2023/04/10,
軍事

中共環台軍演最終日，山東號航母艦載機「殲15」首次侵入防空識別區，學者：驗證不用飛彈就能封台

中共環台軍演最終日，山東號航母艦載機「殲15」首次侵入防空識別區，學者：驗證不用飛彈就能封台
4月10日，中國福建省平潭島東北部一艘航艦正進入實彈射擊演習區。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

我國國防部提供的解放軍動態示意圖顯示，有4架次「殲15」戰機今日侵擾台灣東南防空識別區（ADIZ），美國獨立國防分析師指出，「殲15」過去從未進入我國防空識別區，這次飛行顯示解放軍在台海的周邊行動正在升級。

中共解放軍自本月8日起在台海周邊進行為期3天的聯合軍演，今（10）日為最後一天軍演，中國航母「山東號」也參與了這次的軍演，與「殲」級戰鬥機配合進行空中封鎖演練，構建多方向圍島鎖台態勢。學者指出，雖然軍演威力不如去年，但顯示解放軍「絕對有環台封控的能力」。

《央視》報導指出，今日解放軍多艘執行戰巡進迫任務的驅護艦，展開突擊敵艦、海上封鎖等行動演練，在台海、台灣本島西北、西南以及東海域主動出擊，亦出動多批多架掛載實彈的轟6K戰機，在預警機、殲擊機、干擾機的支援掩護下，對台島重要目標實施模擬打擊。

過去幾天有哪些共機擾台？有破紀錄嗎？

過去兩天演習，中共解放軍自8日上午6點至9日上午6點，出動共機71架次（其中逾越海峽中線及西南空域45架次）、共艦9艘次，9日上午6點至10日上午6點，出動共機70架次（其中逾越海峽中線及西南空域35架次）、共艦11艘次。

不過無論是單日共機架次，或者逾越海峽中線的共機數量，解放軍這次的演習都沒有超過以往的紀錄 ── 共機單日侵擾台海空域的數量，目前最高紀錄是去年聖誕節（12月26日）單日偵獲71架次，這和9日的紀錄相同，而在逾越中線及西南空域的數量，12月26日那次（47架次）仍為最高紀錄。

中共東部戰區去年聖誕節前在台灣周邊海空域舉行聯合戰備警巡，創下共機侵擾台海數量之最，可能是為抗議美國總統拜登稍早簽署《2023年度國防授權法案》（NDAA），授權未來5年提供台灣100億美元軍援，並要求加速處理台灣軍購請求，法案並呼籲美台聯合軍演、邀台參與2024年環太軍演。

本次軍演有什麼特別的地方？

我國國防部提供的解放軍動態示意圖顯示，有4架次「殲15」戰機今日侵擾台灣東南防空識別區（ADIZ），根據《衛報》，「殲15」過去從未進入我國防空識別區，據了解，這4架「殲15」是從在中共航母「山東號」上發射的。

美國獨立國防分析師路易斯（Ben Lewis）表示，「殲15」的飛行顯示解放軍正以包圍的姿態對台灣進行攻擊，「這種情況以前從未發生過」，顯示解放軍在台灣周邊行動的升級。

國防安全研究院副研究員舒孝煌告訴《關鍵評論網》，這是「殲」級戰機第一次衝入防空識別區，選定的地點在東部海域。

舒孝煌指出，東部海域很接近巴士海峽，具備重要的戰略位置，中共在該處做山東艦艦載機的起降演練，是顯示未來如果美軍南下要進入巴士海峽馳援，中共有能力在那裡部署航艦打擊群，阻止美軍打擊群進入南海或台海，顯示解放軍「絕對有能力進行環台封控行動」。

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Photo Credit: 國防部

不過舒孝煌認為，此次軍演宣示意味比較大，但作戰意義上不是那麼大，因為山東號的特點是使用滑跳式甲板，飛機起飛不能載太多武器，因此打擊能力還是有限，主要是具備反艦能力，不具有攻陸能力。

舒孝煌分析，美國與日本正在軍演，美國與菲律賓馬上也要做演習，中共在太平洋上「周邊壓力其實很大」，這次軍演規模不及去年美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台後環台軍演那樣高度威脅性（去年8月4日，解放軍5發彈道飛彈若入日本專屬經濟區EEZ，引起日本高度關注），今年是在福州、平潭兩海域進行實彈射擊，範圍較小，也可能是「拿例行性軍演來做大外宣」。

台學者：軍演為驗證不用飛彈就能封鎖台灣

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑告訴《關鍵評論網》，上次中共環台軍演進行實彈演習，結果有飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ），這次中共軍演想嘗試是否能不使用飛彈，就能對台灣海空造成封鎖。

林穎佑指出，這次軍演不能說規模不大，是「和上次演練科目不同」，這次軍演主要是驗證海、空兵力能否多點齊發，同時從台灣北、西、南及東部海域發起攻擊，另外也透過海空兵力去切斷我東南邊的交通，如這次航空母艦在東南沿海一帶，「殲15」戰鬥機進入東部防空，這是過去沒有的現象。

林穎佑警告，中共的長程轟炸機未來如果從我西南空域進入巴士海峽，再進入太平洋，從航空母艦起飛的艦載機可以在轟炸機旁邊進行護航的作用。

解放軍「圍台軍演」第3天，美軍派驅逐艦巡航南海

就在中共解放軍東部戰區在台灣周遭舉行大規模軍演之際，美國第七艦隊今發聲明表示，美國海軍勃克級（Arleigh Burke Class）神盾驅逐艦「米利厄斯號」（USS Milius）今（10）日在靠近南沙群島的南海海域執行自由航行任務。美國海軍強調，「米利厄斯」號的行動符合國際法。

日本官房長官松野博一今日在記者會上，表示日本正「密切關注」中國在台灣周邊舉行的軍事演習，松野博一重申，期待透過對話和平解決台灣問題，並強調將為了台灣海峽和平穩定，與美國和志同道合國家攜手，繼續開展外交努力。

歐盟執委會外交事務及安全政策發言人Nabila Massrali9日透過電郵回應我國媒體提問，表示歐盟對中國人民解放軍在台灣海峽和台灣周邊的軍事活動表達關切，強調不應片面或以武力改變現狀；台海因任何升級、意外或使用武力所導致的不穩定，都將對該區域及全球產生巨大的經濟和安全影響；各方保持克制至關重要，應透過有意義和公開的對話解決緊張局勢。

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核稿編輯：翁世航


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