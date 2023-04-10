「微歧視」是霸凌的前兆，立委：全台原住民學生僅2％，卻佔校園霸凌比例8％
我們想讓你知道的是
立委鄭天財指出，2020年原住民學生發生62件校園霸凌，比例佔全部的8.9％，但全台原住民比例只有2％多，希望教育部能繼續努力，積極推動減少原住民族面對的歧視、霸凌。
台灣近日發生學生疑遭霸凌後自殺事件，立法院教育及文化委員會對此開會關注校園霸凌問題。其中，立委高金素梅表示，原住民學生在求學階段常遇到歧視情況，立委鄭天財也指出，原住民學生受到霸凌的比例很高，要求教育部應加強辦理。
日前台中傳出有高中教師不當管教、霸凌學生，導致學生自殺的事件，對此，教育部今（10）日在立法院教育及文化委員會上，進行落實校園霸凌事件防範及處置、建立公正機制及淘汰不適任人員相關作為的報告。
其中，原住民立委高金素梅提醒，原住民學生在求學階段常遇到歧視、被同儕排擠的情況，甚至語言、肢體霸凌。立委伍麗華表示，他常常面臨來自全國各縣市的陳情案件，很多原住民孩子受到霸凌或言語歧視，高金素梅因此要求教育部在反霸凌宣導上，納入什麼是微歧視、什麼是歧視的認知
微歧視的議題在本日的質詢中成為討論重點之一，立委吳思瑤表示，微歧視是來自不具惡意、不自知的行為，可能是漠視、輕視、敵視別人，對別人形成負面評價，或不自覺有羞辱行為。吳思瑤強調，微歧視是霸凌的前端，希望教育部能從防制微歧視下手。
原民學生僅2％、卻佔校園霸凌比例8％
原住民立委鄭天財關注原住民學生所受到的微歧視，鄭天財表示，霸凌事件往往從微歧視開始，逐步演變成排擠、霸凌，教育部應宣導、精進早期的介入與防治。
鄭天財指出，從校園霸凌確認個案統計來看，2013年到2021年間霸凌情況沒有有效的防止或減少，尤其原住民學生的比例是最高的。2019年全台灣有891件校園霸凌霸凌，原住民學生就佔了78件；2020年原住民學生發生62件校園霸凌，比例佔全部的8.9％，但全台原住民比例只有2％多；2021年有所下降，但原住民學生的霸凌案仍有7.6％，鄭天財強調，原住民學生的比例還是很高，要請教育部會同各地方政府、學校去加強辦理。
根據至善基金會的調查，100％的原住民孩子曾遭遇歧視和微歧視，鄭天財表示，希望教育部能繼續努力，積極推動減少原住民族面對的歧視、霸凌。
教育部次長林明裕回應，從原住民族學生佔2％、卻佔校園霸凌比例8.9％的情況看來，原住民在校園呈現弱勢、被欺凌者的地位。以後在友善校園的建立，或是相關專業輔導的防範，一定要特別關注原住民孩子在校園的弱勢。
延伸閱讀
- 一次性的就不是霸凌？立委質疑「持續」霸凌法規定義不清，呼籲完善通報機制
- 台中公立高中生疑被校方盯上走上絕路，人本控學校人員搜身栽贓、要求學生轉學
- 從《黑暗榮耀》看校園霸凌：如果孩子間的弱肉強食不可避免，我們該如何設立防護手段？
- 【韓劇】《黑暗榮耀》：從心理學來看並非復仇故事，而是創傷後成長、實現正義的生命歷程
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫問卷後還能抽500元禮券：馬上填！
練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫問卷後還能抽500元禮券：馬上填！
傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！