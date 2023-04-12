通膨嚴重的原因很多，趁火打劫賺得盆滿缽滿的企業也是其中之一
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疫情下供應鏈受阻以及俄烏戰爭造成了嚴重的通貨膨脹。不過，政界人士認為，企業趁火打劫提升利潤，也是造成物價飆升的原因之一。各國政府會採取干預措施嗎？
文：Mathis Richtmann
當各大石油公司紛紛宣佈他們的營收利潤再創新高時，美國總統拜登（Joe Biden）感到震驚不已。白宮表示，當消費者被過去數十年從未有過的高通膨壓得難以喘息之際，埃克森美孚卻賺得盆滿缽滿，盈利560億美元，這不能不令人氣憤。
一些歐洲政治家也開始關注這一問題，並要求對能源公司的額外盈利增加稅賦。過去一段時間以來，儘管價格壓力有所減弱，但歐元區的通膨問題卻依然嚴重。今（2023）年3月，歐元區消費價格指數同比增加了6.9％，比歐洲央行2％的目標通膨率高出了整整三倍之多。
疫情結束後，封控造成的供需緊張並未完全消失，但人們已經開始了報復性消費。突然增加的消費需求，加上供應鏈的不暢通，使物價不斷飆升。俄羅斯發動侵烏戰爭之後，能源及食物價格也開始一路猛漲，進一步加劇了通膨局勢。
儘管目前的供求已經逐漸趨於均衡，但通膨率卻仍然居高不下。政治家們擔心，企業不斷提升利潤空間，但成為推動通膨的主要原因。
上週法蘭克福舉行的一次會議上，歐洲央行董事會成員帕內塔（Fabio Panetta）展示的一幅圖表顯示，企業的盈利增幅已經遠遠超過薪資的增幅。帕內塔說：「企業的投機行為有可能會放緩核心通膨的回落速度。我們應當關注利潤與物價相互攀升惡性循環的風險。」高通膨率狀況下，人們通常最擔心的是出現物價與薪資相互攀升的惡性循環，但帕內塔顯然更擔心企業利潤同物價的攀升。
《路透社》報導稱，歐洲消費品生產企業的利潤在2022年平均增長了10.7％，增幅比疫情前的2019年高出了近四分之一。麻薩諸塞大學阿默斯特分校的韋伯（Isabella Weber）對德國之聲表示：「一些特定領域的企業以疫情和戰爭為由，大幅提升了價格，如此高的價格漲幅在正常情況下是無法做到的。而價格漲幅遠超成本漲幅的情況下，他們的利潤空間當然也就會變得更大。」
Deka銀行首席經濟師卡特爾（Ulrich Kater）則表示，疫情和戰爭為未來平添了很多不穩定因素，企業就是在這種背景下提高售價的。「企業提高產品價格是為了打造一個緩沖空間，以應對成本暴漲可能帶來的衝擊。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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智慧城市展「亞洲・矽谷主題館」邀您數位創新共創永續未來
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