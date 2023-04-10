在印尼尋找台灣流行文化：雅加達二手唱片行收藏F4、Energy專輯掀懷舊風

（中央社）印尼雅加達平價商場地下室有數十間販賣唱片及書籍的二手店，其中有間店收藏當年風靡印尼的台灣男團F4及Energy的音樂卡帶和CD。老闆透露，近年懷舊風再起，年輕顧客不斷成長。

日前才在五月天演唱會上合體的男團Energy曾在印尼紅極一時，如今在雅加達最古老的商區之一M街區（Blok M）裡的平價商場仍能發現他們的二手CD。另外，還有曾風靡東南亞的「流星花園」原聲帶CD及F4專輯卡帶也都能找得到。

雅加達南區M廣場購物中心（Blok M Square）的地下室，有一整層樓專門販售二手書、二手卡式錄音帶及二手黑膠唱片和CD等，吸引許多印尼文青和音樂迷到訪，甚至有移居國外多年的印尼人特別到此買舊書和老唱片。

Photo Credit: 中央社 印尼雅加達南區的一間二手唱片行收藏曾風靡印尼的 男團F4專輯卡帶等。 中央社記者李宗憲雅加達攝 112年4月9日

收藏F4和Energy專輯的二手唱片行老闆安德里（Andri）向中央社表示，他的客人都是音樂愛好人士或黑膠唱片的收藏家。當被問及有哪些華語音樂專輯時，安德里立刻拿出台灣戲劇「流行花園」、男團F4、Energy的卡帶和CD。另外，店面還有中國歌手趙薇的專輯、連戲劇「情深深雨濛濛」和「射鵰英雄傳」的音樂卡帶。

台灣電視劇「流星花園」2001年在印尼播出引發轟動，此劇的主題曲和插曲傳唱至今，許多印尼人仍能琅琅上口。

今年30歲的安仰達（Arya Ondrio）向中央社說，他小學時，全家人都會聚在電視機前看最新一集的「流星花園」，隔天在學校便與同學討論劇情。安仰達說：「他的姊姊當年買了『流星花園』和F4的CD，愛不釋手，當年印尼全國上下都對『流行花園』感到瘋狂。」

安德里的二手唱片行自2013年營業至今，除了販售，也會向收藏家購入卡帶和唱片再轉售，至今已收藏超過一千個卡帶、黑膠唱片和CD。他表示，一個卡帶最便宜賣2萬印尼盾（約新台幣41元），顧客從年輕人到中老年長輩都有。

安德里指出，很難估算月平均營業額，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，收入受到嚴重衝擊，如今生意終於逐漸恢復，且年輕顧客也不斷增加。他向中央社說：「卡帶似乎再度流行，許多年輕人都會來買，他們還會添購『卡帶Walkman隨身聽』以播放卡帶。」

除了二手唱片行，M廣場購物中心地下室還有許多二手書店。老闆韓德瑞（Hendri）經營二手書生意超過20年，2009年他從路邊攤搬進了M廣場購物中心，店裡有關東南亞政治、歷史的書籍和1980年代的漫畫書最受歡迎。

Photo Credit: 中央社 印尼雅加達二手書店老闆韓德瑞熱愛收藏及閱讀舊 書，他向中央社表示，「他的靈魂在藏在舊書裡」。 中央社記者李宗憲雅加達攝 112年4月9日

韓德瑞向中央社解釋，80年代有許多手繪漫畫書，內容大多是與宗教有關或是民間流傳的鬼怪傳說，因當時是印尼前獨裁者蘇哈托執政時期，沒有言論自由，這些鬼怪故事進而成為許多人熱衷閱讀的書籍。

如今，這些經典漫畫書隨著時間流逝愈來愈稀少，也更為珍貴。韓德瑞透露，甚至移居新加坡和加拿大的印尼人，特別到他的店裡購買這些屬於童年回憶的漫畫書。

韓德瑞自身也非常熱愛閱讀舊書籍，他說：「我的靈魂藏在舊書裡，我的顧客也都喜歡舊書。」他強調，網路時代並非所有人都不再看書，很多人仍熱愛閱讀紙本書籍。

Photo Credit: 中央社 印尼雅加達一間二手書店藏有多本80年代的漫畫書， 內容大多是與宗教有關或是民間流傳的鬼怪傳說。 中央社記者李宗憲雅加達攝 112年4月9日

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範