣林芳正去年（12/16）記者會上的說法，同志國指的就是在外交議題上具有共同目的的國家，但當時他在記者會上並沒有明確點出哪些國家是日本的同志國，只有說要依據個別外交議題來判斷是否為日本的「同志國」。

同志國＝共享民主價值、和美日友好的國家

但如果推敲國家安全保障戰略的前後文，或是綜合目前各家報導的寫法，同志國大致可以理解成和美國友好、共享民主價值的國家。

至於同志國所在地域是只限印太地區，還是連歐盟、北大西洋公約組織（NATO）都是日本的同志國，目前還是模糊地帶。可以確定的是，國家安全保障戰略的內容重點還是集中在印太地區，文中多次提到「自由開放的印度—太平洋」（Free and Open Indo-Pacific, FOIP），並以日美同盟為軸心，透過日美印澳組成的「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue, Quad），深化日本與同志國的合作關係，作為實現「自由開放的印度—太平洋」願景的方法。

OSA和既有的ODA差在哪？

日本既有的「政府開發援助」（ODA）最早可以回溯到日本在戰後1954年加入可倫坡計畫（Colombo plan），作為戰後協助發展中國家經濟復興與發展的一環。也因此，日本的政府開發援助（ODA）只能針對發展中國家提供軍事以外的經濟上或技術上的協助，不能提供他國軍事上的協助。例如：協助民間造橋鋪路、改善當地衛生環境防止疾病傳播等。

然而，日本早在2014年通過「防衛裝備移轉三原則」，為提供他國防衛裝備的可能性開了一道門，但卻無法透過ODA的方式提供他國防衛裝備，或是提升他國的防衛能力。

填補ODA不能提供軍事協助的空白

這次日本政府將要推出的「政府安全保障能力強化支援」（OSA）就是要補足這個空白，讓日本政府可以提供「同志國」防衛裝備、物資，或是協助強化「同志國」軍事方面的基礎建設（例如：軍用機場或軍用港口），綜合提升「同志國」的防衛能力。

根據目前的相關報導，OSA將是無償提供「同志國」防衛裝備或是軍事方面的基礎建設，而且必須要遵守「防衛裝備移轉三原則」的規範，意即不能提供正處於紛爭狀態的國家相關設備。

OSA首批對象國家（可能）有誰？

目前日本政府首波考慮的OSA項目是提供菲律賓可以用來監視中國在南海軍事活動的雷達，馬來西亞、孟加拉、斐濟這3個國家目前也在首波考慮名單當中。可以看出目前日本主要的重心是擺在印太地區，來箝制中國。但日本《共同通信社》的報導就寫到，這些位在太平洋西南海域的發展中國家，很多都和中國保有密切聯繫，是否能達成日本想要達成的效果，還是個未知數。

加強軍備就能達到和平穩定嗎？

另一方面，上述都是照著日本政府方面的說法，認為提供「同志國」防衛裝備或是軍事基礎建設可以強化「同志國」的防衛能力，就能達到區域的和平穩定。

但也有聲音質疑，如果開放提供軍事方面的協助，會違背日本長期以來作為一個和平國家貢獻國際社會的作法：如果日本政府主張日本只是提供「同志國」軍事監控設備，日本會要求對方國家只能將日本提供的設備用於特定情境下，但軍事監控應該也是一種軍事方面的利用，這和軍事行動之間又有什麼區隔？也是日本政府必須要說明清楚的地方。

OSA預算有多少？

雖然OSA還沒有上路，但根據日本政府去年通過的 2023 年度政府預算案，日本政府已經規劃了20億日圓的經費要提供給OSA使用。相較於外務省總預算（7435 億日圓）的半數以上（4428億日圓）都是ODA的經費，OSA暫時不會大幅取代長期以來以ODA為主的路線。

不過《沖繩時報》的報導指出，有日本政府相關人士透露，當初會考慮推出OSA，就是因為發現單靠ODA沒有辦法對抗中國的金援外交；再加上發展中國家當中，有不少國家軍人都握有相當大的權力，如果想要強化和這些國家的雙邊關係，提供他們軍事協助是很有效的方法。在OSA上路之後，日本政府每年撥給OSA的預算多寡，也將是今後必須要留意的重點。