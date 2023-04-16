韓國新型「聰明水」詐騙：將毒品偽裝提神飲料，學生遭騙再恐嚇取財
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不肖人士所兜售的飲品，除了上面貼有造假的知名品牌製藥廠商商標貼紙外，還摻雜冰毒，飲用的學生短期間雖可產生極高效率學習成果，但事後卻出現頭暈與嘔吐等症狀。利用學生無知，銷售不良有毒飲品，已是天理難容，更讓人髮指的是，這些打著販售「聰明水」的人士，還恐嚇受害者家長，告知其孩童吸毒。若沒有給足一定的封口費，就要報警，讓他的小孩身敗名裂。
世界各國詐騙案件頻傳，從臺灣國內先前傳出的投資理財詐騙群組、乃至滅絕人性的柬埔寨人蛇集團傷人惡行，甚則近日社會內鬧得沸沸揚揚的，台中靜宜大學女大學生失蹤之行，與國內中央普發的6000元，也讓有關單位向民眾極力倡導，小心詐騙案件再度發生。
當然，任誰也不希望遇到詐騙事件，傷財破費還算是不幸中的大幸，但設計騙走他人一輩子積蓄、退休金的無良人士，仍得大力譴責、強力法治。人們遭遇到詐騙事件，最怕的是一個不小心，身陷集團圈套，導致失去人身自由、性命安危局面。但詐騙花樣層出不窮，手法與時俱進，我們也只能盡力提醒大眾，隨時注意身邊詐財現況。
聰明水詐騙：利用競爭風氣向學生販售含毒品的飲料
4月6日，韓國當地傳出新型「聰明水」犯罪手法，隨即引來警方與民眾重視，特別詐騙集團鎖定的是未成年的國高中生下手，手段十分惡劣。
事出於首爾江南區著名的補習街大峙洞，有不肖人士向國高中生兜售號稱可以「增加記憶力、集中力」的提神飲料，甚至於光天化日下，提供免費試飲活動，他們看上的是年輕學生的年幼無知，以及不想輸在起跑點上的競爭心態，實施詐騙恐嚇取財惡端。
眾所皆知，韓國補習風氣盛行，OECD數據指出，韓國的教育水準雖為全世界最高，但幸福指數卻是最低，且民間教育經費支出（包含補習與私立學校學費）為OECD成員國最高，正如韓國大學社會學教授所言：「韓國社會冷酷、無情、充滿競爭。如果年輕人沒有拿到一張好文憑或好證書（當地稱為「正確的說明書」），他們就會變得非常悲觀，相信他們無法在生命中跨出第一步。」
因為此激烈的競爭風氣，韓國學生為了追求「正確的說明書」，往往使得家庭教育費超過負荷，將近五分之四的學生，從升小學後每天就有補習行程。且韓國內生產毛額將近有百分之六都是耗費在教育之上，相較起美國、日本或英國等先進國家的國民教育花費，韓國硬是多花上兩倍之多。不法人士看準此炙熱的私教育補習風氣，讓大峙洞補習街的學生聽聞有此「免費」妙方飲料，吸引學生趨之若鶩地前去試飲。
然而，不肖人士所兜售的飲品，除了上面貼有造假的知名品牌製藥廠商商標貼紙外，還摻雜冰毒，飲用的學生短期間雖可產生極高效率學習成果，但事後卻出現頭暈與嘔吐等症狀。截至4月7日，當地已經接獲6件申報事項，據檢驗結果，警方都在這些學生身上驗出陽性的冰毒反應。
詐騙集團向受害者家屬索取「封口費」
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。