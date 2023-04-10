2023/04/10,
教育

「微歧視」是霸凌的前兆，立委：全台原住民學生僅2％，卻佔校園霸凌比例8％

「微歧視」是霸凌的前兆，立委：全台原住民學生僅2％，卻佔校園霸凌比例8％
立委鄭天財｜Photo Credit：關鍵評論網／李芯

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立委鄭天財指出，2020年原住民學生發生62件校園霸凌，比例佔全部的8.9％，但全台原住民比例只有2％多，希望教育部能繼續努力，積極推動減少原住民族面對的歧視、霸凌。

台灣近日發生學生疑遭霸凌後自殺事件，立法院教育及文化委員會對此開會關注校園霸凌問題。其中，立委高金素梅表示，原住民學生在求學階段常遇到歧視情況，立委鄭天財也指出，原住民學生受到霸凌的比例很高，要求教育部應加強辦理。

日前台中傳出有高中教師不當管教、霸凌學生，導致學生自殺的事件，對此，教育部今（10）日在立法院教育及文化委員會上，進行落實校園霸凌事件防範及處置、建立公正機制及淘汰不適任人員相關作為的報告。

其中，原住民立委高金素梅提醒，原住民學生在求學階段常遇到歧視、被同儕排擠的情況，甚至語言、肢體霸凌。立委伍麗華表示，他常常面臨來自全國各縣市的陳情案件，很多原住民孩子受到霸凌或言語歧視，高金素梅因此要求教育部在反霸凌宣導上，納入什麼是微歧視、什麼是歧視的認知

微歧視的議題在本日的質詢中成為討論重點之一，立委吳思瑤表示，微歧視是來自不具惡意、不自知的行為，可能是漠視、輕視、敵視別人，對別人形成負面評價，或不自覺有羞辱行為。吳思瑤強調，微歧視是霸凌的前端，希望教育部能從防制微歧視下手。

原民學生僅2％、卻佔校園霸凌比例8％

原住民立委鄭天財關注原住民學生所受到的微歧視，鄭天財表示，霸凌事件往往從微歧視開始，逐步演變成排擠、霸凌，教育部應宣導、精進早期的介入與防治。

鄭天財指出，從校園霸凌確認個案統計來看，2013年到2021年間霸凌情況沒有有效的防止或減少，尤其原住民學生的比例是最高的。2019年全台灣有891件校園霸凌霸凌，原住民學生就佔了78件；2020年原住民學生發生62件校園霸凌，比例佔全部的8.9％，但全台原住民比例只有2％多；2021年有所下降，但原住民學生的霸凌案仍有7.6％，鄭天財強調，原住民學生的比例還是很高，要請教育部會同各地方政府、學校去加強辦理。

根據至善基金會的調查，100％的原住民孩子曾遭遇歧視和微歧視，鄭天財表示，希望教育部能繼續努力，積極推動減少原住民族面對的歧視、霸凌。

教育部次長林明裕回應，從原住民族學生佔2％、卻佔校園霸凌比例8.9％的情況看來，原住民在校園呈現弱勢、被欺凌者的地位。以後在友善校園的建立，或是相關專業輔導的防範，一定要特別關注原住民孩子在校園的弱勢。

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核稿編輯：翁世航


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