中資相中密西根州建電動車電池工廠，偏鄉小鎮成地緣政治新戰場
我們想讓你知道的是
近年美中關係惡化，包含出口管制措施、疑似中國間諜氣球飛越美國領土等問題，均引起美國社會關切；再加上近日中國短影音城市TikTok所引發國安疑慮，這座將蓋在密西根州的電池廠被拿放大鏡檢視。
（中央社）美國密西根州媒體《MLive》報導，密西根州鄉下的格林特許鎮近期成為美中地緣政治戰場，緊張情勢源於與中國有關、規劃中的電動車電池工廠。
小鎮成地緣政治新戰場
《MLive》於5日報導，國軒公司（Gotion Inc.）去（2022）年宣布新計畫，要在密西根州大急流城（Big Rapids）和格林特許鎮（Green Charter Township）投資24億美元建造電池廠，將創造2350個就業機會。
國軒公司是中國國軒高科股份有限公司設在美國的全資子公司，2014年在加州矽谷地區成立總部。由於大眾對其中國母公司認真審查，公眾集會場場爆滿，議員也密切關注，據報還造成大急流城廠區停工。
美中關係因出口管制措施、疑似中國間諜氣球飛越美國領土和中國短影音應用程式TikTok引發國安疑慮而益趨緊張，大急流城和格林特許鎮近數月來對這項投資案的批評聲浪也更加猛烈。
基於安全考量，格林特許鎮將4月5日的小組討論改為線上會議，成為這起爭議投資案最新一波爆發點。
格林特許鎮鎮長柴普曼（Jim Chapman）說：「這只是格林鎮主辦（的會議），用意是試圖獲得實際資訊，而不是令人恐慌的宣傳。」
這項計畫在密西根州獲得價值7.15億美元獎勵，包括相當於5.4億美元的30年稅金減免，還有兩筆合計1.75億美元的補助金，引來大眾嚴格審視。
大急流城理事會及共和黨籍美國聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）都要求聯邦審查國軒公司的計畫。
與此同時，格林特許鎮正試圖平息各界疑慮。國軒公司代表、費瑞斯州立大學（Ferris State University）、經濟發展團體The Right Place，以及公用事業公司和大眾安全專家將在小組討論時回答民眾提出的問題。
批評者把矛頭指向國軒公司疑似與中國政府有牽連。
名為《中西部人》（The Midwesterner）的保守派網站提到，國軒高科的企業章程規定要效忠中國共產黨。穆勒納爾也在《底特律新聞報》（Detroit News）上週刊登的評論文章中提及此一說法。
穆勒納爾在文中寫道：「密西根州需要更多製造業和更多工作機會，但很重要的是找到投資本州的正確夥伴。中共不該是這樣的夥伴，沒有任何致力於『貫徹（共產）黨活動』的企業或子公司應該在本州興建設施。」
國軒公司北美業務副總裁瑟倫（Chuck Thelen）則質疑這些說法，強調任何政黨都「絕無可能」影響這家企業。
瑟倫在格林特許鎮網站刊登的聲明中說：「領導團隊中沒有人是中共黨員。這裡沒有中共組織，對北美業務也沒有影響。」
新聞來源
延伸閱讀
- 中國電動車電池龍頭寧德時代全球市占率達三分之一，電池佔成本過高，下游整車廠抱怨淪為「打工仔」
- 電池大廠寧德時代加碼投資2469億元，專家：中國再生能源汽車產業已經取得先機
- 瑞典Northvolt電池超級工廠接300億美元訂單，「一條龍服務」叫戰特斯拉、力拚亞洲6大電池廠
- 豐田10年90億美元打造電池工廠，目標年賣200萬輛電動車，台廠供應鏈備戰搶商機
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
Tags：
向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。