韓國新型「聰明水」詐騙：將毒品偽裝提神飲料，學生遭騙再恐嚇取財

世界各國詐騙案件頻傳，從臺灣國內先前傳出的投資理財詐騙群組、乃至滅絕人性的柬埔寨人蛇集團傷人惡行，甚則近日社會內鬧得沸沸揚揚的，台中靜宜大學女大學生失蹤之行，與國內中央普發的6000元，也讓有關單位向民眾極力倡導，小心詐騙案件再度發生。

當然，任誰也不希望遇到詐騙事件，傷財破費還算是不幸中的大幸，但設計騙走他人一輩子積蓄、退休金的無良人士，仍得大力譴責、強力法治。人們遭遇到詐騙事件，最怕的是一個不小心，身陷集團圈套，導致失去人身自由、性命安危局面。但詐騙花樣層出不窮，手法與時俱進，我們也只能盡力提醒大眾，隨時注意身邊詐財現況。

聰明水詐騙：利用競爭風氣向學生販售含毒品的飲料

4月6日，韓國當地傳出新型「聰明水」犯罪手法，隨即引來警方與民眾重視，特別詐騙集團鎖定的是未成年的國高中生下手，手段十分惡劣。

事出於首爾江南區著名的補習街大峙洞，有不肖人士向國高中生兜售號稱可以「增加記憶力、集中力」的提神飲料，甚至於光天化日下，提供免費試飲活動，他們看上的是年輕學生的年幼無知，以及不想輸在起跑點上的競爭心態，實施詐騙恐嚇取財惡端。

眾所皆知，韓國補習風氣盛行，OECD數據指出，韓國的教育水準雖為全世界最高，但幸福指數卻是最低，且民間教育經費支出（包含補習與私立學校學費）為OECD成員國最高，正如韓國大學社會學教授所言：「韓國社會冷酷、無情、充滿競爭。如果年輕人沒有拿到一張好文憑或好證書（當地稱為「正確的說明書」），他們就會變得非常悲觀，相信他們無法在生命中跨出第一步。」

因為此激烈的競爭風氣，韓國學生為了追求「正確的說明書」，往往使得家庭教育費超過負荷，將近五分之四的學生，從升小學後每天就有補習行程。且韓國內生產毛額將近有百分之六都是耗費在教育之上，相較起美國、日本或英國等先進國家的國民教育花費，韓國硬是多花上兩倍之多。不法人士看準此炙熱的私教育補習風氣，讓大峙洞補習街的學生聽聞有此「免費」妙方飲料，吸引學生趨之若鶩地前去試飲。

韓國一名母親向神明跪拜，祈求自己的孩子能在大學入學考試中，取得好成績｜Photo Credit: GettyImages

然而，不肖人士所兜售的飲品，除了上面貼有造假的知名品牌製藥廠商商標貼紙外，還摻雜冰毒，飲用的學生短期間雖可產生極高效率學習成果，但事後卻出現頭暈與嘔吐等症狀。截至4月7日，當地已經接獲6件申報事項，據檢驗結果，警方都在這些學生身上驗出陽性的冰毒反應。

詐騙集團向受害者家屬索取「封口費」