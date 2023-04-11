TNL+ 2023/04/11,
政治

從馬英九祭祖之行看見台灣的窘境，在意識型態上民進黨可說敗得一蹋糊塗

從馬英九祭祖之行看見台灣的窘境，在意識型態上民進黨可說敗得一蹋糊塗
Photo Credit: 中央社

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馬英九訪中祭祖之旅，在中國數次提到中華民國憲法與總統，代表說中共已經不把國民黨的中華民國當作敵對政權，而是真正否定中華民國，只當成歷史遺留的存在。這理應是馬歇爾調停國共和談以來，兩個政府間的最重要的歷史大事。但對於台灣民眾來說，除非民進黨突然改國號要台獨，或國民黨突然主張台灣要對中國投降，對台灣人來說，都是飄在雲端上的事物。

台灣前總統馬英九，自3月底於中國進行12天的訪問，行程遍及上海、南京、武漢，及重慶等地。他不但回湖南祭祖，也與中國國台辦主任宋濤會面，並大學生演講，並在湖南衛視高唱〈月亮代表我的心〉。

馬英九此行的言論，提到自己兩度當選「中華民國總統」，積極推動兩岸和平，並提出「和陸、親美、友日」的戰略。對於祭祖之行的感想，馬則表示：

「這是我多年的心願，中華文化講慎終追遠，民德歸厚矣。尤其是我將屆滿73歲，卻是第一次到大陸，但我很欣慰的是，大陸民眾對我都非常熱情，有大陸媒體播放我祭祖的影片，短短一天居然有一點二億人觀看，讓我相當意外，也相當感動」

在武漢對大學生演講，則提出：

「我們國家在1997年修改了憲法，在我們的定義裡，我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國。而在我們《兩岸人民關係條例》第二條⋯⋯台灣地區是指台、澎、金、馬，大陸地區就是台澎金馬以外我們的領土⋯⋯不論是在台灣、在大陸，在《憲法》都是屬於一個中國之下，我們是台灣地區，你們是大陸地區。」

自中國回台後，馬英九的感想則是：「九二共識又活過來了！」、「我用實際行動證明，堅持『九二共識』，求同存異，彼此尊重，和大陸就可以有共同政治基礎，可以儘速恢復交流與對話，這樣最符合我們台灣民眾的利益。」

他更批評現任執政的蔡英文總統：「我們執政者持續將台灣帶入險境，未來就是和平與戰爭的抉擇。」

對於馬英九在中國的言論，民進黨執政的外來政權國民政府的大陸委員會，則提出指責。

陸委會認為，中華人民共和國憲法聲稱「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，馬英九在中國「將我國憲法與之相提並論」，認為兩岸都堅持「一個中國原則」，不僅矮化台灣，更嚴重悖離台灣從未屬於中華人民共和國的事實，傷害國家主權尊嚴。

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