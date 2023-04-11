西方國家打壓不斷，為何中國監視器依然熱銷全球？

文：德國之聲中文網

海康威視和大華這兩家中國影片監控大廠正在主導影片監控業務。根據市場研究機構IDC的最新數據，2021年的全球影片監控市場價值約350億美元，而這兩間企業就佔了三分之一以上。

儘管像華為這樣的中國公司在歐洲國家越來越被視為一種安全威脅，監控巨頭海康威視和大華卻相對較少受到關注——即使他們的設備監視著全世界的機場、火車站甚至政府機構。據最近的媒體報導，在德國就有數以萬計正在使用的海康威視設備，包括在警察局和政府部門等。

與中國政府的合作關係

兩家公司的監控產品存在於關鍵基礎設施的事實，引發了對潛在間諜活動的擔憂，不是每個人都樂見中國政府擁有它們的部分股權。批評者警告，這些系統可能有內置的後門，中國政府可以通過這些後門秘密地獲取敏感數據。

外界很難一眼看出這種安全漏洞，不過北京確實有辦法獲取它可能感興趣的數據。 「如果我們看一下中國的法律，就會發現這顯而易見」，柏林墨卡托中國研究所（Merics）的研究員哈麥迪（Antonia Hmaidi）說：「每個中國公司都必須與政府合作，並在必要時交出數據，這包括存儲在中國國內以及在國外收集的數據。」

安全風險和侵犯人權

這就是為什麼許多國家正在對中國公司下達禁令。電信供應商華為和中興可能是最為人知的案例，但西方政府也越來越多地試圖限制海康威視和大華。自2022年末以來，澳洲和英國決定將這些公司的產品撤出政府場所和其他敏感地區。美國已經完全禁止其銷售和進口，理由是「對國家安全有不可接受的風險」。

此外，這兩家監控公司還面臨著使人權受到侵犯的嚴重指控：例如：一些獨立報告發現，海康威視提供的影片技術被用於中國對其維吾爾族的迫害。

比競爭對手便宜10倍

在這些中國巨頭受到質疑之後，人們開始回想：它們如何在一開始就獲得如此的市場主導地位？答案就在它們的商品售價上，根據關注數位人權的非政府組織Access Now在2021年的一份報告，海康威視的設備可以比其競爭對手便宜10倍。這種價格差距在競爭規則中很難解釋。

「令人擔憂的是，由於他們與政府的關係如此緊密，他們的技術在價格方面可能對其他競爭者來說不是很公平」，IDC專門研究影片監控的市場分析師裘德（Mike Jude）說。對於較貧窮的開發中國家來說，這佔有決定性的優勢，Jude認為那裡的影片監控市場有很大的潛力。

低廉的價格吸引拉美地區

以拉丁美洲為例，分析家們預測未來幾年該地區的市場年增長率將超過13％。整個拉美地區的政府已經在擴大其影片監控能力，其中包括了生物識別的工具，但許多國家的數據保護法仍不足以讓當局和公司負起責任。非政府組織Access Now告訴《德國之聲》，這對人們的隱私構成了威脅。

該地區的政府希望中國製造商能協助加強公共監控，而這些中國公司也願與之合作。例如除了吸引人的實惠價格，海康威視還試圖通過向一些國家提供試用版免費設備來增加其曝光。美國影片監控分析機構IPVM報告說，海康威視也以不太低調的方式進行擴張，不僅在巴西開設了一個裝配基地之外，還收購了墨西哥最大的安保系統公司。

如何應對網路安全風險？

無論是在拉丁美洲還是全球，監控技術的市場都還可能繼續增長。雖然西方的制裁對海康威視和大華的營運影響難以評估，但對其產品的總體需求不太可能很快減弱。

為了保護影片監控系統收集的數據，將中國公司排除在外的禁令和制裁或許是一個補救措施。但網路安全專家Antonia Hmaidi認為需要更普遍地提高監控系統的安全性。她以德國為例解釋，無論這些系統是在哪裡製造的，目前它們大多沒有定期更新，導致很容易遭受到網路攻擊。

她說，改善網路安全的長期解決方案必須依靠建立透明的規則、要求所有影片監控供應商保持其設備更新，最好也能將其伺服器置於專制政權的範圍之外。然而，從目前的全球趨勢看來，事情似乎還沒有朝這個方向發展。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九