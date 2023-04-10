國人好發癌症第一名：知名作詞人李坤城大腸癌病逝，營養師揭飲食五大危險因子

10年前轟動一時的爺孫戀男主角，也是知名作詞人的李坤城，昨日經家人證實因大腸癌過世。在過去幾年，社會上的名人像是藝人賀一航、秀場天王豬哥亮，以及名嘴汪笨湖等人，都是因為罹患大腸癌過世。

確實，近十年來大腸癌是國人好發癌症的第一名，根據衛福部民國109年癌症統計資料顯示：結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門惡性腫瘤發生個案數，占全部國人癌症發生個案數的13.80％，占國人癌症死亡人數的12.94％，發生率於男性為第1位、女性為第3位；死亡率男女性皆為第3位。

你一定聽過：「油炸食品吃多了會致癌？」、「碳烤五花肉多吃了，罹患大腸癌的機率高？」等流言，但底怎麼樣的飲食習慣容易致癌？然而又該怎麼吃，才可遠離大腸癌的威脅？

營養師舒宜芳表示，大腸癌的致癌因子並不是單一的，而是多因性的，歸納所有的危險因子，包括了年齡、飲食、息肉、家族史、個人病史、活動量多寡、菸酒等。針對大腸癌在飲食方面的影響因素，根據流行病學的研究發現，高熱量、高脂肪的飲食習慣、纖維質攝取不足、習慣性飲酒、缺乏鈣質和抗氧化維他命的人，罹患大腸癌的機率比較高。

危險因子1：高熱量、高脂肪

根據資料顯示，消耗動物性脂肪較多和膽固醇較高的國家，民眾罹患大腸癌的機率比較高；以西方國家多以牛排漢堡為主食來看，不但攝入的脂肪多膽固醇也高，因此，大腸癌的發病率位居腫瘤的第2位。

因為脂肪和膽固醇是膽汁的主要成分，膽汁到了腸道會被細菌代謝，進而產生致癌物質。愛吃肉的人，尤其是高脂肪肉類，如肥豬肉、蹄膀等，糞便中的膽酸比較多，造成細胞突變的機率就相對提高。

怎麼吃才對？避免高脂肪食物，特別是動物性脂肪，像是肥肉、蹄膀、豬腳、雞鴨皮的部分以及五花肉，還有加工肉品，如香腸、火腿和培根，及奶油、蛋黃醬等食物，適量吃就好，不宜過度食用。若真的想吃，1～2週一次就好。

危險因子2：纖維質不足

纖維質攝取不足的人，罹患大腸癌的機率較高。許多大腸癌患者都是不愛吃蔬果的肉食主義者，蔬菜水果中因為含有大量的纖維質，可以增加糞便的體積，同時可以稀釋致癌物質。另外，纖維質還可以促進腸胃蠕動，讓排便正常，如此就可降低致癌物質與腸道接觸的時間。

纖維質主要來源如蔬菜、水果、全榖類和豆類，看起來愈粗糙、沒有經過加工精緻的食物如糙米、燕麥、玉米、綠豆和薏仁等，纖維質就愈多。（延伸閱讀：新冠疫情之後，1癌症確診人數恐爆增，有腹脹腹痛、血便帶有黏液等8大症狀，盡速就醫檢查）

危險因子3：愛喝酒

1988～2004年期間，日本一位學者做 了一個酒精和大腸癌的研究，以20萬人為對象，研究後發現，每天喝超過1瓶瓶裝啤酒，或是100c.c.的日本清酒，或2杯葡萄酒，男性罹患大腸癌的風險，比不喝酒的人提高1.4倍，而女性則是1.6倍；研究團隊同時發現，有1/4的大腸癌患者，只要將攝取的酒精控制在適量的範圍內，可以預防癌症發生。

飲酒愈多的人，罹患大腸癌的機率的確愈高，特別是啤酒被認為會增加直腸癌的危險性。應該要適量飲酒，以男性來說，每天不超過啤酒720c.c.、紅酒300c.c.或蒸餾 酒90c.c.，女性飲酒量則是男性建議量的一 半。

危險因子4：缺乏鈣質

因為鈣質可以和腸道中的膽酸結合，可以減少罹患大腸癌的機率，所以若是體內缺乏鈣質，就會增加罹患大腸癌的危險性。

可以多攝取牛奶或是乳製品如優酪乳、 起司等，但為了避免吃進太多動物性脂肪，盡量選擇低脂或是脫脂的乳製品；另外，也可吃些小魚乾、蝦類、牡蠣以及豆類豆製品和深綠色蔬菜等，也都含有豐富鈣質。（延伸閱讀：不吃醃肉紅肉不吸菸，癌症還是找上門，恐因1飲料增風險）

危險因子5：缺乏抗氧化維他命

抗氧化維他命如維他命C、E或β-胡蘿蔔素等，因為有抗氧化的作用，在動物實驗中發現，可以減少化學物質誘發大腸癌的發生。

抗氧化維他命包括β-胡蘿蔔素、維他命C、E等，可以保護細胞避免氧化傷害，也可減少化學物質誘發大腸癌的發生機率。胡蘿蔔、番茄、木瓜、玉米、菠菜等，皆含豐富β-胡蘿蔔素，柑橘類、檸檬以及奇異果等，含豐富維他命C，而像全榖類、堅果類、綠色蔬菜等，則含有維他命E。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航