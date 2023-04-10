在印尼尋找台灣流行文化：雅加達二手唱片行收藏F4、Energy專輯掀懷舊風
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台灣電視劇「流星花園」2001年在印尼播出引發轟動，許多印尼人仍能對該劇的主題曲琅琅上口。在雅加達經營二手唱片行的老闆安德里，就收藏了不少台灣華語音樂專輯，包括F4、Energe的專輯，可見當年台灣流行文化的影響力。
（中央社）印尼雅加達平價商場地下室有數十間販賣唱片及書籍的二手店，其中有間店收藏當年風靡印尼的台灣男團F4及Energy的音樂卡帶和CD。老闆透露，近年懷舊風再起，年輕顧客不斷成長。
日前才在五月天演唱會上合體的男團Energy曾在印尼紅極一時，如今在雅加達最古老的商區之一M街區（Blok M）裡的平價商場仍能發現他們的二手CD。另外，還有曾風靡東南亞的「流星花園」原聲帶CD及F4專輯卡帶也都能找得到。
雅加達南區M廣場購物中心（Blok M Square）的地下室，有一整層樓專門販售二手書、二手卡式錄音帶及二手黑膠唱片和CD等，吸引許多印尼文青和音樂迷到訪，甚至有移居國外多年的印尼人特別到此買舊書和老唱片。
收藏F4和Energy專輯的二手唱片行老闆安德里（Andri）向中央社表示，他的客人都是音樂愛好人士或黑膠唱片的收藏家。當被問及有哪些華語音樂專輯時，安德里立刻拿出台灣戲劇「流行花園」、男團F4、Energy的卡帶和CD。另外，店面還有中國歌手趙薇的專輯、連戲劇「情深深雨濛濛」和「射鵰英雄傳」的音樂卡帶。
台灣電視劇「流星花園」2001年在印尼播出引發轟動，此劇的主題曲和插曲傳唱至今，許多印尼人仍能琅琅上口。
今年30歲的安仰達（Arya Ondrio）向中央社說，他小學時，全家人都會聚在電視機前看最新一集的「流星花園」，隔天在學校便與同學討論劇情。安仰達說：「他的姊姊當年買了『流星花園』和F4的CD，愛不釋手，當年印尼全國上下都對『流行花園』感到瘋狂。」
安德里的二手唱片行自2013年營業至今，除了販售，也會向收藏家購入卡帶和唱片再轉售，至今已收藏超過一千個卡帶、黑膠唱片和CD。他表示，一個卡帶最便宜賣2萬印尼盾（約新台幣41元），顧客從年輕人到中老年長輩都有。
安德里指出，很難估算月平均營業額，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，收入受到嚴重衝擊，如今生意終於逐漸恢復，且年輕顧客也不斷增加。他向中央社說：「卡帶似乎再度流行，許多年輕人都會來買，他們還會添購『卡帶Walkman隨身聽』以播放卡帶。」
除了二手唱片行，M廣場購物中心地下室還有許多二手書店。老闆韓德瑞（Hendri）經營二手書生意超過20年，2009年他從路邊攤搬進了M廣場購物中心，店裡有關東南亞政治、歷史的書籍和1980年代的漫畫書最受歡迎。
韓德瑞向中央社解釋，80年代有許多手繪漫畫書，內容大多是與宗教有關或是民間流傳的鬼怪傳說，因當時是印尼前獨裁者蘇哈托執政時期，沒有言論自由，這些鬼怪故事進而成為許多人熱衷閱讀的書籍。
如今，這些經典漫畫書隨著時間流逝愈來愈稀少，也更為珍貴。韓德瑞透露，甚至移居新加坡和加拿大的印尼人，特別到他的店裡購買這些屬於童年回憶的漫畫書。
韓德瑞自身也非常熱愛閱讀舊書籍，他說：「我的靈魂藏在舊書裡，我的顧客也都喜歡舊書。」他強調，網路時代並非所有人都不再看書，很多人仍熱愛閱讀紙本書籍。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！