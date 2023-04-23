TNL+ 2023/04/23,
心理

《你可以改變別人》讀後心得：買一個會走路的鬧鐘，改變自己的人生

《你可以改變別人》讀後心得：買一個會走路的鬧鐘，改變自己的人生
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

你也是每年年初訂定一堆目標，到年末卻發現一事無成嗎？訂目標與實踐的關係，就如同《象與騎象人》書中所說，大道理是說給騎象人聽的，但當你的大象毫無興趣，坐地不願起身時，你的大道理便無法實行。

想像你自己是個房務管理員。你每天的生活就是打掃房間，不斷地走路、彎腰、推車、扛東西、清潔廁所⋯⋯。 如果有人問你，你有在重訓嗎？你有健身的習慣嗎？你通常會回答「沒有」。

但是，如果你意識到，每天的工作內容，其實就是在健身，你會不會變瘦呢？

意識到，就足以讓人變得更瘦

心理研究人員曾經做過這樣的實驗，他們發給其中一些飯店女房務「運動的好處」的說明，同時也讓他們了解到，自己的工作內容和運動之間的關聯性：譬如運動不一定要很辛苦，只要讓做能夠燃燒卡路里的事情即可。

同時，她們也拿到一張卡路里消耗表：換床單15分鐘，能夠消耗40卡，吸塵半小時，能夠消耗100卡等等。 另一群女房務，只會拿到運動益處的說明，但不會聽到任何工作和運動的關聯性的說明。

一個月過去了，前面那一組女房務，比起後面那一組，瘦下了許多。

這個實驗聽起來很荒謬，但這本書的作者用了另一個實驗來解釋它。

有一家洗車場，推出了集點活動，集滿八點，就可以免費洗車一次；另一家洗車場，則是集滿十點，才能獲得洗車一次。 不過集滿十點的洗車場，一開始就會贈送兩點給你，所以就客觀來說，這兩家洗車場的起點是相同的。

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