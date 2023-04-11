西方國家打壓不斷，為何中國監視器依然熱銷全球？
我們想讓你知道的是
隨著西方對中國科技的打壓，影片監控企業也面臨著越來越多的審查。不過，儘管人們擔心它們可能被用於間諜活動，但全球對中國監控攝影頭的需求並沒有減弱。
文：德國之聲中文網
海康威視和大華這兩家中國影片監控大廠正在主導影片監控業務。根據市場研究機構IDC的最新數據，2021年的全球影片監控市場價值約350億美元，而這兩間企業就佔了三分之一以上。
儘管像華為這樣的中國公司在歐洲國家越來越被視為一種安全威脅，監控巨頭海康威視和大華卻相對較少受到關注——即使他們的設備監視著全世界的機場、火車站甚至政府機構。據最近的媒體報導，在德國就有數以萬計正在使用的海康威視設備，包括在警察局和政府部門等。
與中國政府的合作關係
兩家公司的監控產品存在於關鍵基礎設施的事實，引發了對潛在間諜活動的擔憂，不是每個人都樂見中國政府擁有它們的部分股權。批評者警告，這些系統可能有內置的後門，中國政府可以通過這些後門秘密地獲取敏感數據。
外界很難一眼看出這種安全漏洞，不過北京確實有辦法獲取它可能感興趣的數據。 「如果我們看一下中國的法律，就會發現這顯而易見」，柏林墨卡托中國研究所（Merics）的研究員哈麥迪（Antonia Hmaidi）說：「每個中國公司都必須與政府合作，並在必要時交出數據，這包括存儲在中國國內以及在國外收集的數據。」
安全風險和侵犯人權
這就是為什麼許多國家正在對中國公司下達禁令。電信供應商華為和中興可能是最為人知的案例，但西方政府也越來越多地試圖限制海康威視和大華。自2022年末以來，澳洲和英國決定將這些公司的產品撤出政府場所和其他敏感地區。美國已經完全禁止其銷售和進口，理由是「對國家安全有不可接受的風險」。
此外，這兩家監控公司還面臨著使人權受到侵犯的嚴重指控：例如：一些獨立報告發現，海康威視提供的影片技術被用於中國對其維吾爾族的迫害。
比競爭對手便宜10倍
在這些中國巨頭受到質疑之後，人們開始回想：它們如何在一開始就獲得如此的市場主導地位？答案就在它們的商品售價上，根據關注數位人權的非政府組織Access Now在2021年的一份報告，海康威視的設備可以比其競爭對手便宜10倍。這種價格差距在競爭規則中很難解釋。
「令人擔憂的是，由於他們與政府的關係如此緊密，他們的技術在價格方面可能對其他競爭者來說不是很公平」，IDC專門研究影片監控的市場分析師裘德（Mike Jude）說。對於較貧窮的開發中國家來說，這佔有決定性的優勢，Jude認為那裡的影片監控市場有很大的潛力。
低廉的價格吸引拉美地區
以拉丁美洲為例，分析家們預測未來幾年該地區的市場年增長率將超過13％。整個拉美地區的政府已經在擴大其影片監控能力，其中包括了生物識別的工具，但許多國家的數據保護法仍不足以讓當局和公司負起責任。非政府組織Access Now告訴《德國之聲》，這對人們的隱私構成了威脅。
該地區的政府希望中國製造商能協助加強公共監控，而這些中國公司也願與之合作。例如除了吸引人的實惠價格，海康威視還試圖通過向一些國家提供試用版免費設備來增加其曝光。美國影片監控分析機構IPVM報告說，海康威視也以不太低調的方式進行擴張，不僅在巴西開設了一個裝配基地之外，還收購了墨西哥最大的安保系統公司。
如何應對網路安全風險？
無論是在拉丁美洲還是全球，監控技術的市場都還可能繼續增長。雖然西方的制裁對海康威視和大華的營運影響難以評估，但對其產品的總體需求不太可能很快減弱。
為了保護影片監控系統收集的數據，將中國公司排除在外的禁令和制裁或許是一個補救措施。但網路安全專家Antonia Hmaidi認為需要更普遍地提高監控系統的安全性。她以德國為例解釋，無論這些系統是在哪裡製造的，目前它們大多沒有定期更新，導致很容易遭受到網路攻擊。
她說，改善網路安全的長期解決方案必須依靠建立透明的規則、要求所有影片監控供應商保持其設備更新，最好也能將其伺服器置於專制政權的範圍之外。然而，從目前的全球趨勢看來，事情似乎還沒有朝這個方向發展。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！