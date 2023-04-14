TNL+ 2023/04/14,
印太

如果美國不想進入新冷戰，除了屈服於中共統治，另個選擇就是進入一場熱戰

如果美國不想進入新冷戰，除了屈服於中共統治，另個選擇就是進入一場熱戰
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

打敗美國一直是中共的最高目標，由於中共的洗腦，這樣的目標已經被灌輸到絕大多數中國人的頭腦中。每當中國有了新的發明，人們總是問：這比美國的東西好嗎？如果沒有，那就不是一個好的發明。習近平說了謊：中共不僅有冷戰思維，而且還一直在進行冷戰。 是美國沒有意識到中共與美國的冷戰已經持續了很長時間。

美國傳統基金會（Heritage Foundation）發表了題為「贏得新冷戰：反擊中國的計劃」的報告。中國和美國正在進行一場新的冷戰嗎？

中國領導人習近平不希望我們這樣認為；他敦促世界，特別是美國，摒棄「冷戰思維」。而美國總統拜登（Joe Biden）也呼應了習近平，在2月的國情咨文中表示：「我致力於在我們能夠推進美國利益並使世界受益的地方與中國合作。」

善意的、熱愛和平的人們不喜歡戰爭，無論是冷的還是熱的。但在歷史上許多關鍵時刻，與橫行霸道的國家（rogue state，流氓國家）對抗是不可避免的。當我們不得不面對一個將其力量投射到我們領土上的流氓行為時，例如發送間諜氣球，我們該怎麼辦？

冷戰的緣起

冷戰一詞是用來描述從第二次世界大戰結束到20世紀90年代共產主義集團瓦解期間，以美國為首的民主世界與以蘇聯為首的共產主義集團之間的對抗。

在那個時代，共產主義集團在國內壓制自由，在國際上發動共產主義革命。極權主義的共產主義意識形態正面挑戰和威脅著民主世界。為了在不發動世界大戰的情況下遏制共產主義，以美國為首的民主國家在經濟、教育和技術領域採取了孤立戰略，並通過出版物、廣播和其他渠道等各種方式宣傳民主和人權的價值觀。這種對抗被稱為冷戰，而民主世界的戰略被稱為冷戰戰略。

由於共產主義經濟固有的低效率、民主世界的禁運以及信息戰，民主國家贏得了冷戰：到20世紀90年代初，共產主義集團崩潰了。

新冷戰思維早已深入中國

1976年，當中國共產主義獨裁者毛澤東去世後，中國共產黨開始了經濟改革，以挽救幾乎破產的經濟。它邀請民主世界來做生意，從那時起，民主世界一直支持中國的發展，並把中國當作朋友。然而，在與美國和歐洲做生意的同時，中國共產黨從未改變其打敗民主世界，特別是美國的最終目標。

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