【藝遊嚮導】4/11-4/17：果陀舞台劇《淡水小鎮》、漁光島藝術節、布拉瑞揚舞團《我．我們》，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜果陀劇場舞台劇《淡水小鎮》

時間｜2023/03/31（五） - 2023/07/09（日）

地點｜台北表演藝術中心 大劇院（台北市士林區劍潭路1號）、高雄文化中心 至德堂（高雄市苓雅區五福一路67號）、桃園展演中心 展演廳（桃園市桃園區中正路1188號）、台南文化中心 演藝廳（台南市東區中華東路三段332號）

備註｜本活動為售票活動

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浩瀚無垠的地球星空 動盪時代的小鎮日常

一生必看的經典名劇。

與《等待果陀》和《推銷員之死》齊名的劇壇經典，美國現代戲劇的靈魂人物桑頓．懷爾德（Thornton Wilder）扛鼎之作，是除了莎士比亞戲劇之外，美國上演得最多的一部劇。

35年淬鍊、300多次幕啓幕落、45萬名觀眾的情感出口、台灣重量級劇場演員齊聚一堂。

果陀劇場35週年經典再現《淡水小鎮》。劇場實力派演員郭蘅祈（郭子）、李千娜、蔡旻佑領銜主演。卜學亮、黃嘉千、屈中恆、唐從聖溫暖呈現。

一對年輕男女艾茉莉（李千娜 飾）和陳少威（蔡旻佑 飾）在淡水小鎮上出生、相戀、結婚到死亡。舞台監督（郭蘅祈 飾）可以穿梭時空，還可以將時間停駐、快轉，甚至是倒迴，他看著小鎮上的生命的流轉。「所有的事物都在運轉不息，可是我們從不去注意……」艾茉莉選擇回到民國44年3月21號，從黎明開始，雨停了，太陽慢慢昇起來了。

名稱｜2023漁光島藝術節

時間｜2023/03/24（五） - 2023/04/16（日）

地點｜台南市安平區漁光島

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藝術家與島嶼相遇、感知環境，再以取之於自然、形之於自然的藝術作品。

兩年一次的「漁光島藝術節」，2023年邁入第四屆，首度以「雙策展」模式進行，分別由藝術工作室策展專案許蕎提出「藝術在一座小島」、以及獨立策展人暨《La Vie》全媒體主編方敘潔提出「重繪地海之島」的雙主題平行運作，共展出14件藝術作品，結合音樂、舞蹈、電影、市集等各種藝術形式與跨域活動，以及漁光市集、草木森花之市等跨域活動，演繹「藝術在一座小島」與「重繪地海之島」雙主題。

藝術不從無到有，而是令「有」被看見。本次策展主軸以「藝術在一座小島」為題，以藝術品為序，引領人們看見整座島嶼由大自然策畫、由大自然創作的藝術，呈現出漁光島的自然環境特性：防風林裡青澀、沉穩的植物氣味；拂過細碎沙灘、有韻有律的綿密浪花；以天空為畫布、六十分鐘就有六十種變化的晚霞。

藝術家李育昇的《鯤島神舟》作品更是一大亮點。阿爆（阿仍仍）、DJ林強、小事製作⋯⋯，等亦將接力上演十餘場表演，邀請人們在春日裡前來探索島上的藝術與生活。

名稱｜2023TIFA 布拉瑞揚舞團《我．我們》第一部曲

時間｜2023/04/14（五） - 2023/04/16（日）

地點｜國家戲劇院（台北市中正區中山南路21之1號，愛國東路側）

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我跟你都是年輕且相連的急流，猛猛地朝渴望奔走。 每一顆細胞都順從直覺顫動，雙手奉上初初形塑的宇宙。

布拉瑞揚舞團《我・我們》第一部曲，編舞家布拉瑞揚・帕格勒法邀請 ABAO阿爆打造音樂電流，藝術家磊勒丹・巴瓦瓦隆創造視覺漣漪，由他們引路，和舞者們一起跳進由0與1構成的電幻世代。

布拉瑞揚出生台東嘉蘭部落，排灣族。12 歲立志成為舞者，15 歲開始帶著漢名「郭俊明」離鄉背井求學，臺北藝術大學舞蹈系求學期間恢復排灣族名布拉瑞揚・帕格勒法，畢業後，加入雲門舞集。

1998 年獲亞洲文化協會獎助金赴紐約研習。曾受邀為雲門舞集，雲門2，美國瑪莎・葛蘭姆舞團等編作，作品深受國際讚譽,舞蹈雜誌讚許「擁有強大而傑出的天份」、「強烈的感染力，清新且獨樹一格」，紐約時報（The New York Times）舞評「渴望看到這位充滿獨創性編舞家更多的作品。」

布拉瑞揚：「這次，我想邀請排灣年輕的手，替我們指認出從來沒有看過的新世界。」

布拉瑞揚顛覆過往創作流程，由血液發燙的排灣青年藝術家帶路，伸手去指、摸、碰，所達之處都是活生生、毫無拘束的新世界。磊勒丹：「好像河流，我們的力量匯聚在一起，往那個方向衝。」

擅於以電氣轉化古謠氛圍，跨越語言疆界的阿爆，替全舞作貼身打造聽覺派對，解放自由奔放的聆聽體驗；長期與舞團合作之影像設計徐逸君，轉化磊勒丹・巴瓦瓦隆充滿力量的圖像，使舞者沈浸其中並與之互動，驚奇鮮活的視覺，成為台上另一位精彩的演出者。藝術家聯手，誘使舞者跳進流裡，釋放最躁動年輕的無限動能。



排灣族發燙的血液引路，初生的靈魂無所畏懼地沸騰，傳統一下子太新，只能用手指：看！那是他們創造的世界——而你也是一份子。

【展覽】

名稱｜勒內・布里：《視覺爆炸》

時間｜2023/03/18（六） - 2023/06/18（日）

地點｜臺北市立美術館（台北市中山區中山北路三段181號）

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除了極具歷史與文化意義的拍攝題材，布里的作品亦以高度的藝術性著稱。對他而言，鏡頭中的點、線、面以及光線不只是影像語彙的結構，也是攝影的腳本、節奏和韻律。

瑞士攝影大師、馬格蘭攝影通訊社成員勒內．布里（René Burri），為當代最具影響力的攝影師之一。

無論是在古巴拍下了革命領袖切．格瓦拉（Ernesto Guevara）叼著雪茄的標誌性照片，抑或是 1957 年和畢卡索相遇為他拍下了紀念性的系列肖像；又或是紀錄 1960 年代起步建設的巴西利亞及同時期的中國北京，布里皆以黑白影像展現了視覺的政治性以及二十世紀的重大文化事件，並為後世留下諸多直指人心的畫面。

本展為藝術家去世後的首次亞洲回顧個展，展覽除呈現多張他的經典作品外，更加入了許多從未發表的檔案文件，這些檔案來自洛桑艾麗舍攝影博物館（Photo Elysée）、布里基金會（Foundation René Burri），以及巴黎與紐約馬格蘭攝影通訊社中的未曝光資料，經過細緻且深入研究後而誕生的成果。