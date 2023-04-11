美國多款熱門App都有中國淵源，跨境電商「Temu」可能是下個檢視對象
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德拉瓦大學時尚與服裝系副教授表示，Shein和Temu的興起，正逢美國時尚公司擔心中美緊張局勢升高，企圖減少在中國露出，但這兩個品牌一開始就把商品標註來自中國，Temu絕大多數商品更是直接從中國出貨，和亞馬遜的美國配送中心概念不同。
（中央社）與中國有關的App在美面臨愈來愈多審查，青少年熱愛的TikTok遭封殺似已成定局。但拼多多旗下的跨境電商平台Temu今年1月在美國App下載榜位居冠軍，至今仍高居榜首。
《法新社》報導，據手機應用程式（App）分析公司Sensor Tower統計，目前許多在美國下載平台最受歡迎的幾款App都有中國淵源，包括短影音平台TikTok、影音剪輯軟體CapCut，以及快時尚零售網站Shein。
跨境電商平台Temu則是一個和亞馬遜（Amazon）類似的超級賣場，販售從化妝品、家居用品到電子產品等應有盡有，從去（2022）年9月開始在美國悄悄竄起，是中國電商巨頭拼多多（Pinduoduo）在美國市場的首次進擊。
Temu從美國波士頓市郊辦公區發跡後出乎意料地取得成功，是繼Z世代喜愛的Shein之後，近年來第2個在美國掀起波濤的中國電商。
來自加州、65歲的席瓦（Laurie Silva）在Temu只花1.25美元（約新台幣38元）就可以買到耳環、15美元就能買到一件針織外套。她就像數百萬美國消費者一樣，迷上售價低廉、商品多到令人眼花撩亂的Temu。
她告訴《法新社》：「我在它們的目錄上看到很多東西……比亞馬遜和其他線上零售商多出太多」。
她在Temu下單約20次，購買工藝品、首飾和禮品等。
38歲的沃爾夫（Stephanie Wolfe）也是Temu用戶，她今年1月首次上Temu買眼線筆和首飾等商品試水。她說：「到貨速度超快，我簡直不敢相信。了解到這是一家合法電商後，我就開始下單買更多東西。」
助長這股熱潮的是今年2月職業美式足球聯盟（NFL）年度冠軍賽「超級盃」（Super Bowl），Temu當時大打廣告，要超過1億的超級盃美國收視觀眾用Temu「像個百萬富翁般大買特買」。
沃爾夫說：「我的反應是『噢，那就是我在用的App』自此之後，我發現它更受關注了。」
Sensor Tower統計，Temu自推出後在美國達到3300萬次下載，用戶數從超級盃舉辦的當月開始急速成長。
德拉瓦大學（University of Delaware）時尚與服裝系副教授呂盛（Sheng Lu，音譯）表示，Shein和Temu的興起，正逢美國時尚公司擔心中美緊張局勢升高，企圖減少在中國露出。
他表示，這兩個品牌一開始就把商品標註來自中國，Temu的絕大多數商品更是直接從中國出貨，和亞馬遜的美國配送中心概念不同。
他表示這讓Temu能發揮中國的優勢，提供更多元、更有彈性的商品，同時符合美國對於低價值貨物免進口關稅的豁免資格。
但隨著中國App的興起，Temu可能也不得不面臨檢視。
2021年，非政府組織「公眾之眼」（Public Eye）發現，在Shein快速生產線的背後，有些員工每天工作11至13個小時。
Shein也因助長速食流行衍生大量廢棄物而遭受抨擊，並在2020年因為平台販售類似納粹符號的項鍊而出面道歉。
呂盛說：「此外，就像TikTok，Shein和Temu在美國迅速擴張，也蒐集到許多美國消費者的個資」。
TikTok被控蒐羅資訊恐對美國國家安全造成威脅，以及演算法可能有害用戶心理健康，在美可能遭禁用。
Temu和Shein目前暫時躲過TikTok的命運。TikTok執行長周受資上月在美國國會聽證會時遭兩黨議員拷問，議員們一致指控TikTok對美國構成威脅。
但喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）教授穆勒（Milton Mueller）認為App蒐集個資的危害程度不必無限上綱，認為評估安全威脅時在企業的國籍做文章是「非常粗暴和民族主義的心態」。
一份穆勒共同撰寫的研究報告今年1月發表，結論認為TikTok蒐集個資，「除非對方本身與國安機構有關聯，且使用時完全不在乎保密，才有情蒐之虞」強調使用各種社群媒體App都會有風險。
與此同時，美國消費大眾也不怎麼在乎國安疑慮。
沃爾夫說，她會利用VPN以及PayPal付款，增添一些保障，「因為我已採取預防措施，所以我不擔心。」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！